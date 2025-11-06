মাঠে নামছে ভারত-পাকিস্তান, খেলা দেখবেন কীভাবে

ক্রীড়া ডেস্ক
ক্রীড়াঙ্গনে আজ তেমন ব্যস্ততা নেই। মাঠে নামবে হাতেগোনা কিছু বড় দল। ম্যাচ আছে বিশ্ব ক্রিকেটের দুই দর্শকপ্রিয় দল ভারত ও পাকিস্তানের। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৩ ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে নামবে শাহিন শাহ আফ্রিদির দল। প্রথম ম্যাচ জেতায় তাঁদের সামনে এবার সিরিজ জয়ের হাতছানি। অন্যদিকে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া। প্রথম তিন ম্যাচ শেষে ১-১ সমতায় আছে দুই দল। সিরিজ নিজেদের করে নিতে চাইলে আজ জেতার বিকল্প নেই সূর্যকুমার যাদবের দলের জন্য। একনজরে দেখে নিন আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস
চতুর্থ টি-টোয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
বেলা ২টা ১৫ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
দ্বিতীয় ওয়ানডে
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বিকেল ৪টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস, পিটিভি স্পোর্টস
ক্রীড়াঙ্গনে আজ তেমন ব্যস্ততা নেই। মাঠে নামবে হাতেগোনা কিছু বড় দল। ম্যাচ আছে বিশ্ব ক্রিকেটের দুই দর্শকপ্রিয় দল ভারত ও পাকিস্তানের। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৩ ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে নামবে শাহিন শাহ আফ্রিদির দল। প্রথম ম্যাচ জেতায় তাঁদের সামনে এবার সিরিজ জয়ের হাতছানি। অন্যদিকে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া। প্রথম তিন ম্যাচ শেষে ১-১ সমতায় আছে দুই দল। সিরিজ নিজেদের করে নিতে চাইলে আজ জেতার বিকল্প নেই সূর্যকুমার যাদবের দলের জন্য। একনজরে দেখে নিন আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস
চতুর্থ টি-টোয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
বেলা ২টা ১৫ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
দ্বিতীয় ওয়ানডে
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বিকেল ৪টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস, পিটিভি স্পোর্টস
ক্রীড়া ডেস্ক
ক্রীড়াঙ্গনে আজ তেমন ব্যস্ততা নেই। মাঠে নামবে হাতেগোনা কিছু বড় দল। ম্যাচ আছে বিশ্ব ক্রিকেটের দুই দর্শকপ্রিয় দল ভারত ও পাকিস্তানের। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৩ ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে নামবে শাহিন শাহ আফ্রিদির দল। প্রথম ম্যাচ জেতায় তাঁদের সামনে এবার সিরিজ জয়ের হাতছানি। অন্যদিকে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া। প্রথম তিন ম্যাচ শেষে ১-১ সমতায় আছে দুই দল। সিরিজ নিজেদের করে নিতে চাইলে আজ জেতার বিকল্প নেই সূর্যকুমার যাদবের দলের জন্য। একনজরে দেখে নিন আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস
চতুর্থ টি-টোয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
বেলা ২টা ১৫ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
দ্বিতীয় ওয়ানডে
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বিকেল ৪টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস, পিটিভি স্পোর্টস
