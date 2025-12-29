Ajker Patrika
সিলেট পর্ব দেখে বিশ্বকাপের দল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি। ফাইল ছবি
বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি। ফাইল ছবি

জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের মধ্যে এবারের বিপিএল কারও কারও কাছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে ভালোভাবে প্রস্তুতি নেওয়া, কারও কাছে বিশ্বকাপ দলের টিকিট হাতে পাওয়া। নাজমুল হোসেন শান্ত সেই লক্ষ্যেই ছুটছেন। ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশ গিয়েছিল শান্তর নেতৃত্বে খেলতে। এবার তাঁর চ্যালেঞ্জ—বিশ্বকাপের দলে জায়গা করে নেওয়া।

বিপিএলের প্রথম ম্যাচেই সেঞ্চুরির দেখা পাওয়া শান্তকে নিয়ে আশাবাদী রাজশাহীর সিনিয়র সহকারী কোচ রাজিন সালেহ, ‘শান্তকে নিয়ে যে সমালোচনা হয়, সেটা নিতান্তই ভুল। শান্ত তা প্রমাণ করেছে। স্বাভাবিক ক্রিকেট খেলাটা খেলেছে এবং সে পারফর্ম করেছে।’ যদি টুর্নামেন্টজুড়ে নিজের ফর্ম ধরে রাখতে পারে, বিশ্বকাপ দলে ফেরাটা শান্তর সময়ের ব্যাপারমাত্র। কিন্তু পুরো টুর্নামেন্ট দেখে কি আর দল দেবেন নির্বাচকেরা?

বিসিবির দুই নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু ও হাসিবুল হোসেন শান্ত আছেন সিলেটে। দুজনই জানালেন, সিলেট পর্বেই তাঁদের দল দিয়ে দিতে হবে। বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগ সূত্রে জানা গেল, লজিস্টিক্যাল বিষয় ভাবনায় রেখে আইসিসির কাছে দল জমা দেওয়ার সময়সীমা আগামী ১ জানুয়ারি। তার মানে, দুদিনের মধ্যেই বিশ্বকাপের দল হয়ে যাবে। এ সময়ের মধ্যে দল জমা দিলেও বিশেষ পরিবর্তনের সুযোগ থাকে আইসিসির সাপোর্ট পিরিয়ডের আগে। তবে সেই পরিবর্তন বড়জোর দু-একটি জায়গায় হতে পারে। লিপু ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের উদাহরণ দিয়েই বললেন, ‘গতবার তো আমাদের সাইফ উদ্দিন শেষ মুহূর্তে বাদ গেল, (তানজিম) সাকিব এল। আমাদের একটা চাহিদাপত্র তো সব সময় দেওয়াই থাকে। সেখানে আমরা ফ্লেক্সিবিলিটি (নমনীয়তা) রাখি এক-দুই দিন। আমরা যেকোনো সময় পরিবর্তন করতেই পারব, প্রতিটা দলই তা করতে পারবে টুর্নামেন্টের আগে। আমরা চাই সবাই সুস্থ থাকুক, সবাই ফর্ম ধরে রাখুক—এটাই চাওয়া।’

১ জানুয়ারির মধ্যে আইসিসিকে দল দিলেও বিসিবি আনুষ্ঠানিকভাবে দল ঘোষণা করতে পারে জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে। ২০২৬ বিপিএলে মাত্র ৪ ম্যাচ শেষ হয়েছে। প্রথম ম্যাচে বড় স্কোর দেখা গেলেও পরে অবশ্য মাঝারি স্কোরে দেখা গেছে। রাতের কুয়াশা একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে দলগুলোর জন্য। কন্ডিশনের এই চ্যালেঞ্জ মানিয়ে নিয়ে নিজেদের সেরাটা দেবেন ক্রিকেটাররা, সেটাই প্রত্যাশা লিপুর। গতকাল আজকের পত্রিকাকে তিনি বলেন, ‘কুয়াশার কারণে উইকেট একটু চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায় বোলারদের জন্য। এটাই ক্রিকেট, কন্ডিশন তো আর বদলানো যাবে না। অ্যাডাপ্ট (মানিয়ে নেওয়া) যত ভালো করা যায়। কালকের (পরশু রাতে) ম্যাচ খুব ক্রিটিক্যাল স্টেজে নিয়ে গেল, এটা আরও সহজে জিততে পারত (সিলেট)। এই জায়গাগুলোয় খেলোয়াড়দের উন্নতি আর সচেতনতা বাড়ানো দরকার। ফিল্ডারদের জন্য একটু চ্যালেঞ্জিং ছিল। কারণ, স্মরণকালের সবচেয়ে বেশি কুয়াশা দেখেছি মাঠে। ভবিষ্যতে ডিমান্ড করা যেতে পারে যে ঠিক এই সময়ে এই কন্ডিশনে প্র্যাকটিস করার সুযোগ চাই; যাতে মানসিকভাবে অভ্যস্ত হওয়া যায়। শ্রীলঙ্কার ভেন্যুগুলোতে দেখেছি সাইড উইকেটে ফ্লাডলাইট ফ্যাসিলিটিজ আছে। আমাদের একাডেমি মাঠ বা ইনডোর-সংলগ্ন মাঠেও এগুলো বাড়ানো উচিত।’

