অবসর ভেঙে এবার ‘অচেনা’ এক দলে খেলবেন নিউজিল্যান্ডের তারকা ক্রিকেটার

ক্রীড়া ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে নিউজিল্যান্ডের তারকা রস টেলর বিদায় বলেছেন ২০২২ সালে। কেইন উইলিয়ামসন, ব্রেন্ডন ম্যাককালামদের সঙ্গে রেকর্ড বইয়ে প্রথম সারিতেই আছে টেলরের নাম। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে অবসর ভেঙে ফেরার যে একটা ‘ট্রেন্ড’ চালু হয়েছে, সেটা ফের মনে করালেন টেলর।
তিন বছর পর টেলর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অবশ্য নিউজিল্যান্ডের জার্সিতে ফিরছেন না। তিনি এবার খেলবেন স্যামোয়ার হয়ে। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় বাছাইপর্ব দিয়ে শুরু হচ্ছে তাঁর প্রত্যাবর্তন। নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে টেলর স্যামোয়ার জার্সি হাতে নিয়ে একটি ছবি পোস্ট করেছেন। ৪১ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার বলেন, ‘অবসর ভেঙে ফিরছি। এটা এখন অফিশিয়াল। স্যামোয়া দলের নীল জার্সি পরে খেলব বলে গর্ব অনুভব করছি। যে খেলাটাকে ভালোবাসি, সেই খেলায় ফেরার চেয়ে বড় আর কিছু হতে পারে না।’
মায়ের উত্তরাধিকার সূত্রে টেলর পেয়েছেন স্যামোয়ার পাসপোর্ট। তাতেই দলটির হয়ে খেলার জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছেন সাবেক কিউই ক্রিকেটার। নিউজিল্যান্ডের জার্সিতে তাঁর ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা (২০০৬ থেকে ২০২২) স্যামোয়া দলে কাজে লাগাতে চান টেলর। ৪১ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার বলেন,
‘নিজের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, গ্রাম ও পরিবারকে প্রতিনিধিত্ব করা অনেক সম্মানের ব্যাপার। ক্রিকেটে ফেরার সুযোগ পেয়েছি দীর্ঘদিন পর। দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। মাঠ ও মাঠের বাইরে নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে চাচ্ছি।’ ২০১৯ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে স্যামোয়া ২৫ ম্যাচ খেলে জিতেছে ৬ ম্যাচ। ১৯ ম্যাচ হেরেছে। এই ২৫ ম্যাচের সবকটিই টি-টোয়েন্টি।
২০০৬ সালের মার্চে নেপিয়ারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে দিয়ে শুরু। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের শেষ ম্যাচ তিনি খেলেছেন ঘরের মাঠে। ২০২২ সালের এপ্রিলে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ওয়ানডে ম্যাচটাই নিউজিল্যান্ডের জার্সিতে তাঁর শেষ। ২০০৬ থেকে ২০২২ পর্যন্ত কিউইদের হয়ে ১১২ টেস্ট, ২৩৬ ওয়ানডে, ১০২ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। ৪৫০ ম্যাচে ৪০ সেঞ্চুরি ও ৯৩ ফিফটিতে ৪২.৭২ গড়ে করেছেন ১৮১৯৯ রান। যার মধ্যে টেস্ট ও ওয়ানডেতে তাঁর রান ৭৬৮৩ ও ৮৬০৭। ১৯ ও ২১ সেঞ্চুরি করেছেন টেস্ট ও ওয়ানডেতে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কিউইদের হয়ে সর্বোচ্চ রান কেইন উইলিয়ামসনের।
ওমানের আল আমেরাত গ্রাউন্ডে ৮ অক্টোবর শুরু হচ্ছে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় বাছাইপর্ব। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে ওমান-স্যামোয়া। আজ টেলরকে নিয়ে স্যামোয়া বাছাইপর্বের দল ঘোষণা করেছে। স্যামোয়াকে বাছাইপর্বে নেতৃত্ব দেবেন ক্যালেব জাসমাত।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে নিউজিল্যান্ডের তারকা রস টেলর বিদায় বলেছেন ২০২২ সালে। কেইন উইলিয়ামসন, ব্রেন্ডন ম্যাককালামদের সঙ্গে রেকর্ড বইয়ে প্রথম সারিতেই আছে টেলরের নাম। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে অবসর ভেঙে ফেরার যে একটা ‘ট্রেন্ড’ চালু হয়েছে, সেটা ফের মনে করালেন টেলর।