ক্রীড়াঙ্গনে আজ তেমন ব্যস্ততা নেই। মাঠে নামবে হাতেগোনা কিছু বড় দল। ম্যাচ আছে বিশ্ব ক্রিকেটের দুই দর্শকপ্রিয় দল ভারত ও পাকিস্তানের। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৩ ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে নামবে শাহিন শাহ আফ্রিদির দল। প্রথম ম্যাচ জেতায় তাঁদের সামনে এবার সিরিজ জয়ের হাতছানি। অন্যদিকে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতের প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া। প্রথম তিন ম্যাচ শেষে ১-১ সমতায় আছে দুই দল। সিরিজ নিজেদের করে নিতে চাইলে আজ জেতার বিকল্প নেই সূর্যকুমার যাদবের দলের জন্য। একনজরে দেখে নিন আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস
চতুর্থ টি-টোয়েন্টি
অস্ট্রেলিয়া-ভারত
বেলা ২টা ১৫ মিনিট, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
দ্বিতীয় ওয়ানডে
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বিকেল ৪টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস, পিটিভি স্পোর্টস
নানা বিতর্কিত ঘটনা শেষে বিসিবি নির্বাচনের পর এখন মনোযোগ শুধুই খেলার মাঠে থাকার কথা। আয়ারল্যান্ড বাংলাদেশে আসছে আগামীকাল। আইরিশদের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে বাংলাদেশ ১০ নভেম্বর উদ্যাপন করবে ক্রিকেটের অভিজাত সংস্করণে পা রাখার রজতজয়ন্তী।১ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টিতে ভারতের নিয়মিত মুখ হলেও লম্বা সময় ধরে ওয়ানডে দলের বাইরে আছেন সূর্যকুমার যাদব। এই সংস্করণে ফেরার জন্য সম্ভাব্য সব রকমের চেষ্টাই করছেন তিনি। ওয়ানডে ক্যারিয়ার বাঁচাতে দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক ক্রিকেটার এবি ডি ভিলিয়ার্সের সহায়তা চাইলেন তারকা ক্রিকেটার।১৩ ঘণ্টা আগে
অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফি চলাকালীন চোট পেয়েছিলেন ঋষভ পন্ত। চোট কাটিয়ে উঠায় জাতীয় দলে ফেরাটা তাঁর জন্য ছিল কেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা। সে অপেক্ষা শেষ হয়েছে। এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারকে নিয়েই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য দল দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)।১৪ ঘণ্টা আগে
চলতি মাসে নিজেদের মাঠে নেপাল ও ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ ফুটবল দল। ম্যাচ দুটির জন্য আজ ২৬ সদস্যের দল দিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। দলে আছেন হামজা চৌধুরী, শমিত শোমের মতো ফুটবলাররা।১৬ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবদেক
নানা বিতর্কিত ঘটনা শেষে বিসিবি নির্বাচনের পর এখন মনোযোগ শুধুই খেলার মাঠে থাকার কথা। আয়ারল্যান্ড বাংলাদেশে আসছে আগামীকাল। আইরিশদের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে বাংলাদেশ ১০ নভেম্বর উদ্যাপন করবে ক্রিকেটের অভিজাত সংস্করণে পা রাখার রজতজয়ন্তী। এ সিরিজেই বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্ট খেলবেন মুশফিকুর রহিম।
তবে এ সময়ে মাঠের খেলার চেয়ে অভ্যন্তরীণ নানা বিষয় যেন বেশি আলোচিত। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব, পছন্দ-অপছন্দের বিষয়ে প্রকাশ্যে বলছেন ক্রিকেটাররা। অকপটে সাবেক সতীর্থকে আক্রমণ করছেন। গতকাল সারা দিন আলোচনায় জাতীয় দলের সহকারী কোচ সালাহ উদ্দীন। দুপুরে বিসিবিতে এসেছিলেন পদত্যাগপত্র জমা দিতে। আইসিসির সভায় যোগ দিতে বিসিবির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিজাম উদ্দিন চৌধুরী দুবাইয়ে থাকায় পদত্যাগপত্র সশরীরে না দিতে পারলেও ই-মেইল করেছেন। সালাহ উদ্দীনের পদত্যাগপত্র নিয়ে ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম বলেছেন, ‘আয়ারল্যান্ড সিরিজের পর সে (সালাহ উদ্দিন) পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। কোনো মন্তব্য করার আগে নিজেদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।’
