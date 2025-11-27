আয়ারল্যান্ডের কাছেই বাংলাদেশের অসহায় আত্মসমর্পন

ক্রীড়া ডেস্ক
ব্যারি ম্যাককার্থির করা ষষ্ঠ ওভারে সাইফ হাসান বোল্ড হলে চতুর্থ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। স্কোরবোর্ডে তখন উঠেছে মাত্র ১৮ রান। তাতে ১০০ রানের আগেই অলআউটের প্রবল শঙ্কা জেগেছিল স্বাগতিক শিবিরে। সেই শঙ্কা দূর হয়েছে তাওহীদ হৃদয়ের ঝোড়ো ফিফটিতে।
তাঁর ফিফটিতে ভর করে ১০০ রানের কোটা ঠিকই পার করেছে বাংলাদেশ। তবে হার এড়ানো যায়নি। সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে ব্যাটিং ব্যর্থতায় আয়ারল্যান্ডের কাছে ৩৯ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। সঙ্গী না পাওয়ায় হৃদয়ের ফিফটি কেবল হারের ব্যবধানই কমিয়েছে, লড়াইয়ের উপকরণ হতে পারেনি। একই সঙ্গে আয়ারল্যান্ডের গড়পড়তা মানের বোলিং লাইনের বিপক্ষে এমন ব্যাটিংয়ে হতাশা বাড়ল বাংলাদেশের।
চট্টগ্রামে টস হেরে আগে ব্যাট করতে নামা আয়ারল্যান্ডের সংগ্রহ ছিল ১৮১ রান। জবাবে পাওয়ার প্লেতেই ৪ উইকেট হারানো বাংলাদেশ থেমেছে ১৪২ রানে। হৃদয়ের কল্যাণে ১০০ রানের আগে অলআউটের শঙ্কা দূর হলেও ব্যাটিংয়ের ‘রোগ’ যে সহজে দূর হচ্ছে না সেটা আরও একবার প্রমাণ করল বাংলাদেশ। প্রথম ৪ ব্যাটারের সবাই প্যাভিলিয়নের পথ ধরেছেন এক অঙ্কের ঘরে থাকতেই।
লম্বা সময় ধরে নিজেকে হারিয়ে খুঁজতে থাকা জাকের আলী অনিক এদিন ভালো কিছু করার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ২০ রানের ইনিংসটি থামান ম্যাককার্থি। লোয়ার অর্ডারে নামা তানজিম হাসান সাকিব, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদরা সাম্প্রতিক সময়ে দলের প্রয়োজনে হাল ধরেছেন। এদিন টপঅর্ডারের ব্যর্থতার মিছিলে সামিল হলেন তারাও। বাকিদের ব্যর্থতার বিপরীতে একলা চলো নীতিতে চলে দলকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচালেন হৃদয়।
৫ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন এই মিডলঅর্ডার ব্যাটার। ৫০ বলে ৭ চার ও ৩ ছক্কায় সাজানো তাঁর ৮৩ রানের ইনিংস। সেই সঙ্গে ম্যাচে বাংলাদেশের একমাত্র সান্ত্বনাও। এর আগে সবশেষ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ঘরের মাঠে ব্যাটিং ব্যর্থতায় ধবলধোলাই হয়েছিল বাংলাদেশ। এই সংস্করণে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষেও চিন্তার কারণ হয়ে থাকল সেই ব্যাটিং।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে টি–টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের যত সাফল্য– তার বেশিরভাগই এসেছে বোলারদের কল্যাণে। বিপরীতে ব্যাটিং ব্যর্থতায় হাতছাড়া হয়েছে অনেক ম্যাচ। বড় দলগুলোর বিপক্ষে মেনে নেওয়ার মতো ন্যূনতম যুক্তি থাকলেও আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ব্যাটিং ব্যর্থতার কোন যুক্তি দাঁড় করাবে বাংলাদেশ?
