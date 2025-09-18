শ্রীলঙ্কা নাকি আফগানিস্তান, কে আজ করবে বাংলাদেশের উপকার

ক্রীড়া ডেস্ক
‘এ’ গ্রুপ থেকে ভারত-পাকিস্তান উঠে গেছে এশিয়া কাপের সুপার ফোরে। কিন্তু ‘বি’ গ্রুপ থেকে কারা উঠবে, সেটা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান তিন দলের সুপার ফোরে ওঠা সুতোয় ঝুলছে। আবুধাবিতে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান ম্যাচ। শ্রীলঙ্কা এই ম্যাচ জিতলে তারা তো উঠবেই। তাতে বিনা সমীকরণে উঠে যাবে বাংলাদেশও। কিন্তু আফগানিস্তান জিতলে তৈরি হবে নেট রানরেটের মারপ্যাঁচ। এদিকে ফুটবলে চ্যাম্পিয়নস লিগে রাতে বার্সেলোনা খেলবে নিউক্যাসলের বিপক্ষে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
এশিয়া কাপ
আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কা
রাত ৮ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি
ফুটবল খেলা সরাসরি
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
নিউক্যাসল-বার্সেলোনা
রাত ১টা
সরাসরি সনি টেন ২
ম্যানচেস্টার সিটি-নাপোলি
রাত ১টা
সরাসরি সনি টেন ১
‘এ’ গ্রুপ থেকে ভারত-পাকিস্তান উঠে গেছে এশিয়া কাপের সুপার ফোরে। কিন্তু ‘বি’ গ্রুপ থেকে কারা উঠবে, সেটা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান তিন দলের সুপার ফোরে ওঠা সুতোয় ঝুলছে। আবুধাবিতে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান ম্যাচ। শ্রীলঙ্কা এই ম্যাচ জিতলে তারা তো উঠবেই। তাতে বিনা সমীকরণে উঠে যাবে বাংলাদেশও। কিন্তু আফগানিস্তান জিতলে তৈরি হবে নেট রানরেটের মারপ্যাঁচ। এদিকে ফুটবলে চ্যাম্পিয়নস লিগে রাতে বার্সেলোনা খেলবে নিউক্যাসলের বিপক্ষে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
এশিয়া কাপ
আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কা
রাত ৮ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি টি স্পোর্টস, নাগরিক টিভি
ফুটবল খেলা সরাসরি
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
নিউক্যাসল-বার্সেলোনা
রাত ১টা
সরাসরি সনি টেন ২
ম্যানচেস্টার সিটি-নাপোলি
রাত ১টা
সরাসরি সনি টেন ১
এই তো আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় ৩১ মে রাতের ঘটনায়। ইন্টার মিলানকে ৫-০ গোলে হারিয়ে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছিল প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি)। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের ওপর চাপটা স্বাভাবিকভাবেই একটু বেশি থাকে। কিন্তু পিএসজির ডিকশনারিতে চাপ বলে যে কোনো শব্দ নেই।৩৭ মিনিট আগে
রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়ে চলেছেন মোহাম্মদ সালাহ। গোল যেমন করছেন, তেমনি সতীর্থদের দিয়ে গোলও করাচ্ছেন। চ্যাম্পিয়নস লিগের ২০২৫-২৬ মৌসুম শুরু হতে না হতেই সালাহ দেখালেন তাঁর জাদু। এক রাতে তিনি গড়লেন একাধিক রেকর্ড।২ ঘণ্টা আগে
এই কদিন আবুধাবির হোটেল পার্ক রোটানার দুয়ার সংবাদমাধ্যমের জন্য উন্মুক্তই ছিল। কাল বাংলাদেশ দলের আবুধাবি ছাড়ার সময় ছবিটা ঠিক উল্টে গেল। লবি দূরে থাক, প্রধান ফটকেও দাঁড়ানোর সুযোগ নেই।২ ঘণ্টা আগে
‘আনপ্রেডিক্টেবল’ তকমাটা যে পাকিস্তানেরই প্রাপ্য, সেটা ফের তারা মনে করিয়ে দিল এবারের এশিয়া কাপে। মাঠের পারফরম্যান্সের চেয়ে অন্যান্য ঘটনায় তাদের নিয়ে আলোচনা হচ্ছে বেশি। দুবাইয়ে গতকাল পাকিস্তান-সংযুক্ত আরব আমিরাত ম্যাচ মাঠে গড়ানো নিয়ে তুমুল শঙ্কা তৈরি হয়েছিল।২ ঘণ্টা আগে