সালাহ উদ্দীন নিজে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে না বললেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে, যেভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর বিরুদ্ধে দলে ‘সিন্ডিকেট কিংবা কোরাম’ করার অভিযোগ উঠেছে, এ সময়ে বোর্ডের সমর্থন না পাওয়ায় তিনি নিদারুণ হতাশ। তাঁকে যাঁরা এত বছর ভালোভাবে চেনেন, তাঁদের নীরবতাও হতাশ করেছে সালাহ উদ্দীনকে। কাজে মানসিক স্বস্তি না থাকায় তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গত বছর অক্টোবর থেকে দলের সিনিয়র সহকারী কোচ হিসেবে জাতীয় দলে যোগ দেওয়া সালাহ উদ্দীন বাংলাদেশ দলের ব্যাটিং বিভাগ দেখতেন। যেহেতু বেশির ভাগ খেলোয়াড়কে তাঁদের শৈশব থেকে চেনেন, তাই দল নির্বাচনে সালাহ উদ্দীনের মতামত বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।
রাসেল ডমিঙ্গো কিংবা চন্ডিকা হাথুরুসিংহের সময়ে দর্শকেরা প্রবল দাবি তুলতেন, সালাহ উদ্দীনকে জাতীয় দলের কোচ হিসেবে নিয়োগ দিতে। গত বছর অক্টোবরে বিসিবি তাঁকে সিনিয়র সহকারী কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পর বাংলাদেশ ৫টি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে। টেস্ট পারফরম্যান্স অম্ল-মধুর থাকলেও ওয়ানডে একেবারেই ভালো যায়নি। দলের টানা ব্যাটিং ব্যর্থতায় সমালোচনার তির ছুটে গেছে সালাহ উদ্দীনের দিকে। দলীয় ব্যর্থতার সমালোচনা মেনে নিলেও সালাহ উদ্দীন বেশি ধাক্কা খেয়েছেন তাঁর উদ্দেশে ব্যক্তিগত আক্রমণ করায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর বিরুদ্ধে যে সমালোচনার ঢেউ, সেটির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়নি ক্রিকেট বোর্ড। এ পরিস্থিতিতে ব্যাটিং কোচ হিসেবে দলে যুক্ত করা হয়েছে মোহাম্মদ আশরাফুলকে। যেহেতু নিজের কাজের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে গেছে, সালাহ উদ্দীন জাতীয় দল থেকে সরে যাওয়াই শ্রেয় মনে করেছেন।
ব্যাটিং কোচ হিসেবে জাতীয় দলে আশরাফুলের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে সাবেক পেসার রুবেল হোসেন তির্যক মন্তব্য করেছেন ফেসবুকে। তিনি লিখেছেন, ‘দায়মুক্ত হলো ক্রিকেট বোর্ড। বাংলাদেশ ও ব্যাটিং কোচ।’ অতীত নিয়ে রুবেলের খোঁচাখুঁচি নিয়ে আশরাফুল গুরুত্ব না দিলেও দলের খেলোয়াড়েরা তাঁকে কীভাবে গ্রহণ করে, সেটা দেখার বিষয়। যদিও আশরাফুল আত্মবিশ্বাসী, বাংলাদেশ দলের বেশির ভাগ ক্রিকেটারের সঙ্গেই ঘরোয়া ক্রিকেটে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকায় চ্যালেঞ্জ উতরে যাওয়া কঠিন কিছু হবে না। তবে দেশের যে ক্রিকেট সংস্কৃতি, তাতে জাতীয় দলের ব্যর্থতায় আশরাফুলও যে সামনে সমালোচিত হবেন না, সে নিশ্চয়তা নেই।
আশরাফুলের অন্তর্ভুক্তিতে জাতীয় দল থেকে সালাহ উদ্দীনের প্রস্থান যেমন নিশ্চিত, বাংলাদেশ দলে ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিমের আধিপত্যও কিছুটা কমার ইঙ্গিত মিলেছে আবদুর রাজ্জাককে জাতীয় দলের টিম ডিরেক্টর হিসেবে যোগ করায়।
ছেলেদের ক্রিকেটের নানা ঘটনাপ্রবাহে আরেক মাত্রা যোগ করেছেন নারী দলের সাবেক অধিনায়ক জাহানারা আলম। একটি জাতীয় দৈনিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি যেভাবে নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন দলের কোচ, নির্বাচক ও অধিনায়কের ওপর, বিসিবি সেটির জবাব দিয়েছে বিবৃতি দিয়ে। জাহানারার অভিযোগকে বিসিবি পুরোপুরি ভিত্তিহীন, মনগড়া ও অসত্য বলে দাবি করছে। মেয়েদের বর্তমান অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি কাল জাহানারার উদ্দেশে ফেসবুকে লিখেছেন, ‘কিছু বলছি তার মানে এই না, বলতে পারি না...।’
দেশের ক্রিকেটে প্রতিদিন যা ঘটছে, তাতে মাঠের ক্রিকেট যেন আড়ালে চলে গেছে!