ক্রীড়া ডেস্ক
ক্রীড়া ডেস্ক
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) ১২তম আসরের নিলাম হবে ৩০ নভেম্বর। এর আগে অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজির মতো সিলেট টাইটান্সও সরাসরি চুক্তিতে পছন্দের ক্রিকেটারদের ভেড়াতে ব্যস্ত সময় পার করছে। তারই অংশ হিসেবে সবশেষ মোহাম্মদ আমিরকে দলে টেনেছে সিলেট। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া বার্তায় ফ্র্যাঞ্চাইজিটি বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
নিজেদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে আমিরের একটি ছবি পোস্ট করেছে সিলেট। ক্যাপশনে লিখেছে, ‘সিলেট টাইটান্সে যোগ দিলেন মোহাম্মদ আমির। সরাসরি চুক্তি নিশ্চিত! প্রস্তুত থাকুন। আগুনের গোলা আসছে।’ আঞ্চলিক ভাষায় সিলেট লিখেছে, ‘আমারে মিস করসো নি বা ভাই? আইচ্ছি ফিরিয়া! উড়াইলাইমু।’
জাতীয় দলকে বিদায় বললেও নিয়মিত বিশ্বের বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলে বেড়াচ্ছেন আমির। বিপিএল খেলার অভিজ্ঞতা আছে এই পেসারের। সবশেষ ২০২৩ সালের আসরে সিলেট স্ট্রাইকার্সের হয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে ব্যয়বহুল টুর্নামেন্টটিতে খেলেছেন তিনি। এবার সিলেটের আরও এক ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে বিপিএলে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে তাঁর। সিলেট ছাড়াও চিটাগং ভাইকিংস, ঢাকা ডায়নামাইটস ও খুলনা টাইগার্সের হয়ে বিপিএল মাতিয়েছেন। এখন পর্যন্ত ৩৬ ম্যাচে বল হাতে আমিরের শিকার ৫২ উইকেট। বিপিএলে ব্যাট হাতেও ঝড় তুলতে দেখা গেছে তাঁকে।
আমির ছাড়াও সরাসির চুক্তিতে পাকিস্তানের আরও এক ক্রিকেটার সাইম আইয়ুবকে দলে টেনেছে সিলেট। এর আগে দুর্দান্ত ঢাকা ও রংপুর রাইডার্সের হয়ে বিপিএল খেলেছেন এই তরুণ ব্যাটিং অলরাউন্ডার। তাঁর পরিসংখ্যান ভালো নয়। ৭ ম্যাচে ব্যাট হাতে করেছেন ১০৫ রান। এক ম্যাচে বল করলেও উইকেট পাননি সাইম।
নিলামের আগে দেশি ক্যাটাগরি থেকে দুজন ক্রিকেটারের সঙ্গে সরাসরি চুক্তি করতে পারবে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। মেহেদী হাসান মিরাজ ও নাসুম আহমেদকে দিয়ে সে কোটা পূরণ করেছে সিলেট। নিলামের আগেই তাই দল নিয়ে আশা দেখছেন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির ভক্তরা।
ক্রীড়া ডেস্ক
পল স্টার্লিং ও টিম টেক্টরের হাত ধরে উড়ন্ত সূচনা পেয়েছিল আয়ারল্যান্ড। সে ধারাবাহিকতা ধরে রাখেন পরের সারির ব্যাটাররাও। তাতে সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে ১৮১ রানের চ্যালেঞ্জিং পুঁজি পেয়েছে সফরকারী দল। অর্থাৎ জিততে হলে ১৮২ রান করতে হবে স্বাগতিকদের।
ক্রিজে নামা আয়ারল্যান্ডের ৬ ব্যাটারই দশকের ঘর স্পর্শ করেছেন। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বোলারদের ওপর সবচেয়ে বড় ঝড়টা বইয়ে দেন হ্যারি টেক্টর। পঞ্চম ওভারে স্টার্লিং তানজিম হাসান সাকিবের বলে আউট হলে ক্রিজে আসেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ব্যাটিং করে গেছেন এই টপঅর্ডার।
কখনো টিম টেক্টর আবার কখনো লোরকান টাকার কিংবা কার্টিস ক্যাম্ফারকে সঙ্গী হিসেবে পেয়ে ঝড় তুলেছেন টেক্টর। ৬৯ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে এ দিন আয়ারল্যান্ডের সর্বোচ্চ স্কোরার তিনি। ১ চারের বিপরীতে ৫ ছক্কায় সাজানো তাঁর ৪৫ বলের ইনিংস। স্ট্রাইকরেট ১৫৩.৩৩। শেষ ওভারে ১৭ রান দেন সাকিব। সে ওভারে দুবার বল উড়িয়ে সীমানা ছাড়া করেন টেক্টর।
