Ajker Patrika
> খেলা

আফগানদের বিপক্ষে টিকে থাকার লড়াইয়ে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আফগানিস্তানের বিপক্ষে আজ হারলেই সুপার ফোরে উঠতে পারবে না বাংলাদেশ। ছবি: ক্রিকইনফো
আফগানিস্তানের বিপক্ষে আজ হারলেই সুপার ফোরে উঠতে পারবে না বাংলাদেশ। ছবি: ক্রিকইনফো

আবুধাবিতে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচ। এই ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি। আজ হারলে গ্রুপ পর্বেই থেমে যাবে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের পথচলা। যদি বাংলাদেশ জেতে, তাহলে তাকিয়ে থাকতে হবে শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান ম্যাচ। এদিকে চলছে এনসিএল টি-টোয়েন্টি। ফুটবলে চ্যাম্পিয়নস লিগে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ-মার্শেই, টটেনহাম-ভিয়ারিয়াল—এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

এনসিএল টি-টোয়েন্টি

রাজশাহী-খুলনা

সকাল ৯ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

ঢাকা-রংপুর

রাত ১ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি টি স্পোর্টস

এশিয়া কাপ

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান

রাত ৮ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

ফুটবল খেলা সরাসরি

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

বিলবাও-আর্সেনাল

রাত ১০ টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি

রিয়াল মাদ্রিদ-মার্শেই

রাত ১টা

সরাসরি সনি টেন ২

জুভেন্তাস-ডর্টমুন্ড

রাত ১টা

সরাসরি সনি টেন ৫

টটেনহাম-ভিয়ারিয়াল

রাত ১টা

সরাসরি সনি টেন ১

বিষয়:

খেলাফুটবলক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘পরাজিত পাকিস্তানের কাছ থেকে কেউ কোনো অজুহাত শুনতে চায় না’

‘পরাজিত পাকিস্তানের কাছ থেকে কেউ কোনো অজুহাত শুনতে চায় না’

‘শাড়ি ট্রেন্ড’ নিয়ে নতুন ভীতি, গোপন তিল-ট্যাটু প্রকাশ করে দিচ্ছে জেমিনি

‘শাড়ি ট্রেন্ড’ নিয়ে নতুন ভীতি, গোপন তিল-ট্যাটু প্রকাশ করে দিচ্ছে জেমিনি

পাকিস্তান কি তাহলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে

পাকিস্তান কি তাহলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

সম্পর্কিত

ক্লাব মালিকানার দ্বন্দ্ব গড়াল অপহরণের অভিযোগে

ক্লাব মালিকানার দ্বন্দ্ব গড়াল অপহরণের অভিযোগে

পাকিস্তানের অভিযোগ নাকচ করল আইসিসি

পাকিস্তানের অভিযোগ নাকচ করল আইসিসি

আফগানদের বিপক্ষে টিকে থাকার লড়াইয়ে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

আফগানদের বিপক্ষে টিকে থাকার লড়াইয়ে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

হংকং অঘটন ঘটালে বাংলাদেশের কী উপকার হতো

হংকং অঘটন ঘটালে বাংলাদেশের কী উপকার হতো