বাংলাদেশের ভাগ্যে কী আছে আজ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আগের দুই ম্যাচে ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরেছে নারী দল। ছবি: এক্স
আগের দুই ম্যাচে ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরেছে নারী দল। ছবি: এক্স

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপের শুরুটা দারুণ হয়েছিল বাংলাদেশের। নিজেদের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানকে হারায় নিগার সুলতানা জ্যোতিরা। এরপর টানা দুই ম্যাচে ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে যায় তাঁরা। এবার মেয়েদের সামনে জয়ে ফেরার মিশন। বিশ্বকাপে নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে আজ বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা। ম্যাচটি শুরু হবে বেলা সাড়ে ৩টায়। এছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।

আজকের খেলা

ক্রিকেট

মেয়েদের ওয়ানডে বিশ্বকাপ

দক্ষিণ আফ্রিকা-বাংলাদেশ

বেলা সাড়ে ৩ টা

সরাসরি টি স্পোর্টস

দিল্লি টেষ্ট: চতুর্থ দিন

ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সকাল ১০টা

সরাসরি স্টার স্পোর্টস ২

লাহোর টেস্ট: দ্বিতীয় দিন

পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা

বেলা ১১টা

সরাসরি এ স্পোর্টস

ফুটবল

বিশ্বকাপ বাছাই (ইউরোপ)

আইসল্যান্ড-ফ্রান্স

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

উত্তর আয়ারল্যান্ড-জার্মানি

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

ওয়েলস-বেলজিয়াম

রাত ১২টা ৪৫ মিনিট

সরাসরি সনি লিভ

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