আয়ারল্যান্ডকে বড় পুঁজি এনে দিতে চারটি জুটি গড়েন টেক্টর। দ্বিতীয় উইকেটে সহোদর টিমকে নিয়ে যোগ করেন ২৯ রান। ১৯ বলে ৩২ রান করে ফেরেন টিম। তৃতীয় উইকেট জুটিতে টাকারকে নিয়ে ৩৪ রান তোলেন টেক্টর। টাকার ১৮ রান করে ফিরলে এই জুটি ভাঙে। এরপর ক্যাম্ফারের সঙ্গে যোগ করেন ৪৪ রান। সাকিবের দ্বিতীয় শিকার হওয়ার আগে ২৪ রান আসে ক্যাম্ফারের ব্যাট থেকে। পঞ্চম উইকেটে জর্জ ডকরেলের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন থেকে ৩২ রান এনে দেন টেক্টর। সব মিলিয়ে ব্যাট হাতে দারুণ একটা দিন পার করলেন তিনি।
ক্রীড়া ডেস্ক
আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজটা দারুণ পার করেছে বাংলাদেশ। লাল বলের সিরিজ শেষে এবার টি–টোয়েন্টির মিশন। সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে আইরিশদের বিপক্ষে মাঠে নেমেছে স্বাগতিকরা। চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতেছেন বাংলাদেশ দলপতি লিটন কুমার দাস। আগে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।
দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে আয়ারল্যান্ডকে ধবলধোলাই করেছে বাংলাদেশ। টি–টোয়েন্টি সিরিজেও সে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চাইবে লিটনের দল। আগামী ফেব্রুয়ারিতে শুরু হবে এই সংস্করণের বিশ্বকাপ। তার আগে এটা বাংলাদেশের শেষ দ্বিপাক্ষীক টি–টোয়েন্টি সিরিজ।
সবশেষ টি–টোয়েন্টি সিরিজের স্মৃতি বাংলাদেশের পক্ষে কথা বলছে না। গত মাসে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ৩ ম্যাচের সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছে ফিল সিমন্সের শিষ্যরা। এবার তাঁদের সামনে ঘুরে দাঁড়ানোর মিশন। সেই সঙ্গে টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে প্রস্তুতির সুযোগ দলটির জন্য।
৫ বোলার নিয়ে মাঠে নেমেছে বাংলাদেশ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সবশেষ ম্যাচের একাদশ থেকে তিনটি পরিবর্তন এনেছে স্বাগতিকরা। একাদশে নেই নুরুল হাসান, শেখ মেহেদি হাসান ও তাসকিন আহমেদ। ফেরানো হয়েছে মোস্তাফিজুর রহমান, তাওহীদ হৃদয় ও তানজিম হাসানকে।
দুই দলের একাদশ:
বাংলাদেশ : লিটন দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান তামিম, পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান, জাকের আলী অনিক, তাওহীদ হৃদয়, মোস্তাফিজুর রহমান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, তানজিম সাকিব ও শরিফুল ইসলাম।
আয়ারল্যান্ড: পল স্টার্লিং (অধিনায়ক), টিম টেক্টর, হ্যারি টেক্টর, গ্যারেথ ডেলানি, লোরকান টাকার, কার্টিস ক্যাম্ফার, জর্জ ডকরেল, ম্যাথু হ্যামফ্রিস, মার্ক আডায়ার, জশুয়া লিটল, ব্যারি ম্যাককার্থি।
ক্রীড়া ডেস্ক
আইসিসি ইভেন্টে বারবার ফাইনাল খেলে ফিরে আসার বাধা ভারত অতিক্রম করতে পারছিল না অনেক দিন ধরেই। বার্বাডোজে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে রুদ্ধশ্বাস ফাইনাল জিতে ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন ভারত। রোহিতের নেতৃত্বে ভারত এরপর জিতেছে ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। তবে বলের রংটা যখন সাদা থেকে বদলে লাল হয়ে যায়, তখন ভারতের সেই রকম দাপট দেখা যায় না।
গুয়াহাটিতে গতকাল ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শেষের পর সামাজিক মাধ্যমে গৌতম গম্ভীরের মুন্ডুপাত চলছে। ৪০৮ রানে হেরে নিজেদের টেস্ট ইতিহাসে সর্বোচ্চ বড় ব্যবধানে পরাজয়ের লজ্জাজনক রেকর্ডে নাম লিখিয়েছে ভারত। ২-০ ব্যবধানে হেরে টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছে ঋষভ পন্তের নেতৃত্বাধীন ভারত। গত বছরের অক্টোবর-নভেম্বরে নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩-০ ব্যবধানে ধবলধোলাইয়ের পর এবার প্রোটিয়াদের কাছে ধবলধোলাই—সবশেষ এক বছরে ঘরের মাঠে ভারত দুটি টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পর এই সংস্করণে তাদের পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। হতশ্রী পারফরম্যান্সের কারণে ভারতের ওপর রীতিমতো ক্ষুব্ধ দিনেশ কার্তিক, ভেঙ্কটেশ প্রসাদরা। নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম লাইভে দিনেশ কার্তিক বলেন,