নানা বিতর্কিত ঘটনা শেষে বিসিবি নির্বাচনের পর এখন মনোযোগ শুধুই খেলার মাঠে থাকার কথা। আয়ারল্যান্ড বাংলাদেশে আসছে আগামীকাল। আইরিশদের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে বাংলাদেশ ১০ নভেম্বর উদ্যাপন করবে ক্রিকেটের অভিজাত সংস্করণে পা রাখার রজতজয়ন্তী। এ সিরিজেই বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে শততম টেস্ট খেলবেন মুশফিকুর রহিম।
তবে এ সময়ে মাঠের খেলার চেয়ে অভ্যন্তরীণ নানা বিষয় যেন বেশি আলোচিত। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব, পছন্দ-অপছন্দের বিষয়ে প্রকাশ্যে বলছেন ক্রিকেটাররা। অকপটে সাবেক সতীর্থকে আক্রমণ করছেন। গতকাল সারা দিন আলোচনায় জাতীয় দলের সহকারী কোচ সালাহ উদ্দীন। দুপুরে বিসিবিতে এসেছিলেন পদত্যাগপত্র জমা দিতে। আইসিসির সভায় যোগ দিতে বিসিবির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিজাম উদ্দিন চৌধুরী দুবাইয়ে থাকায় পদত্যাগপত্র সশরীরে না দিতে পারলেও ই-মেইল করেছেন। সালাহ উদ্দীনের পদত্যাগপত্র নিয়ে ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিম বলেছেন, ‘আয়ারল্যান্ড সিরিজের পর সে (সালাহ উদ্দিন) পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। কোনো মন্তব্য করার আগে নিজেদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।’
সালাহ উদ্দীন নিজে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে না বললেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে, যেভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর বিরুদ্ধে দলে ‘সিন্ডিকেট কিংবা কোরাম’ করার অভিযোগ উঠেছে, এ সময়ে বোর্ডের সমর্থন না পাওয়ায় তিনি নিদারুণ হতাশ। তাঁকে যাঁরা এত বছর ভালোভাবে চেনেন, তাঁদের নীরবতাও হতাশ করেছে সালাহ উদ্দীনকে। কাজে মানসিক স্বস্তি না থাকায় তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গত বছর অক্টোবর থেকে দলের সিনিয়র সহকারী কোচ হিসেবে জাতীয় দলে যোগ দেওয়া সালাহ উদ্দীন বাংলাদেশ দলের ব্যাটিং বিভাগ দেখতেন। যেহেতু বেশির ভাগ খেলোয়াড়কে তাঁদের শৈশব থেকে চেনেন, তাই দল নির্বাচনে সালাহ উদ্দীনের মতামত বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।
রাসেল ডমিঙ্গো কিংবা চন্ডিকা হাথুরুসিংহের সময়ে দর্শকেরা প্রবল দাবি তুলতেন, সালাহ উদ্দীনকে জাতীয় দলের কোচ হিসেবে নিয়োগ দিতে। গত বছর অক্টোবরে বিসিবি তাঁকে সিনিয়র সহকারী কোচ হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পর বাংলাদেশ ৫টি টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে। টেস্ট পারফরম্যান্স অম্ল-মধুর থাকলেও ওয়ানডে একেবারেই ভালো যায়নি। দলের টানা ব্যাটিং ব্যর্থতায় সমালোচনার তির ছুটে গেছে সালাহ উদ্দীনের দিকে। দলীয় ব্যর্থতার সমালোচনা মেনে নিলেও সালাহ উদ্দীন বেশি ধাক্কা খেয়েছেন তাঁর উদ্দেশে ব্যক্তিগত আক্রমণ করায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর বিরুদ্ধে যে সমালোচনার ঢেউ, সেটির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়নি ক্রিকেট বোর্ড। এ পরিস্থিতিতে ব্যাটিং কোচ হিসেবে দলে যুক্ত করা হয়েছে মোহাম্মদ আশরাফুলকে। যেহেতু নিজের কাজের ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে গেছে, সালাহ উদ্দীন জাতীয় দল থেকে সরে যাওয়াই শ্রেয় মনে করেছেন।
ব্যাটিং কোচ হিসেবে জাতীয় দলে আশরাফুলের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে সাবেক পেসার রুবেল হোসেন তির্যক মন্তব্য করেছেন ফেসবুকে। তিনি লিখেছেন, ‘দায়মুক্ত হলো ক্রিকেট বোর্ড। বাংলাদেশ ও ব্যাটিং কোচ।’ অতীত নিয়ে রুবেলের খোঁচাখুঁচি নিয়ে আশরাফুল গুরুত্ব না দিলেও দলের খেলোয়াড়েরা তাঁকে কীভাবে গ্রহণ করে, সেটা দেখার বিষয়। যদিও আশরাফুল আত্মবিশ্বাসী, বাংলাদেশ দলের বেশির ভাগ ক্রিকেটারের সঙ্গেই ঘরোয়া ক্রিকেটে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকায় চ্যালেঞ্জ উতরে যাওয়া কঠিন কিছু হবে না। তবে দেশের যে ক্রিকেট সংস্কৃতি, তাতে জাতীয় দলের ব্যর্থতায় আশরাফুলও যে সামনে সমালোচিত হবেন না, সে নিশ্চয়তা নেই।
