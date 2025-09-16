আফগানদের বিপক্ষে টিকে থাকার লড়াইয়ে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক
আবুধাবিতে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান ম্যাচ। এই ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি। আজ হারলে গ্রুপ পর্বেই থেমে যাবে লিটন দাসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের পথচলা। যদি বাংলাদেশ জেতে, তাহলে তাকিয়ে থাকতে হবে শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তান ম্যাচ। এদিকে চলছে এনসিএল টি-টোয়েন্টি। ফুটবলে চ্যাম্পিয়নস লিগে রয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ-মার্শেই, টটেনহাম-ভিয়ারিয়াল—এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
এনসিএল টি-টোয়েন্টি
রাজশাহী-খুলনা
সকাল ৯ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ঢাকা-রংপুর
রাত ১ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি টি স্পোর্টস
এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ-আফগানিস্তান
রাত ৮ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
ফুটবল খেলা সরাসরি
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
বিলবাও-আর্সেনাল
রাত ১০ টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি
রিয়াল মাদ্রিদ-মার্শেই
রাত ১টা
সরাসরি সনি টেন ২
জুভেন্তাস-ডর্টমুন্ড
রাত ১টা
সরাসরি সনি টেন ৫
টটেনহাম-ভিয়ারিয়াল
রাত ১টা
সরাসরি সনি টেন ১
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) কাউন্সিলর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা বেড়েছে। ১৭ সেপ্টেম্বরের জায়গায় সেটি ১৯ সেপ্টেম্বর। এর মধ্যে আলোচনায় উঠে এসেছে ঢাকার চারটি ক্লাবের মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব; যা গিয়ে ঠেকেছে অপহরণ ও হুমকির অভিযোগে।১১ মিনিট আগে
ভারতের বিপক্ষে ম্যাচের পর পাকিস্তান ভীষণ ক্ষিপ্ত। এমনকি ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের অপসারণ পর্যন্ত দাবি করেছে পাকিস্তান। যে পাইক্রফট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) অন্যতম অভিজ্ঞ এক ম্যাচ রেফারি। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানকে হতাশার খবরই দিল ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা।৩৪ মিনিট আগে
দুবাইয়ে গত রাতে অঘটন প্রায় ঘটিয়েই ফেলেছিল হংকং। একটু এদিক সেদিক হলেই হাতের নাগালে থাকা ম্যাচ ফস্কে যাচ্ছিল শ্রীলঙ্কার হাত থেকে। শেষ পর্যন্ত লঙ্কানরা অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছে। অঘটন ঘটে গেলে ‘বি’ গ্রুপের পয়েন্ট টেবিলে বড়সড় একটা পরিবর্তন আসত।২ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ দলের স্পিন পরামর্শক মুশতাক আহমেদ একটা শব্দ ঘন ঘন বলেন, ‘বিলিভ’ বা বিশ্বাস। তাঁর কথা, ভালো করতে হলে আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে আপনি পারবেন। সংবাদ সম্মেলনে বিলিভ শব্দটা এত বেশি বলেন, নিজেই কাল তা স্বীকার করে নিলেন।৩ ঘণ্টা আগে