এই বিপিএলের শুরুতে বেশ বিতর্ক দেখা গেলেও মাঠে খেলা গড়ানোর পর তা কিছুটা কমেছে। গত পরশু ঢাকা ক্যাপিটালসের সহকারী কোচ মাহবুব আলী জাকির মৃত্যু ছুঁয়ে গেছে সবাইকে। সেই শোক কাটিয়ে আবারও খেলায় মনোযোগ সবার। বিপিএলের মাঝে বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল সিলেটে ব্যস্ত ক্রিকেট বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচি নিয়ে। গতকাল তিনি সভা করেছেন সিলেটে ‘মিনি বিসিবি’ স্থাপনের কাজ নিয়ে।

রেকর্ড গড়ে ১০ হাজারি ক্লাবে স্মৃতি মান্ধানা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ২২: ১৮
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৮০ রানের ইনিংস খেলার পথে এই কীর্তি গড়লেন স্মৃতি। ছবি: বিসিসিআই
শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৮০ রানের ইনিংস খেলার পথে এই কীর্তি গড়লেন স্মৃতি। ছবি: বিসিসিআই

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে প্রথম ৩ টি-টোয়েন্টিতে নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি স্মৃতি মান্ধানা। করেন মাত্র ৪০ রান। সিরিজের চতুর্থ ম্যাচে এসে ঠিকই জ্বলে উঠলেন ভারতের সহ-অধিনায়ক। তাতেই দারুণ এক মাইলফলক স্পর্শ করলেন এই ব্যাটার।

কেরালার গ্রিনফিল্ড আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এদিন অপরাজিত ৮০ রান এনে দেন স্মৃতি। এই ইনিংস খেলার পথে মেয়েদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০ হাজারি রানের ক্লাবে প্রবেশ করেন তিনি। স্মৃতির আগে তিনজন ক্রিকেটার এই কীর্তি গড়েন।

ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই শ্রীলঙ্কার বোলারদের উপর চড়াও হন ভারতের দুই ওপেনার স্মৃতি ও শেফালি বার্মা। উদ্বোধনী জুটিতে ১৬২ রান তোলেন দুজন। ১১ চার ও ৩ ছক্কায় সাজানো ছিল স্মৃতির ৪৮ বলের ইনিংস। এদিন ২৭ রান করতেই ১০ হাজারি রানের ক্লাবে প্রবেশ করেন তিনি।

স্মৃতির আগে ১০ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন সুজি বেটস ও শার্লট এডওয়ার্ডস। ভারতের দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসেবে এই কীর্তি গড়লেন তিনি। তবে ইনিংসের হিসেবে দ্রুততম ১০ রানের ক্লাবে প্রবেশ করলেন স্মৃতি। এই মাইলফলক স্পর্শ করতে তাঁর লাগল ২৮১ ইনিংস। বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি দিয়ে ২০১৩ সালের এপ্রিলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয় স্মৃতির।

