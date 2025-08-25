লিভারপুলের ম্যাচসহ যা যা দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ লিভারপুল খেলতে নামবে নিউক্যাসলের বিপক্ষে। বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় শুরু হবে লিভারপুল-নিউক্যাসল ম্যাচ। ক্রিকেটে ‘দ্য হান্ড্রেড’-এ মুখোমুখি হবে ওভাল ইনভিনসিবলস-লন্ডন স্পিরিট। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্য হান্ড্রেড
ওভাল-লন্ডন
রাত সাড়ে ১১ টা
সরাসরি
সনি টেন ১
ফুটবল খেলা সরাসরি
ইপিএল
নিউক্যাসল-লিভারপুল
সরাসরি
রাত ১টা
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট এইচডি ১
টেনিস খেলা সরাসরি
ইউএস ওপেন
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
রাত ৯টা
রিয়াল মাদ্রিদে আসার পর থেকেই দুর্দান্ত খেলছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। ২০১৮ সালে এই ক্লাবে আসার পর থেকে ধারাবাহিক পারফর্ম করে যাচ্ছেন তিনি। নিজে গোল করছেন, সতীর্থদের দিয়েও করাচ্ছেন গোল। লস ব্লাঙ্কোসদের হয়ে শিরোপাও জিতছেন নিয়মিত।১ ঘণ্টা আগে
ঘরোয়া ক্রিকেটে বিকেএসপির উইকেট নিয়ে প্রশ্ন নতুন নয়। সেই মাঠেই নারী দলের বিশ্বকাপ প্রস্তুতি নতুন বিতর্কের জন্ম দিচ্ছে। প্রস্তুতির অংশ হিসেবে নিগার সুলতানা জ্যোতিদের লাল ও সবুজ দলে ভাগ করে খেলার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৫ দলের বিপক্ষে।১ ঘণ্টা আগে
‘রেকর্ড আল হাসান’ তকমা তো সাকিব আল হাসানের নামের সঙ্গে আগেই জুড়ে গেছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট তো বটেই, বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশে যে টি-টোয়েন্টি, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট খেলেছেন, সব জায়গাতেই রয়েছে তাঁর রেকর্ড। ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) বাঁহাতের ঘূর্ণিতে গত রাতে তিনি করেছেন একাধিক রেকর্ড।২ ঘণ্টা আগে
ডারউইনে টপ এন্ড টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টটা ভালো যায়নি বাংলাদেশ ‘এ’ দলের। নুরুল হাসান সোহানের মতো যাঁরা শুধুই টি-টোয়েন্টি দলে ছিলেন, তাঁরা আজ ফিরছেন দেশে। ফেরার আগে কাল এক দিনের ফুরসত মিললেও সোহান খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না লম্বা সময় পর জাতীয় দলে ফেরার ব্যাপারে কথা বলতে।২ ঘণ্টা আগে