তিন বছর পর টেলর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অবশ্য নিউজিল্যান্ডের জার্সিতে ফিরছেন না। তিনি এবার খেলবেন স্যামোয়ার হয়ে। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় বাছাইপর্ব দিয়ে শুরু হচ্ছে তাঁর প্রত্যাবর্তন। নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে টেলর স্যামোয়ার জার্সি হাতে নিয়ে একটি ছবি পোস্ট করেছেন। ৪১ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার বলেন, ‘অবসর ভেঙে ফিরছি। এটা এখন অফিশিয়াল। স্যামোয়া দলের নীল জার্সি পরে খেলব বলে গর্ব অনুভব করছি। যে খেলাটাকে ভালোবাসি, সেই খেলায় ফেরার চেয়ে বড় আর কিছু হতে পারে না।’
মায়ের উত্তরাধিকার সূত্রে টেলর পেয়েছেন স্যামোয়ার পাসপোর্ট। তাতেই দলটির হয়ে খেলার জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছেন সাবেক কিউই ক্রিকেটার। নিউজিল্যান্ডের জার্সিতে তাঁর ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা (২০০৬ থেকে ২০২২) স্যামোয়া দলে কাজে লাগাতে চান টেলর। ৪১ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার বলেন,
‘নিজের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, গ্রাম ও পরিবারকে প্রতিনিধিত্ব করা অনেক সম্মানের ব্যাপার। ক্রিকেটে ফেরার সুযোগ পেয়েছি দীর্ঘদিন পর। দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। মাঠ ও মাঠের বাইরে নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে চাচ্ছি।’ ২০১৯ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে স্যামোয়া ২৫ ম্যাচ খেলে জিতেছে ৬ ম্যাচ। ১৯ ম্যাচ হেরেছে। এই ২৫ ম্যাচের সবকটিই টি-টোয়েন্টি।
২০০৬ সালের মার্চে নেপিয়ারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ওয়ানডে দিয়ে শুরু। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের শেষ ম্যাচ তিনি খেলেছেন ঘরের মাঠে। ২০২২ সালের এপ্রিলে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ওয়ানডে ম্যাচটাই নিউজিল্যান্ডের জার্সিতে তাঁর শেষ। ২০০৬ থেকে ২০২২ পর্যন্ত কিউইদের হয়ে ১১২ টেস্ট, ২৩৬ ওয়ানডে, ১০২ টি-টোয়েন্টি খেলেছেন। ৪৫০ ম্যাচে ৪০ সেঞ্চুরি ও ৯৩ ফিফটিতে ৪২.৭২ গড়ে করেছেন ১৮১৯৯ রান। যার মধ্যে টেস্ট ও ওয়ানডেতে তাঁর রান ৭৬৮৩ ও ৮৬০৭। ১৯ ও ২১ সেঞ্চুরি করেছেন টেস্ট ও ওয়ানডেতে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কিউইদের হয়ে সর্বোচ্চ রান কেইন উইলিয়ামসনের।
ওমানের আল আমেরাত গ্রাউন্ডে ৮ অক্টোবর শুরু হচ্ছে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় বাছাইপর্ব। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে ওমান-স্যামোয়া। আজ টেলরকে নিয়ে স্যামোয়া বাছাইপর্বের দল ঘোষণা করেছে। স্যামোয়াকে বাছাইপর্বে নেতৃত্ব দেবেন ক্যালেব জাসমাত।
শারজায় গত রাতে পাকিস্তানকে হারাতে পারলে ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে খেলার সম্ভাবনা টিকে রাখত সংযুক্ত আরব আমিরাতের। কিন্তু পাকিস্তানের কাছে ৩১ রানে হেরে আমিরাত ছিটকে যায় ফাইনালের দৌড় থেকে। ফাইনালে ৭ সেপ্টেম্বর মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-আফগানিস্তান।১০ মিনিট আগে
ফিফটি করাটাকে দারুণ এক অভ্যাসে পরিণত করেছেন ম্যাথু ব্রিটজকে। প্রতিপক্ষ, ভেন্যু যা-ই হোক তাঁর ব্যাটে দেখা যায় রানের ফুলঝুরি। ভেঙেচূড়ে দিচ্ছেন একের পর এক রেকর্ড। নিজেকেই যে নিজে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন দক্ষিণ আফ্রিকার এই ক্রিকেটার।৩৬ মিনিট আগে
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) বর্তমান সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গানম্যান চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
নক্ষত্রেরও একদিন মরে যেতে হয়—জীবনানন্দ দাশের বহুল প্রচলিত একটি কবিতার লাইনের প্রসঙ্গ এবার বলতে হচ্ছে লিওনেল মেসিকে নিয়েই। বছরের পর বছর খেলে চলা মেসি জিতেছেন অসংখ্য শিরোপা। গোলের পর গোল করে রেকর্ড গড়ে পেয়েছেন ‘রেকর্ডের উপাধি।’ সেই মেসিরও আজ এক রকম ‘বিদায়’ হয়ে গেছে।৩ ঘণ্টা আগে