১৩ দিনেই শেষ ৪ টেস্ট, অস্ট্রেলিয়ার ক্ষতি ২০৫ কোটি

ক্রীড়া ডেস্ক    
অস্ট্রেলিয়া। ছবি: ক্রিকইনফো
অস্ট্রেলিয়া। ছবি: ক্রিকইনফো

অ্যাশেজের প্রথম ৪ টেস্ট শেষে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া। টানা ৩ জয়ে মর্যাদাপূর্ণ সিরিজটি জিতে নেয় স্বাগতিকেরা। এরপরও স্বস্তিতে থাকার অবস্থা নেই ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ)। প্রথম চারটি টেস্ট শেষ হয়েছে ১৩ দিনেই। তাতেই বিরাট ক্ষতির মুখে পড়েছে সংস্থাটি। এর অঙ্কটাও বিশাল।

অ্যাশেজ নিশ্চিত হওয়ার পরও বক্সিং ডে টেস্টের প্রতি আগ্রহের ভাটায় কমতি পরেনি। প্রথম দিনই মেলবোর্নে হাজির হন সর্বোচ্চ ৯৪ হাজার ১৯৯ দর্শক। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া তাতে বেশ খুশি হয়েছিল। সেই উন্মাদনা বেশিক্ষণ টেকেওনি। প্রথম দিনই পতন ঘটে ২০ উইকেট। আর দ্বিতীয় দিনে দাঁড়ি পড়ে যায় ম্যাচের। ফলে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া তো বটেই বোর্ডের অংশীদারদের মিলিয়ে টিকিট বিক্রি, খাবার ও পানীয় এবং সম্প্রচারস্বত্ব বাবদ ২৫ মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার (প্রায় ২০৫ কোটি টাকা) রাজস্ব ঘাটতির মুখে পড়তে হয়েছে। এমনই তথ্য জানিয়ে অস্ট্রেলিয়ান সংবাদমাধ্যম দ্য এজ।

এই ঘাটতির মূল দায় দেওয়া হচ্ছে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডের (এমসিজি) উইকেটকে। যখন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া আইসিসি থেকে পিচ নিয়ে নেতিবাচক রিপোর্টের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন তাদের সম্প্রচার সহযোগীরাও গতকাল ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। যদিও ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া প্রধান টড গ্রিনবার্গ বলেছেন যে, গভর্নিং বডি অন্তত ১০ মিলিয়ন ডলারের রাজস্ব ক্ষতির অনুমান করছে। যার কিছুটা অংশ পরিচালন ব্যয় হ্রাসের মাধ্যমে পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব। তবে আগেভাগে ম্যাচ শেষ হওয়ার প্রভাব অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট ইকোসিস্টেমের অন্যান্য অংশেও পড়বে।

সমালোচকেরা থেকে শুরু করে সাবেক ক্রিকেটাররা পর্যন্ত পিচে ১০ মিলিমিটার ঘাস রাখায় শূলে চড়াচ্ছেন পিচ কিউরেটর ম্যাথু পেজকে। যদিও পেজ নিজেও অবাক, ‘আমরা চার বা পাঁচ দিন ধরে ব্যাট ও বলের সেই লড়াইয়ের ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করি যা একটি টেস্টকে আকর্ষণীয় করে তোলে। প্রথম দিনের ঘটনায় রীতিমত স্তব্ধ ছিলাম। আমি কখনোই আগে এমন টেস্টের সঙ্গে জড়িত ছিলাম না। আশা করি আগামীতেও কখনো থাকবে না। দুই দিন আমার জন্য রোলারকোস্টার রাইড ছিল।’

পেজ অবশ্য পাশে পাচ্ছেন মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের প্রধান স্টুয়ার্ট ফক্সকে। তিনি বলেন, ‘৮ বছর আগে আমরা ম্যাটকে নিয়োগ দিয়েছিলাম কারণ সে দেশের অন্যতম সেরা, এমনকি সেরা বলে বিবেচনা করা হয়। আমি এখনও তা বিশ্বাস করি এবং সবসময় করব। সে দারুণ কাজ করেছে। সে এবং তার দল এটি ঠিক করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে।’

বিপিএল খেলেই পাকিস্তানে পরিচিত পেয়েছেন নাফি

ক্রীড়া ডেস্ক    
চলতি বিপিএলে রংপুরের হয়ে খেলছেন এই পাকিস্তানি ব্যাটার। ছবি: সংগৃহীত
চলতি বিপিএলে রংপুরের হয়ে খেলছেন এই পাকিস্তানি ব্যাটার। ছবি: সংগৃহীত