‘ভারতে টেস্ট খেলতে এলে অন্য দলগুলো সাধারণত ভয় পায়। কিন্তু এখন তাদের (ভারত) এ ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হবে। ১২ মাসের মধ্যে দুইবার ধবলধোলাই হয়েছে ভারত। নিজেদের মাঠে ভারত সবশেষ তিন টেস্ট সিরিজ খেলে দুটিতেই হোয়াইটওয়াশ হয়েছে। টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।’
১৯৩৪ সাল থেকে ভারতে চলছে রঞ্জি ট্রফি। প্রায় শতবর্ষব্যাপী প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের পাশাপাশি ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে আরও অনেক টুর্নামেন্ট হয়। এমনকি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ভারতের বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টও হয়। সৌরভ গাঙ্গুলী ২০১৯ থেকে ২০২২ পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সভাপতি থাকার সময় প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটারদের বেতন বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের উপমহাদেশে তাদের ক্রিকেট কাঠামো যে অনেক শক্তিশালী, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। রবীন্দ্র জাদেজা, কুলদীপ যাদবরা
ঘূর্ণিজাদুতে প্রতিপক্ষকে রীতিমতো নাচিয়ে ছাড়েন। কিন্তু এবার তাঁদের (জাদেজা-কুলদীপ) দারুণভাবে সামলেছেন ত্রিস্তান স্টাবস-মার্কো ইয়ানসেনরা। কখনো সুইপ, কখনো স্লগ করে বল গ্যালারিতে আঁছড়ে ফেলেন প্রোটিয়া ব্যাটাররা। দক্ষিণ আফ্রিকার টেলএন্ডার ব্যাটার সেনুরান মুথুসামি সেঞ্চুরি করেছেন।
ঘরের মাঠে ‘স্পিন ট্র্যাক’ বানিয়ে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে গিয়ে খোদ ভারতই সেই গর্তে পড়ে যাচ্ছে। গত বছর নিউজিল্যান্ডের বাঁহাতি স্পিনার এজাজ প্যাটেল নিয়েছেন ১৫ উইকেট। এবার ভারতের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে সর্বোচ্চ ১৭ উইকেট নিয়েছেন সায়মন হারমার। তাঁর ঘূর্ণিতে চোখে রীতিমতো সর্যেফুল দেখেছে ভারত। গুয়াহাটিতে দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে নিয়েছেন ৬ উইকেট। কেশব মহারাজও দুর্দান্ত বোলিং করেছেন। দিনেশ কার্তিক যে ভীতির কথা বলেছেন, সেটা হয়তো এই দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। এ ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ভারত দুই টেস্ট খেলেছে দুই অধিনায়কের নেতৃত্বে। কলকাতায় প্রথম টেস্টের মাঝপথে ঘাড়ে ব্যথায় উঠে যান নিয়মিত অধিনায়ক শুবমান গিল। সেই টেস্টের বাকি অংশে তিনি খেলতে না পারায় পন্তকে অধিনায়কত্ব করতে হয়েছিল। পন্ত এরপর অধিনায়কত্ব করেছেন গুয়াহাটি টেস্টেও।
ভারতের ব্যাটিং অর্ডারে ঘনঘন পরিবর্তনও হচ্ছে। কলকাতায় সিরিজের প্রথম টেস্টে তিন নম্বরে ব্যাটিং করেন ওয়াশিংটন সুন্দর। সেই ওয়াশিংটন গুয়াহাটি টেস্টে ব্যাটিং করেছেন আট নম্বরে। তাঁর ৪৯ রানের ব্যাটিংয়েই মূলত ভারত ২০০ ছাড়িয়েছে (২০১)। কার্তিক বলেন, ‘তিন নম্বরে কে ব্যাটিংয়ে নামবে আসলে? কলকাতায় ওয়াশিংটন তিন নম্বরে ব্যাটিং করেছে। গুয়াহাটিতে তিন নম্বরে খেলেছে সাই সুদর্শন। ভারতীয় দলে যদি বারবার পরিবর্তন করা হয়, তাহলে স্থিতিশীলতা কীভাবে আসবে? এর সমাধান কী?’
