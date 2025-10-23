Ajker Patrika
কোচ সালাহ উদ্দিনের একার নয়, দল চলে সবার সিদ্ধান্তে—দাবি মিরাজের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দলে সব সিদ্ধান্ত একা নেন না মিরাজ। ছবি: ফেসবুক
দলে সব সিদ্ধান্ত একা নেন না মিরাজ। ছবি: ফেসবুক

দ্বিতীয় ওয়ানডেতে হারের পর সংবাদ সম্মেলনে সৌম্য সরকার জানিয়েছিলেন, সুপার ওভার নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কোচ ও অধিনায়ক। অথচ মেহেদী হাসান মিরাজ জানালেন ভিন্ন কিছু। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে ১৭৯ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে সিরিজ নিশ্চিত করে বাংলাদেশ।

জাতীয় দলের সিনিয়র সহকারী কোচ হওয়ার পর বরাবরই আলোচনায় থাকছেন মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন। যদিও আলোচিতর চেয়ে বরং সমালোচিতই হচ্ছেন তিনি। কেউ কেউ মনে করেন দলে তাঁর কর্তৃত্বই চলে বেশি।

আজ সিরিজ জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে মিরাজ বলেন, ‘সবাই মনে করে সিদ্ধান্ত শুধু সালাহউদ্দিন স্যার আর আমি নিচ্ছি। আমরা যখন সিদ্ধান্ত নিই তখন সবাই একসঙ্গে পরামর্শ করে। ফিল সিমন্স পরামর্শ করেন, সালাহ উদ্দিন স্যারের সঙ্গে কথা বলেন, আমার সঙ্গেও কথা বলেন। অনেক সময় আমরা সম্মতি দিই আবার অনেক সময় দিই না।’

মিরাজ যোগ করেন, ‘আবার আমি একটা কথা বললাম বা সালাহ উদ্দিন স্যার একটা বললেন তখন তিনি (সিমন্স) সেটা শুনেন। জিনিসটা এভাবেই হয়। কারণ একটা আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয়। এরকম না আমি একা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি।’

মিরপুরের কালো মাটির উইকেট নিয়ে সমালোচনা হলেও এমন উইকেটে দোষের কিছু দেখেন না মিরাজ। বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘সবাই ঘরের মাঠে সুবিধা নেয়। বিশ্বকাপে যাওয়ার আগে আমরা ওই কন্ডিশনে কতটুকু মানিয়ে নিতে পারছি বা তার জন্য কোথায় ক্যাম্প করছি সেগুলো তখন ভাবতে হবে। দ্বিপাক্ষিক সিরিজে হোম অ্যাডভান্টেজ নেওয়াতে আমি দোষের কিছু দেখি না। আমরা সব ম্যাচ এই উইকেটে খেলবো এমন নয়।’

ভারতের আগে জাতীয় স্টেডিয়ামেই আফগানদের সামলাবে বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বাংলাদেশ জাতীয় দল। ছবি: বাফুফে
বাংলাদেশ জাতীয় দল। ছবি: বাফুফে

এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে বাংলাদেশের স্বপ্ন শেষ হলেও ম্যাচ বাকি রয়েছে আরও দুটি। ১৮ নভেম্বর পঞ্চম ম্যাচে ঘরের মাঠে ভারতের মুখোমুখি হবে হাভিয়ের কাবরেরার দল। তবে এর আগে নিজেদের ঝালিয়ে নিতে ১৩ নভেম্বর প্রীতি ম্যাচ খেলবে আফগানিস্তানের বিপক্ষে।

আজ বাফুফে জানিয়েছে, জাতীয় স্টেডিয়ামে ম্যাচটি শুরু হবে রাত ৮টায়। তবে ৮-১৪ নভেম্বর এখানেই হওয়ার কথা রয়েছে এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ। বাংলাদেশ আর্চারি ফেডারেশন আয়োজন করবে প্রতিযোগিতাটি। দুটো সাংঘর্ষিক হয়ে যায় কি না সেটাই এখন দেখার বিষয়।

মূলত ১৮ নভেম্বর আফগানিস্তানেরও এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ রয়েছে। মিয়ানমারের বিপক্ষে সেই ম্যাচ তারা খেলবে ঢাকার বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায়। আফগানিস্তানের স্বাগতিক ভেন্যু হওয়ার পাশাপাশি প্রীতি ম্যাচ খেলারও ব্যবস্থা করে নিয়ে বাংলাদেশ যেন এক ঢিলে দুই পাখি মারল।

আফগানিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশ সর্বশেষ খেলেছে ২০২৩ সেপ্টেম্বরে। ঘরের মাঠে দুটি প্রীতি ম্যাচের প্রথমটি গোলশূন্য ও পরেরটি ড্র হয়েছে ১-১ ব্যবধানে।

