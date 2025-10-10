Ajker Patrika
ব্যাটিং বিপর্যয়ে নিউজিল্যান্ডের কাছে হারল বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
টানা দুই ম্যাচ হারল বাংলাদেশ। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ন্যূনতম প্রতিরোধও গড়তে পারেনি নিগার সুলতানা জ্যোতিরা। ছবি: এক্স
ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দারুণ বোলিং করেও হার নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয় বাংলাদেশ নারী দলকে। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ন্যূনতম প্রতিরোধও গড়তে পারল না নিগার সুলতানা জ্যোতিরা। নারী বিশ্বকাপে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে ব্ল্যাক ক্যাপদের কাছে ১০০ রানের বিশাল ব্যবধানে হেরেছে বাংলাদেশ।

গোয়াহাটির বারশাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আগে ব্যাট করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ২২৭ রানের সংগ্রহ পায় নিউজিল্যান্ড। জবাবে শুরু থেকেই কিউই মেয়েদর বোলিং তোপে পড়ে বাংলাদেশ। শেষ পর্যন্ত ৩৯.৫ ওভারে ১২৭ রানে অলআউট হয় তারা।

দলীয় ৩০ রানে নিগার সুলতানা জ্যোতিদের ৫ উইকেট খুইয়ে ফেলার পর আশঙ্কা জেগেছিল, নারী ওয়ানডেতে বাংলাদেশ সর্বনিম্ন রানের অনাকাঙ্খিত রেকর্ড করেই ফেলে কিনা! বিশ্বমঞ্চে দলটির সর্বনিম্ন রানের রেকর্ড ৬০ রানের। ২০১২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে এই রান করেছিলেন মেয়েরা। আজ গৌহাটিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে রান তাড়ায় নিজেদের সর্বনিম্ন রানের আনাকাঙ্খিত রেকর্ড গড়ার হাত থেকে বাঁচলেও হার এড়াতে পারেনি বাংলাদেশ।

প্রথম ৫ ব্যাটারের সবাই আউট হয়েছেন দুই অঙ্কের রান না ছুঁয়েই। সপ্তম উইকেট জুটিতে ফাহিমা ও নাহিদা ৫৩ বলে ৩৩ রান যোগ করে লজ্জার রেকর্ড গড়া থেকে বাঁচান দলকে। ৩২ বলে ১৭ করে আউট হন নাহিদা। এরপর রাবেয়া খাতুনকে সঙ্গে নিয়ে ১০০ রানের কোটা পার করেন ফাহিমা। অষ্টম ব্যাটার হিসেবে প্যাভিলিয়নের পথ ধরার আগে করেন ২৫ রান করেন রাবেয়া। এরপর লেজের ব্যাটারদের নিয়ে আর বেশিদূর এগোতে পারেনিন ফাহিমা। শেষ ব্যাটার হিসেবে তিনি ইডেন কারসনের বলে জর্জিয়া প্লিমারের হাতে ধরা পড়লে সবকটি উইকেট হারায় বাংলাদেশ। তার আগে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ৩৪ রানের ইনিংস খেলেন ফাহিমা।

এর আগে সোফি ডিভাইন ও ব্রুক হ্যালিডের ব্যাটে এই পুঁজি পায় নিউজিল্যান্ড। হ্যালিডের অবদান ৬৯ রান। ৬৩ রান আসে ডিভাইনের ব্যাট থেকে। ৩৮ রানে ৩ উইকেট তুলে নিয়ে বাংলাদেশের বোলাররা প্রতিপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করলেও চতুর্থ উইকেট জুটিতে ডিভাইন-হ্যালিডে ১৬৬ বলে ১১২ রানে জুটিতে ২২৭ রান তোলে নিউজিল্যান্ড। ৩০ রানে ৩ উইকেট নিয়ে সফলতম বোলার রাবেয়া খান।