আশরাফুলের অন্তর্ভুক্তিতে জাতীয় দল থেকে সালাহ উদ্দীনের প্রস্থান যেমন নিশ্চিত, বাংলাদেশ দলে ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান নাজমুল আবেদীন ফাহিমের আধিপত্যও কিছুটা কমার ইঙ্গিত মিলেছে আবদুর রাজ্জাককে জাতীয় দলের টিম ডিরেক্টর হিসেবে যোগ করায়।
ছেলেদের ক্রিকেটের নানা ঘটনাপ্রবাহে আরেক মাত্রা যোগ করেছেন নারী দলের সাবেক অধিনায়ক জাহানারা আলম। একটি জাতীয় দৈনিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি যেভাবে নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন দলের কোচ, নির্বাচক ও অধিনায়কের ওপর, বিসিবি সেটির জবাব দিয়েছে বিবৃতি দিয়ে। জাহানারার অভিযোগকে বিসিবি পুরোপুরি ভিত্তিহীন, মনগড়া ও অসত্য বলে দাবি করছে। মেয়েদের বর্তমান অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি কাল জাহানারার উদ্দেশে ফেসবুকে লিখেছেন, ‘কিছু বলছি তার মানে এই না, বলতে পারি না...।’
দেশের ক্রিকেটে প্রতিদিন যা ঘটছে, তাতে মাঠের ক্রিকেট যেন আড়ালে চলে গেছে!
ক্রীড়াঙ্গনে আজ তেমন ব্যস্ততা নেই। মাঠে নামবে হাতেগোনা কিছু বড় দল। ম্যাচ আছে বিশ্ব ক্রিকেটের দুই দর্শকপ্রিয় দল ভারত ও পাকিস্তানের। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৩ ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে নামবে শাহিন শাহ আফ্রিদির দল।৩০ মিনিট আগে
টি-টোয়েন্টিতে ভারতের নিয়মিত মুখ হলেও লম্বা সময় ধরে ওয়ানডে দলের বাইরে আছেন সূর্যকুমার যাদব। এই সংস্করণে ফেরার জন্য সম্ভাব্য সব রকমের চেষ্টাই করছেন তিনি। ওয়ানডে ক্যারিয়ার বাঁচাতে দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক ক্রিকেটার এবি ডি ভিলিয়ার্সের সহায়তা চাইলেন তারকা ক্রিকেটার।১৩ ঘণ্টা আগে
অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফি চলাকালীন চোট পেয়েছিলেন ঋষভ পন্ত। চোট কাটিয়ে উঠায় জাতীয় দলে ফেরাটা তাঁর জন্য ছিল কেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা। সে অপেক্ষা শেষ হয়েছে। এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারকে নিয়েই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য দল দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)।১৪ ঘণ্টা আগে
চলতি মাসে নিজেদের মাঠে নেপাল ও ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ ফুটবল দল। ম্যাচ দুটির জন্য আজ ২৬ সদস্যের দল দিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। দলে আছেন হামজা চৌধুরী, শমিত শোমের মতো ফুটবলাররা।১৬ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
টি-টোয়েন্টিতে ভারতের নিয়মিত মুখ হলেও লম্বা সময় ধরে ওয়ানডে দলের বাইরে আছেন সূর্যকুমার যাদব। এই সংস্করণে ফেরার জন্য সম্ভাব্য সব রকমের চেষ্টাই করছেন তিনি। ওয়ানডে ক্যারিয়ার বাঁচাতে দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক ক্রিকেটার এবি ডি ভিলিয়ার্সের সহায়তা চাইলেন তারকা ক্রিকেটার।
সূর্যকুমারের নেতৃত্বে সবশেষ এশিয়া কাপ জিতেছে ভারত। চলমান অস্ট্রেলিয়া সিরিজেও দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ৯৩ টি-টোয়েন্টির ৮৮ ইনিংসে ব্যাট হাতে করেছেন ২৭৩৪ রান। গড় ৩৬.৯৪, স্ট্রাইকরেট ১৬৪.২০।
টি-টোয়েন্টিতে ভালো করলেও ওয়ানডেতে নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি সূর্যকুমার। ৩৭ ম্যাচের ৩৫ ইনিংসে করেছেন ৭৭৩ রান। ফিফটি মাত্র চারটি। ব্যাটিং গড় ২৫.৭৬। এমন পারফরম্যান্সের কারণে তাঁর প্রতি ভরসা রাখতে পারেননি নির্বাচকরা।