অধিনায়কত্ব নিয়ে মিরাজকে ফোন দিয়ে কী বলেছেন মাশরাফি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মাশরাফি-তামিমের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছেন মিরাজ। ছবি: ফেসবুক
মাশরাফি-তামিমের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছেন মিরাজ। ছবি: ফেসবুক

কঠিন সময়ে স্বস্তির পরশ যেন খুঁজে পেলেন মেহেদী হাসান মিরাজ। পাকাপাকিভাবে ওয়ানডের নেতৃত্ব বুঝে পাওয়ার পর প্রথম দুই সিরিজে তিনি দেখেছেন হারের মুখ। আফগানিস্তানের বিপক্ষে তো ধবলধোলাই হয়ে দেশে ফিরতে হয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ তাই তাঁর জন্য ছিল বড় পরীক্ষা। আজ ২-১ ব্যবধানে বাংলাদেশের সিরিজ জয়ের পর জানালেন সাবেক খেলোয়াড়দের সমর্থন তাঁকে বাজে সময়ে শক্ত থাকার প্রেরণা জুগিয়েছে।

নেতৃত্ব নিয়ে মাশরাফি বিন মুর্তজা ও তামিম ইকবালের পরামর্শ পেয়েছেন মিরাজ। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে তিনি বলেন, ‘আমাকে মানসিকভাবে সাপোর্ট করেছে সবাই। আমাকে ব্যক্তিগতভাবে তামিম ভাই ফোন দিয়েছিলেন। উনি অধিনায়ক ছিলেন, উনি বলেছেন কঠিন সময়ে অবশ্যই ভালো কিছু হবে। মাশরাফি ভাই আমাকে ফোন দিয়েছেন। উনি তো অনেক সফল অধিনায়ক।’

পরপর দুটি সিরিজ হারের পর মিরাজকে কী বলেছেন মাশরাফি? উত্তরে বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘আমাকে অনেক উৎসাহ দিয়েছেন, অনেক সহায়তা করেছেন, মানসিকভাবে সাপোর্ট দিয়েছেন। এই সময়টায় মানসিকভাবে আমাকে অনেক শক্ত থাকতে বলেছেন। আমার জন্য বিষয়টা সহজ না।’

কোনো অভিজ্ঞ খেলোয়াড় না থাকাটা নেতৃত্বের পথ কঠিন করে দিয়েছে বলে মনে করেন মিরাজ। তিনি বলেন, ‘যদি কোনো সিনিয়র খেলোয়াড় দলে থাকত, তাহলে আমার জন্য জিনিসটা সহজ হয়ে যেত। আমি যখন নেতৃত্ব পাই, ওইরকম সিনিয়র কাউকে পাইনি। রিয়াদ ভাই-মুশফিক ভাই দুজনেই অবসর নিয়েছেন। তারা যদি থাকতেন হয়তো আমার জন্য কাজটা সহজ হয়ে যেত।’

নিয়মিত সাফল্য এনে দেওয়ার ব্যাপারে ধৈর্য ধরতে বললেন মিরাজ, ‘আমার জন্য অবশ্যই কঠিন সময়। তবে আমাকেও একটু সময় দিতে হবে, একটু ধৈর্য ধরতে হবে। আমি মানুষ, ভুল করব। দিন শেষে তো আমরা দেশের হয়ে খেলি। সবাই যদি সাপোর্ট দেয় আমরাও ইনশা আল্লাহ ঘুরে দাঁড়াতে পারব।’

এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ খোয়াল ভারত

ক্রীড়া ডেস্ক    
আবারও শূন্য রানে আউট হন কোহলি। ছবি: এএফপি
আবারও শূন্য রানে আউট হন কোহলি। ছবি: এএফপি

ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডকে ওয়ানডে সিরিজে ধবলধোলাই করেই আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলতে গিয়েছিল ভারত। সেখানেও অজেয় থেকেই ট্রফি জিতেছিল তারা। নিজেদের সেই অজেয় রূপটি শুবমান গিলের ভারত হারিয়ে ফেলল অস্ট্রেলিয়া সফরে। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এক ম্যাচ বাকি থাকতেই খুইয়ে বসল তারা।

আজ অ্যাডিলেডে দ্বিতীয় ম্যাচে স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়া ২ উইকেটে হারিয়েছে ভারতকে। প্রথমে ব্যাট করে রোহিত শর্মা (৭৩) ও শ্রেয়াস আইয়ারের (৬১) ফিফটির সুবাদে ৯ উইকেট হারিয়ে ২৬৪ রান তোলে ভারত। লক্ষ্য তাড়ায় ২২ বল ও ২ উইকেট হাতে রেখেই জিতে যায় অস্ট্রেলিয়া।