বছরখানেক আগেও পাকিস্তান ক্রিকেটে অচেনা মুখ ছিলেন খাজা নাফি। কিন্তু দৃশ্যপট বদলেছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) কল্যাণে। বাংলাদেশের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে খেলার সুবাদে পাকিস্তান ক্রিকেটে এখন পরিচিত মুখ তিনি। তাই বিপিএলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুললেন না নাফি।

বিপিএলের গত পর্বে চট্টগ্রাম কিংসের হয়ে খেলেছেন নাফি। ব্যাট হাতে ৫ ম্যাচে করেন ২০১ রান। এমন পারফরম্যান্সের পর পাকিস্তান ক্রিকেটে দরজা খুলে যায় তাঁর। দেশটির ন্যাশনাল টি-টোয়েন্টি কাপ, পিএসএল ও ‘এ’ দলের হয়ে খেলেছেন ২৩ বছর বয়সী এই ব্যাটার। আজ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৩ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য পাকিস্তান দলে ডাক পেয়েছেন তিনি।

নাফি বলেন, ‘আমি আগেরবার বিপিএলের ভালো পারফর্ম করেছিলাম। এজন্য ক্রিকেটে সুযোগ পাই। বিপিএলে পারফর্ম করার পরই পাকিস্তানের মানুষ জানতে পারে যে নাফি নামেও একজন আছে। এরপরই আমি ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলি।’

বিপিএলের চলতি পর্বে রংপুর রাইডার্সের হয়ে খেলছেন নাফি। এর আগে সবশেষ গ্লোবাল সুপার লিগেও (জিএসএল) খেলেছেন ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে। তাই মানিয়ে নিতে সমস্যা হবে না বলে মনে করছেন তিনি, ‘রংপুরের হয়ে আমি জিএসএল খেলেছি। এই দলটা আমার জন্য নতুন নয়। বিপিএলে রংপুর আমার জন্য নতুন দল। নতুন লক্ষ্য হলো গত বছর যেমন পারফর্ম করেছিলাম, রংপুর রাইডার্সের জন্যও তেমন পারফর্ম করার চেষ্টা থাকবে ইনশাআল্লাহ।’

প্রথমবার জাতীয় দলে ডাক পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই বেশ উচ্ছ্বসিত নাফি। তিনি বলেন, ‘এটা আমার জন্য গর্বের মুহূর্ত। জাতীয় দলের খেলার জন্য এতদিন কষ্ট করেছি। অবশেষে সে সুযোগ এসেছে। একাদশে সুযোগ পেলে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।’

শান্ত এবার ‘জবাব’ দিচ্ছে, বলছেন রাজশাহীর কোচ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ২০: ১৮
এবারের বিপিএলে সিলেট টাইটানসের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করে ম্যাচসেরা হয়েছেন নাজমুল হোসেন শান্ত। ছবি: ফেসবুক
এবারের বিপিএলে সিলেট টাইটানসের বিপক্ষে সেঞ্চুরি করে ম্যাচসেরা হয়েছেন নাজমুল হোসেন শান্ত। ছবি: ফেসবুক

পারফরম্যান্স একটু এদিক-সেদিক হলেই নাজমুল হোসেন শান্তর ওপর দিয়ে বয়ে যায় সমালোচনার বন্যা। লর্ড শান্ত তো বলা হয়ই, সামাজিক মাধ্যমে আরও বাজেভাবে বিদ্রূপ করা হয় বাংলাদেশের এই বাঁহাতি ব্যাটারকে। সমালোচকদের জবাব দিতে শান্ত যেন বেছে নিলেন ২০২৬ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগকেই (বিপিএল)।

সবশেষ বিপিএলে চ্যাম্পিয়ন ফরচুন বরিশাল ১৪ ম্যাচ খেললেও শান্ত খেলেছিলেন পাঁচ ম্যাচ। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতেও সাত মাস ধরে ব্রাত্য তিনি। বাংলাদেশ এ বছর ৩০টি টি-টোয়েন্টি খেললেও শান্ত দেশের হয়ে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে খেলেছেন এক ম্যাচ। এবারের বিপিএলে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের অধিনায়ক হওয়ার পরই বদলে গেলেন তিনি। দুই ম্যাচ খেলে ১৩৮ রান করে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক তিনি। ব্যাটিং করেছেন ১৫৬.৮১ স্ট্রাইকরেটে। যার মধ্যে সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে পরশু সিলেট টাইটানসের বিপক্ষে ৬০ বলে ১০ চার ও ৫ ছক্কায় ১০১ রান করে অপরাজিত থাকেন। পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার।