সবশেষ ২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বর ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালের পর আর এই সংস্করণে ভারতের হয়ে মাঠে নামা হয়নি সূর্যকুমারের। তবে হাল ছাড়ছেন না এই ব্যাটার। তিনি বলেন, ‘ডি ভিলিয়ার্সের সঙ্গে যদি দেখা হয় তাহলে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, সে কীভাবে টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ানডের ভারসাম্য বজায় রেখেছে। আমি তাঁর মতো পারছি না। আমি ভেবেছিলাম ওয়ানডে ক্রিকেট টি-টোয়েন্টির মতো খেলা উচিত। আমি ডি ভিলিয়ার্সকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, উভয় সংস্করণে সফল হওয়ার জন্য সে কী করেছে।’
ওয়ানডে দলে ফেরার জন্য ক্যারিয়ারের পরবর্তী তিন–চার বছর গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন সূর্যকুমার, ‘ডি ভিলিয়ার্স, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? যদি শুনে থাকো তাহলে দয়া করে দ্রুত আমার সাথে যোগাযোগ করো। কারণ আমার সামনে তিন-চার বছর গুরুত্বপূর্ণ। আমি ওয়ানডে ক্রিকেট খেলতেও খুব আগ্রহী। দয়া করে আমাকে সাহায্য করো। আমি টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ানডের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারিনি।’
টি-টোয়েন্টিতে ভারতের নিয়মিত মুখ হলেও লম্বা সময় ধরে ওয়ানডে দলের বাইরে আছেন সূর্যকুমার যাদব। এই সংস্করণে ফেরার জন্য সম্ভাব্য সব রকমের চেষ্টাই করছেন তিনি। ওয়ানডে ক্যারিয়ার বাঁচাতে দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক ক্রিকেটার এবি ডি ভিলিয়ার্সের সহায়তা চাইলেন তারকা ক্রিকেটার।
সূর্যকুমারের নেতৃত্বে সবশেষ এশিয়া কাপ জিতেছে ভারত। চলমান অস্ট্রেলিয়া সিরিজেও দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ৯৩ টি-টোয়েন্টির ৮৮ ইনিংসে ব্যাট হাতে করেছেন ২৭৩৪ রান। গড় ৩৬.৯৪, স্ট্রাইকরেট ১৬৪.২০।
টি-টোয়েন্টিতে ভালো করলেও ওয়ানডেতে নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি সূর্যকুমার। ৩৭ ম্যাচের ৩৫ ইনিংসে করেছেন ৭৭৩ রান। ফিফটি মাত্র চারটি। ব্যাটিং গড় ২৫.৭৬। এমন পারফরম্যান্সের কারণে তাঁর প্রতি ভরসা রাখতে পারেননি নির্বাচকরা।
সবশেষ ২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বর ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালের পর আর এই সংস্করণে ভারতের হয়ে মাঠে নামা হয়নি সূর্যকুমারের। তবে হাল ছাড়ছেন না এই ব্যাটার। তিনি বলেন, ‘ডি ভিলিয়ার্সের সঙ্গে যদি দেখা হয় তাহলে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, সে কীভাবে টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ানডের ভারসাম্য বজায় রেখেছে। আমি তাঁর মতো পারছি না। আমি ভেবেছিলাম ওয়ানডে ক্রিকেট টি-টোয়েন্টির মতো খেলা উচিত। আমি ডি ভিলিয়ার্সকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, উভয় সংস্করণে সফল হওয়ার জন্য সে কী করেছে।’
ওয়ানডে দলে ফেরার জন্য ক্যারিয়ারের পরবর্তী তিন–চার বছর গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন সূর্যকুমার, ‘ডি ভিলিয়ার্স, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? যদি শুনে থাকো তাহলে দয়া করে দ্রুত আমার সাথে যোগাযোগ করো। কারণ আমার সামনে তিন-চার বছর গুরুত্বপূর্ণ। আমি ওয়ানডে ক্রিকেট খেলতেও খুব আগ্রহী। দয়া করে আমাকে সাহায্য করো। আমি টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ানডের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারিনি।’
ক্রীড়াঙ্গনে আজ তেমন ব্যস্ততা নেই। মাঠে নামবে হাতেগোনা কিছু বড় দল। ম্যাচ আছে বিশ্ব ক্রিকেটের দুই দর্শকপ্রিয় দল ভারত ও পাকিস্তানের। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৩ ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে নামবে শাহিন শাহ আফ্রিদির দল।৩০ মিনিট আগে
