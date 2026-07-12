একজন বেশি নিয়ে খেলেও ৯০ মিনিটে জিততে পারেনি আর্জেন্টিনা

মাত্র ১০ মিনিটেই এগিয়ে গিয়েছিল আর্জেন্টিনা। এরপর আরও ৮০ মিনিটের বেশি সময় ছিল সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করার। কিন্তু সেই সময়টুকু যত গড়িয়েছে, ম্যাচ ততই আর্জেন্টিনার হাতছাড়া হয়েছে। সুইজারল্যান্ড ধৈর্য হারায়নি, বরং চাপ বাড়িয়েছে।শেষ পর্যন্ত ৬৭ মিনিটে দান এনদোয়ের গোলে সমতাও ফিরিয়েছে। ৭২ মিনিটে ভিএআরের সিদ্ধান্তে ব্রিল এমবোলো লাল কার্ড দেখলে ১০ জনের দলে পরিণত হয় তারা। তবে একজন বেশি নিয়ে খেলার সুবিধা নির্ধারিত সময়ে কাজে লাগাতে পারেনি আর্জেন্টিনা। ফলে কানসাস সিটির কোয়ার্টার ফাইনাল গড়িয়েছে অতিরিক্ত সময়ে।
শুরুটা অবশ্য ছিল আর্জেন্টিনার পরিকল্পনামাফিক। ১০ মিনিটে লিওনেল মেসির কর্নার থেকে দুর্দান্ত এক হেডে সুইজারল্যান্ডের জাল খুঁজে নেন আলেক্সিস মাক আলিস্তার।
গোলের পরও অবশ্য ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি নিজেদের হাতে রাখতে পারেনি আর্জেন্টিনা। মাঝমাঠে দখল বাড়াতে থাকে সুইজারল্যান্ড। প্রথমার্ধে জিব্রিল সোর দূরপাল্লার শট সহজেই সামলান এমিলিয়ানো মার্তিনেস। বিরতির পর সেই চাপ আরও বেড়ে যায়। ৬০ মিনিটে ব্রিল এমবোলোর হেড, ৬৫ মিনিটে এনদোয়ের শক্তিশালী হেড এবং পরের মিনিটেই জাকার দূরপাল্লার শট—তিনবারই আর্জেন্টিনাকে রক্ষা করেন মার্তিনেস। কিন্তু ৬৭ মিনিটে আর পারেননি। রিকার্দো রদ্রিগেসের সঙ্গে দারুণ বোঝাপড়ার পর বক্সে ঢুকে কঠিন কোণ থেকে ডান পায়ের শটে সমতা ফেরান এনদোয়ে।
পাঁচ মিনিট পর ম্যাচের সবচেয়ে আলোচিত মুহূর্ত। প্রথমে লিয়ান্দ্রো পারেদেসকে হলুদ কার্ড দেখান রেফারি জোয়াও পেদ্রো সিলভা পিনেইরো। কিন্তু ভিএআরের পর রিপ্লে দেখে তিনি সিদ্ধান্ত বদলে ফেলেন। দেখা যায়, পারেদেসের বিরুদ্ধে কোনো ফাউলই ছিল না; বরং ফাউল আদায়ের জন্য অভিনয় করেছিলেন ব্রিল এমবোলো। পারেদেসের কার্ড বাতিল করে এমবোলোকে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখানো হয়। প্রথমার্ধের ৪৪ মিনিটেও সতর্ক হওয়া সুইস স্ট্রাইকার লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তেই ১০ জনে নেমে আসে সুইজারল্যান্ড।
একজন বেশি নিয়ে খেলার সুবিধা পাওয়ার পর আর্জেন্টিনা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে। ৭৮ মিনিটে নিকো গনসালেস, ৮৫ মিনিটে লাউতারো মার্তিনেসকে নামিয়ে আক্রমণে নতুন গতি আনেন স্কালোনি। ৮৪ মিনিটে পারেদেসের বাড়ানো বল বুকে নামিয়ে মেসির চিপ শট দারুণভাবে ঠেকিয়ে দেন গ্রেগর কোবেল। ৮৯ মিনিটে নিকো গনসালেসের বাড়ানো বলে একেবারে কাছ থেকে মাক আলিস্তারের হেড অল্পের জন্য বাইরে চলে যায়। যোগ করা সময়ের সপ্তম মিনিটে লাউতারোর হেড থেকে সুযোগ তৈরি হলেও এনসো ফের্নান্দেস বলের নাগাল পাননি। আর শেষ মুহূর্তে কর্নার থেকে লিসান্দ্রো মার্তিনেসের দৃষ্টিনন্দন সিজার কিক এক হাতে ঠেকিয়ে আবারও সুইজারল্যান্ডকে বাঁচান কোবেল।
শেষ বাঁশি বাজতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ১০ জনের সুইজারল্যান্ড, আর আর্জেন্টিনার মুখে ফুটে ওঠে হতাশা। এক সময় যে ম্যাচটি সহজ জয় বলে মনে হচ্ছিল, সেটি এখন আরও ৩০ মিনিটের লড়াই।
কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনার জন্য মাঠের লড়াইটা কঠিনই চলছে। সেই লড়াইয়ের মাঝেই আরেকটি অস্বস্তিকর মুহূর্তের মুখোমুখি হন লিওনেল মেসি। দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর ডান চোখের পাশে কেটে রক্ত পড়তে দেখা যায়, যদিও ঘটনাটি রেফারি জোয়াও পেদ্রো সিলভা পিনেইরোর নজর এড়িয়ে যায়।৬ মিনিট আগে
প্রথমার্ধের ১০ মিনিটে মাক আলিস্তারের হেডে এগিয়ে যাওয়ার পর থেকে আর্জেন্টিনা ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে প্রতিপক্ষের হাতে তুলে দিয়েছিল। সেই সুযোগই কাজে লাগিয়ে ম্যাচে সমতা ফিরিয়ে লড়াইকে নতুন করে জমিয়ে তুলেছে সুইজারল্যান্ড।১ ঘণ্টা আগে
কানসাস সিটিতে চলছে আর্জেন্টিনা-সুইজারল্যান্ড কোয়ার্টার ফাইনাল। হঠাৎই ক্যামেরার লেন্স ঘুরে গেল আর্জেন্টিনার ফুটবলারদের জার্সিতে কালো আর্মব্যান্ডের দিকে। লিওনেল মেসি-লিসান্দ্রো মার্তিনেসদের কালো আর্মব্যান্ড পরার কারণ আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি ফুটবলারের মৃত্যু।১ ঘণ্টা আগে
ব্যর্থতার চোরাবালিতে আটকে গেছে ইতালির ফুটবল। টানা তিনবার ফুটবল বিশ্বকাপে অংশ নিতে পারেনি চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। এবার ফুটবল পুনর্গঠনে ইতালির ফুটবল ফেডারেশন (এফআইজিসি) কিংবদন্তি ফুটবলারদের নিয়োগ দিয়েছে। যাঁদের মধ্যে আছেন ব্রাজিলের বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলারও।১ ঘণ্টা আগে