এ বছরের মে মাসে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছেন। রোহিতের পরিবর্তে টেস্টে অধিনায়ক করা হয়েছে শুবমান গিলকে। গিলের নেতৃত্বে ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ ২-২ ব্যবধানে ড্র করেছে ভারত। সেখানে লর্ডস টেস্টে ১৯৩ রানের হাতের নাগালে থাকা লক্ষ্য তাড়া করতে গিয়ে ভারত হেরেছে ২২ রানে। আক্রমণাত্মক বাজবলের ধরনে খেলতে গিয়ে ইংল্যান্ড এখন ম্যাচ হারছে নিয়মিত। কিন্তু নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা তেমন আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলে। পরিস্থিতি বুঝে কীভাবে খেলতে হয়, সেটা নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটাররা ভালোই জানেন।
দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই হওয়াটা ভারতের জন্য লজ্জাজনক বলে মনে করেন ভেঙ্কটেশ প্রসাদ।নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে প্রসাদ লিখেছেন, ‘রূপান্তরকালীন অবস্থার মধ্য দিয়ে ভারত যাচ্ছে, এমনটা বলে লুকিয়ে থাকার সুযোগ নেই। সুদর্শন, জুরেল, রেড্ডি ছাড়া সবাই ৭-৮ বছর ধরে খেলছে। অনেক অভিজ্ঞ ক্রিকেটার আছে। এই সিরিজে ট্যাকটিকাল জায়গা থেকে অনেক ভুল হয়েছে। একের পর এক অলরাউন্ডার খেলানোর ভ্রান্ত ধারণা ও ভুল থেকে শিক্ষা না নেওয়ার ব্যাপারটি দেখা গেছে এখানে। লজ্জাজনক।’
রোহিত-কোহলি টেস্ট, আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় বললেও ওয়ানডেতে খেলছেন। এদিকে রবিচন্দ্রন অশ্বিন গত বছরের ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলেন। চেতেশ্বর পূজারাও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলেছেন। আগে যে তিন-চার নম্বরে পূজারা ও কোহলি ব্যাটিং করতেন, এখন সে জায়গায় শূন্যতা তৈরি হয়েছে। প্রোটিয়া সিরিজে ভরাডুবি পর টেস্টে ভারতের এখন নতুন করে ভাবার সময় এসেছে বলে মনে করেন অনিল কুম্বলে। সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে কুম্বলে বলেন, ‘টেস্ট ম্যাচে ভিন্ন মানসিকতা নিয়ে খেলতে হয়। আমার মতে এত বেশি অলরাউন্ডার থাকার দরকার নেই। ব্যাটিং অর্ডারে বারবার পরিবর্তন করলে ভারসাশ্য হারিয়ে ফেলে। দ্বিতীয় ম্যাচে নতুন খেলোয়াড়কে আনতে গিয়ে দুইজন ক্রিকেটারকে বাদ দিতে হয়। ভারতের বসে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে ভাবতে হবে। এই ফলগুলো ভুলে গেলে চলবে না। ভারতের টেস্ট ক্রিকেট এগিয়ে নিতে আপনাদের আলোচনা করতে হবে। গত ৬-৮ মাসে তারকা ক্রিকেটাররা অবসরে গিয়েছেন।’
আইপিএলের জন্য বছরে প্রায় তিন মাসের জন্য আলাদা একটা উইন্ডো রাখা হয়। ২০২২ থেকে ১০ দলের টুর্নামেন্ট আইপিএল হওয়ার পর ম্যাচ সংখ্যা হয়ে গেছে ৭৪। এত বিপুল পরিমাণ ম্যাচ আয়োজন করতে সময় তো বেশি লাগবেই। ২০২৬ আইপিএলের সূচি এখনো চূড়ান্ত না হলেও মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত হবে বলে শোনা যাচ্ছে। অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মা, শুবমান গিলরা আইপিএলে বিধ্বংসী ব্যাটিংটা টেনে আনছেন ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টিতেও। এ কারণে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে ভারত খেলেছে দাপটের সঙ্গে। দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে ভারত ধবলধোলাই হওয়ার পর হার্শল গিবস নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে গতকাল লিখেছেন, ‘আইপিএলকে সংক্ষিপ্ত করুন ও বেশি বেশি টেস্ট খেলুন।’
২০২৩-২৫ চক্রের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলা এক সময় খুব সহজ মনে হচ্ছিল ভারতের। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের কাছে ধবলধোলাইয়ের পর অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৩-১ ব্যবধানে হার—দুই সিরিজে ভরাডুবির পর ফাইনালে উঠতে পারেনি ভারত। এবারও ভারতের জন্য টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল অনেক দূরের পথ। ৪৮.১৫ শতাংশ সাফল্যের হার নিয়ে পাঁচে গৌতম গম্ভীরের দল। এক ও দুইয়ে থাকা অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার সাফল্যের হার ১০০ ও ৭৫ শতাংশ। ভারত নতুন চক্রে এরই মধ্যে তিন সিরিজে ৯ টেস্ট খেলে ফেলেছে।
