মাঠে নামছে ভারত-পাকিস্তান, খেলা দেখবেন কীভাবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
ক্রীড়াঙ্গনে আজ তেমন ব্যস্ততা নেই। মাঠে নামবে হাতেগোনা কিছু বড় দল। ম্যাচ আছে বিশ্ব ক্রিকেটের দুই দর্শকপ্রিয় দল ভারত ও পাকিস্তানের। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৩ ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে নামবে শাহিন শাহ আফ্রিদির দল। প্রথম ম্যাচ জেতায় তাঁদের সামনে এবার সিরিজ জয়ের হাতছানি। অন্যদিকে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া। প্রথম তিন ম্যাচ শেষে ১-১ সমতায় আছে দুই দল। সিরিজ নিজেদের করে নিতে চাইলে আজ জেতার বিকল্প নেই সূর্যকুমার যাদবের দলের জন্য। একনজরে দেখে নিন আজকের টিভি সূচি।

আজকের খেলা

ক্রিকেট

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট, সরাসরি

টি স্পোর্টস

চতুর্থ টি-টোয়েন্টি

অস্ট্রেলিয়া-ভারত

বেলা ২টা ১৫ মিনিট, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

দ্বিতীয় ওয়ানডে

পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা

বিকেল ৪টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস, পিটিভি স্পোর্টস

