লিভারপুলের ম্যাচসহ যা যা দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
লিভারপুল আজ রাতে নিউক্যাসলের বিপক্ষে খেলতে নামছে। ছবি: এএফপি
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আজ লিভারপুল খেলতে নামবে নিউক্যাসলের বিপক্ষে। বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় শুরু হবে লিভারপুল-নিউক্যাসল ম্যাচ। ক্রিকেটে ‘দ্য হান্ড্রেড’-এ মুখোমুখি হবে ওভাল ইনভিনসিবলস-লন্ডন স্পিরিট। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

দ্য হান্ড্রেড

ওভাল-লন্ডন

রাত সাড়ে ১১ টা

সরাসরি

সনি টেন ১

ফুটবল খেলা সরাসরি

ইপিএল

নিউক্যাসল-লিভারপুল

সরাসরি

রাত ১টা

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট এইচডি ১

টেনিস খেলা সরাসরি

ইউএস ওপেন

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

রাত ৯টা

বিষয়:

খেলাফুটবলক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
