ইংল্যান্ডের ‘দ্য হান্ড্রেড’ টুর্নামেন্টসহ কী দেখবেন আজ

ক্রীড়া ডেস্ক
ইংল্যান্ডের ‘দ্য হান্ড্রেড’ টুর্নামেন্টে আজ পুরুষ, নারী দুই দলেরই খেলা রয়েছে। দুই ম্যাচেই মুখোমুখি হবে লন্ডন স্পিরিট-ম্যানচেস্টার অরিজিনালস। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্য হান্ড্রেড নারী
ম্যানচেস্টার-লন্ডন
রাত ৮টা
সরাসরি
দ্য হান্ড্রেড পুরুষ
ম্যানচেস্টার-লন্ডন
রাত ১১ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি সনি টেন ১
টেনিস খেলা সরাসরি
সিনসিনাটি ওপেন
রাত ১১টা
সরাসরি সনি টেন ২
বয়স ৪০ পেরোনোর পরও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর যে ক্ষুধা কমেনি, সেটা তাঁর পারফরম্যান্সেই বোঝা যাচ্ছে। মাঠে নামলেই গোল করার নেশা তাঁকে ভীষণভাবে পেয়ে বসে। ক্লাব প্রীতি ম্যাচেও দেখিয়ে যাচ্ছেন তাঁর দাপট।৩৭ মিনিট আগে
পুরো টুর্নামেন্টে ৭ ম্যাচের কেবল ১ ম্যাচে হার। বলা হচ্ছে এখানে আজিজুল হাকিম তামিমের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের কথা। জিম্বাবুয়ে-দক্ষিণ আফ্রিকা-বাংলাদেশকে নিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজ শেষ হয়েছে গতকাল। হারারের ফাইনালে প্রোটিয়াদের হারিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজে শিরোপা উঁচিয়ে ধরল...২ ঘণ্টা আগে
ওয়েম্বলিতে গত রাতে ফাইনাল হয়েছে ফাইনালের মতোই। কমিউনিটি শিল্ড ফাইনালে প্রাণপণে লড়েছে ক্রিস্টাল প্যালেস-লিভারপুল। এমনকি পেনাল্টি শুটআউটেও কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলেনি। রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয়েছে প্যালেস।২ ঘণ্টা আগে
ঘরোয়া ফুটবল শুরু হতে দেরি আরও এক মাস। আবাহনী লিমিটেডকে প্রস্তুতিতে নামতে হয়েছে অনেকটা আগে। কাল জাতীয় স্টেডিয়ামে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের প্লে-অফ ম্যাচে কিরগিজস্তানের ক্লাব মুরাস ইউনাইটেডের মুখোমুখি হবে তারা।৩ ঘণ্টা আগে