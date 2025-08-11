Ajker Patrika
ইংল্যান্ডের ‘দ্য হান্ড্রেড’ টুর্নামেন্টসহ কী দেখবেন আজ

ক্রীড়া ডেস্ক    
ইংল্যান্ডে চলে ১০০ বলের ‘দ্য হান্ড্রেড’ টুর্নামেন্ট। ছবি: ক্রিকইনফো
ইংল্যান্ডে চলে ১০০ বলের 'দ্য হান্ড্রেড' টুর্নামেন্ট। ছবি: ক্রিকইনফো

ইংল্যান্ডের ‘দ্য হান্ড্রেড’ টুর্নামেন্টে আজ পুরুষ, নারী দুই দলেরই খেলা রয়েছে। দুই ম্যাচেই মুখোমুখি হবে লন্ডন স্পিরিট-ম্যানচেস্টার অরিজিনালস। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

দ্য হান্ড্রেড নারী

ম্যানচেস্টার-লন্ডন

রাত ৮টা

সরাসরি

দ্য হান্ড্রেড পুরুষ

ম্যানচেস্টার-লন্ডন

রাত ১১ টা ৩০ মিনিট

সরাসরি সনি টেন ১

টেনিস খেলা সরাসরি

সিনসিনাটি ওপেন

রাত ১১টা

সরাসরি সনি টেন ২