সিলেটে আগামীকাল শান্তর রাজশাহী ওয়ারিয়র্স খেলবে নোয়াখালী এক্সপ্রেসের বিপক্ষে। ম্যাচের আগের দিন আজ সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন রাজশাহীর সিনিয়র সহকারী কোচ রাজিন সালেহ। সাংবাদিকদের রাজিন বলেন, শান্ত আসলে তাঁর যে স্বাভাবিক খেলাটা, তাঁকে নিয়ে যে সমালোচনা হয়, সেটা নিতান্তই ভুল। শান্ত তা প্রমাণ করেছেন। স্বাভাবিক ক্রিকেট খেলাটা খেলেছেন তিনি এবং পারফর্ম করেছেন।

এখন পর্যন্ত দুই ম্যাচ খেলে রাজশাহী একটি করে ম্যাচ জিতেছে ও হেরেছে। প্রথম ম্যাচে সিলেটের বিপক্ষে ১৯২ রান তাড়া করে ২ উইকেটে জিতেছে রাজশাহী। তবে গতকাল ঢাকার কাছে ৫ উইকেটে হেরেছে রাজশাহী। ঢাকার বিপক্ষে আগে ব্যাটিং পেয়ে স্কোরবোর্ডে জমা করেছিল ১৩২ রান। যেখানে তানজিদ হাসান তামিম দুই ম্যাচেই ওপেনিং করেছেন। ১০ ও ২০ রান করে আউট হয়েছেন। তামিম পরের ম্যাচে জ্বলে উঠবেন বলে আশা রাজিনের। সিলেটে সাংবাদিকদের রাজশাহীর সিনিয়র সহকারী কোচ বলেন, ‘আমাদের টপঅর্ডারে একটু ধস নামছে। সেখান থেকে কিছু রান এলে আমাদের জন্য ভালো হতো। আমাদের এখানে তামিম আছে। অবশ্যই সে পারফর্মার। সে পারফর্ম করবে। তার পারফরম্যান্স দেখতে উন্মুখ হয়ে আছি।’

আকবর আলীর নেতৃত্বে এনসিএল চার দিনের ক্রিকেট, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট—দুই টুর্নামেন্টই জিতেছে রংপুর। তবে এবারের বিপিএলে দুই ম্যাচের কোনোটিতে রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের একাদশে সুযোগ মেলেনি আকবরের। পারফর্মারের চেয়ে দলকে বেশি গুরুত্ব দেন রাজিন, ‘আমাদের যারা বেঞ্চে বসে আছে, প্রত্যেক ক্রিকেটারই পারফর্মার। ঘরোয়া ক্রিকেটে সবাই পারফর্মার। অবশ্যই আকবর আলী ভালো ক্রিকেটার। তবে সমন্বয়ের জন্য আমাদের যে রকম চিন্তাভাবনা করা হয়, সেভাবে আমাদের দল করা হয়। আমরা ক্রিকেটারের চিন্তা না করে দলের চিন্তা করি।’

সিলেটে পরশু প্রথম দুই ম্যাচেই লড়াই করার মতো রান উঠেছিল স্কোরবোর্ডে। কিন্তু গতকালের দুই ম্যাচ মিলিয়ে দিনের সর্বোচ্চ ১৪৪ রানের ইনিংস খেলেছে সিলেট টাইটানস। রাজিনের মতে, দুই দিনে উইকেট ভিন্ন আচরণ করেছে। রাজশাহীর সিনিয়র সহকারী কোচ বলেন, ‘প্রথম ম্যাচটার দিকে দেখুন। দুইটা ইনিংসেই ভালো পারফরম্যান্স হয়েছে। উইকেট অনেক ভালো ছিল বলে ব্যাটিং ভালো হয়েছে। তবে দ্বিতীয় ম্যাচটায় আমি মনে করি না যে উইকেট ভালো ছিল। তবে যদি গতকালের দুইটা ম্যাচই দেখেন, রান বেশি হয়নি।’

