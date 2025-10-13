বাংলাদেশের ভাগ্যে কী আছে আজ

ক্রীড়া ডেস্ক
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের শুরুটা দারুণ হয়েছিল বাংলাদেশের। নিজেদের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানকে হারায় নিগার সুলতানা জ্যোতিরা। এরপর টানা দুই ম্যাচে ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে যায় তাঁরা। এবার মেয়েদের সামনে জয়ে ফেরার মিশন। বিশ্বকাপে নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে আজ বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা। ম্যাচটি শুরু হবে বেলা সাড়ে ৩টায়। এছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ
দক্ষিণ আফ্রিকা-বাংলাদেশ
বেলা সাড়ে ৩ টা
সরাসরি টি স্পোর্টস
দিল্লি টেষ্ট: চতুর্থ দিন
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ১০টা
সরাসরি স্টার স্পোর্টস ২
লাহোর টেস্ট: দ্বিতীয় দিন
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১১টা
সরাসরি এ স্পোর্টস
ফুটবল
বিশ্বকাপ বাছাই (ইউরোপ)
আইসল্যান্ড-ফ্রান্স
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
উত্তর আয়ারল্যান্ড-জার্মানি
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
ওয়েলস-বেলজিয়াম
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি সনি লিভ
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের শুরুটা দারুণ হয়েছিল বাংলাদেশের। নিজেদের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানকে হারায় নিগার সুলতানা জ্যোতিরা। এরপর টানা দুই ম্যাচে ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে যায় তাঁরা। এবার মেয়েদের সামনে জয়ে ফেরার মিশন। বিশ্বকাপে নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে আজ বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা। ম্যাচটি শুরু হবে বেলা সাড়ে ৩টায়। এছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ
দক্ষিণ আফ্রিকা-বাংলাদেশ
বেলা সাড়ে ৩ টা
সরাসরি টি স্পোর্টস
দিল্লি টেষ্ট: চতুর্থ দিন
ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ১০টা
সরাসরি স্টার স্পোর্টস ২
লাহোর টেস্ট: দ্বিতীয় দিন
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১১টা
সরাসরি এ স্পোর্টস
ফুটবল
বিশ্বকাপ বাছাই (ইউরোপ)
আইসল্যান্ড-ফ্রান্স
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
উত্তর আয়ারল্যান্ড-জার্মানি
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
ওয়েলস-বেলজিয়াম
রাত ১২টা ৪৫ মিনিট
সরাসরি সনি লিভ
আরও একবার বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করল ঘানা। আফ্রিকান অঞ্চলের বাছাইয়ে ‘আই’ গ্রুপের সেরা হয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে ‘দ্য ব্ল্যাক স্টার্স’ হিসেবে পরিচিত দলটি। ১০ ম্যাচ শেষে তাদের সংগ্রহ ২৫ পয়েন্ট।২১ মিনিট আগে
আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে খানিকটা আগেভাগেই হংকংয়ে পা রেখেছে বাংলাদেশ দল। স্বাভাবিকভাবে অনুশীলনে পড়তে হচ্ছে জটিলতায়। মাঠের লড়াইয়ের আগে মনস্তাত্ত্বিক খেলাও দেখাচ্ছে হংকং। বাংলাদেশ অবশ্য সেই লড়াইয়ে সহজেই দমে যাচ্ছে না। প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে দ্রুত মানিয়ে নিচ্ছে হংকংয়ের পরিবেশের সঙ্গে।১৩ ঘণ্টা আগে
আবুধাবিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে কাল বাংলাদেশের সামনে লক্ষ্যটা খুব সহজ ছিল। ৩০০ বলে ১৯১ রান করলেই তারা জিতে যায়। এই লক্ষ্যে খেলতে নেমে তারা যদি এক রান, দুই রান করেও নিত, কোনো লফটেড শট না খেলত, তাহলে কিন্তু তারা খুব সহজে জিতে নিত ম্যাচটি। কিন্তু তাদের ভেতরে কেন যেন অহেতুক...১৩ ঘণ্টা আগে
কাজটা করে রেখেছিল বোলাররাই। সে ভীতের ওপর দাঁড়িয়ে নিজেদের কাজটা খুব সহজেই শেষ করে ব্যাটাররা। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) ফাইনালে খুলনাকে ৮ উইকেটে হারিয়েছে রংপুর। সহজ জয়ে শিরোপা ধরে রাখল আকবর আলীর দল।১৫ ঘণ্টা আগে