লক্ষ্য তাড়ায় ১৮৭ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়া অস্ট্রেলিয়াকে পথ দেখিয়েছেন কুপার কনোলি। ৫৩ বলে ৬১ রানে অপরাজিত থাকেন তিনি। তবে ইনিংস সর্বোচ্চ ৭৪ করেন ম্যাথু শর্ট।

রেকর্ড গড়া জয়ে সিরিজ বাংলাদেশের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৩ অক্টোবর ২০২৫, ২০: ১১
ওয়েস্ট ইন্ডিজের আরও এক ব্যাটারের পতন। জয়ের আরও কাছে বাংলাদেশ। ছবি: এএফপি
ওয়েস্ট ইন্ডিজের আরও এক ব্যাটারের পতন। জয়ের আরও কাছে বাংলাদেশ। ছবি: এএফপি

শেষ ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে সিরিজ জিতে নিয়েছে বাংলাদেশ। আজ মিরপুর শেরেবাংলায় সফরকারী দলকে ১৭৯ রানের বড় ব্যবধানে হারায় বাংলাদেশ। রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে এটিই সবচেয়ে বড় জয় বাংলাদেশের। আর সব মিলিয়ে দ্বিতীয় বড় জয় এটি। বাংলাদেশের বড় জয়টি ছিল ১৮৩ রানের। ২০২৩ সালে আইরিশদের বিপক্ষে বাংলাদেশ জিতেছিল ১৮৩ রানে।

মিরপুরে জয়ের ভিতটা গড়ে দিয়েছিলেন ব্যাটাররাই। বিশেষ করে দু্ই ওপেনার সৌম্য সরকার ও সাইফ হাসান। দুজনে ১৭৬ রানে জুটি গড়লে ৮ উইকেটে ২৯৬ রান তোলে বাংলাদেশ। লক্ষ্য তাড়ায় এসে বাংলাদেশের স্পিনারদের সামনে ৩০.১ ওভারে ১১৭ রানে অলআউট ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

মিরপুর শেরেবাংলার যে কালো উইকেটে প্রথম দুই ম্যাচে রানের জন্য যেখানে রীতিমতো লড়াই করতে হয়েছে ব্যাটারদের, সেখানে আজ ব্যাটের ফল্গুধারা বইয়ে দিয়েছেন দুই ওপেনার সৌম্য ও সাইফ। আড়াই বছরের অপেক্ষা ঘুচিয়ে ওপেনিংয়ে ৯৪৬ দিন ও ৪৬ ইনিংস পর শতরানের জুটি গড়েছেন তাঁরা। ১৫২ বলে ১৭৬ রানের জুটি তাঁরা গড়লে বড় স্কোরের ভিত পায় বাংলাদেশ। তবে সেঞ্চুরির আশা জাগিয়ে দুজনের কেউই সেঞ্চুরি পাননি। সৌম্য ৯১ ও সাইফ ৮০ রান করে আউট হয়েছেন। শান্ত করেছেন ৪৪ রান।

বাংলাদেশের তিন শ ছুঁই ছুঁই স্কোরের পরই বোঝা যাচ্ছিল জিততে যাচ্ছে বাংলাদেশ। সেটাকে আরও স্পষ্ট করে তোলেন বাংলাদেশের স্পিনাররা। আগের ম্যাচে বিরুদ্ধে স্রোতে দাঁড়িয়ে বুক চিতিয়ে বাংলাদেশের স্পিনের বিপক্ষে লড়াই করেছিলেন শাই হোপ। ম্যাচ টাই করে সুপার ওভারে নিয়ে গিয়ে জিতিয়ে দিয়েছিলেন দলকে। কিন্তু শেষ ওয়ানডেতে না শাই হোপ না অন্য কেউ, স্বাগতিক স্পিন আক্রমণের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেননি। ফল—১১৭ রানে অলআউট।

ছয় ক্যারিবিয়ান ব্যাটার রানে দুই অঙ্ক ছুঁলেও একজনও ৩০ রানের বেশি তুলতে পারেননি। ইনিংস সর্বোচ্চ ২৭ করেছেন আকিল হোসেন। রিশাদ হোসেন ও নাসুম আহমেদ নিয়েছেন ৩টি করে উইকেট। এই তিন উইকেট নিয়ে সিরিজে রিশাদের উইকেট সংখ্যা ১২টি। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে যা বাংলাদেশের কোনো স্পিনারের বিপক্ষে সর্বোচ্চ। আগের সর্বোচ্চ ছিল আরাফাত সানির ১০ উইকেট, ২০১৪ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। স্বভাবতই সিরিজসেরা হয়েছেন রিশাদ। ম্যাচসেরা সৌম্য সরকার।