নানা বিতর্কিত ঘটনা শেষে বিসিবি নির্বাচনের পর এখন মনোযোগ শুধুই খেলার মাঠে থাকার কথা। আয়ারল্যান্ড বাংলাদেশে আসছে আগামীকাল। আইরিশদের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে বাংলাদেশ ১০ নভেম্বর উদ্যাপন করবে ক্রিকেটের অভিজাত সংস্করণে পা রাখার রজতজয়ন্তী।১ ঘণ্টা আগে
অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফি চলাকালীন চোট পেয়েছিলেন ঋষভ পন্ত। চোট কাটিয়ে উঠায় জাতীয় দলে ফেরাটা তাঁর জন্য ছিল কেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা। সে অপেক্ষা শেষ হয়েছে। এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারকে নিয়েই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য দল দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)।১৪ ঘণ্টা আগে
চলতি মাসে নিজেদের মাঠে নেপাল ও ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ ফুটবল দল। ম্যাচ দুটির জন্য আজ ২৬ সদস্যের দল দিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। দলে আছেন হামজা চৌধুরী, শমিত শোমের মতো ফুটবলাররা।১৬ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফি চলাকালীন চোট পেয়েছিলেন ঋষভ পন্ত। চোট কাটিয়ে উঠায় জাতীয় দলে ফেরাটা তাঁর জন্য ছিল কেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা। সে অপেক্ষা শেষ হয়েছে। এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারকে নিয়েই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য দল দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। পন্ত ফিরলেও এবারও উপেক্ষিত থেকে গেলেন মোহাম্মদ শামি।
ম্যানচেস্টার টেস্টে পায়ে চোট পান পন্ত। এই চোট তাঁকে এশিয়া কাপ, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ এবং চলমান অস্ট্রেলিয়া সিরিজ থেকে দূরে রাখে। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’ দলের বিপক্ষে চার দিনের ম্যাচে ৯০ রানের ইনিংস খেলেন পন্ত। সাড়ে তিন মাসের অপেক্ষা শেষে ফের জাতীয় দলের জার্সি গায়ে জড়ানোর অপেক্ষায় আছেন তিনি। এন জগদিশানের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে পন্তকে।
রঞ্জি ট্রফির প্রথম দুই ম্যাচে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন শামি। উত্তরখণ্ডের বিপক্ষে সাত উইকেট নেন এই ডানহাতি গতি তারকা। গুজরাটের বিপক্ষে তাঁর শিকার আট উইকেট। এরপরও শামিকে বিবেচনায় আনেননি নির্বাচকরা।
কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স আগামী ১৪ নভেম্বর সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলতে নামবে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। শেষ টেস্ট শুরু হবে ২২ নভেম্বর। ভেন্যু গৌহাটির বারশাপাড়ার ক্রিকেট স্টেডিয়াম।
ভারতে টেস্ট দল: শুবমান গিল (অধিনায়ক), ঋষভ পন্ত, লোকেশ রাহুল, যশস্বী জয়সওয়াল, সাই সুদর্শন, দেবদূত পাড়িকল, ধ্রুব জুরেল, রবীন্দ্র জাদেজা, ওয়াশিংটন সুন্দর, যশপ্রীত বুমরা, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ সিং, আকাশ দীপ, নিতিশ কুমার রেড্ডি, মোহাম্মদ সিরাজ।
অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফি চলাকালীন চোট পেয়েছিলেন ঋষভ পন্ত। চোট কাটিয়ে উঠায় জাতীয় দলে ফেরাটা তাঁর জন্য ছিল কেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা। সে অপেক্ষা শেষ হয়েছে। এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারকে নিয়েই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য দল দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। পন্ত ফিরলেও এবারও উপেক্ষিত থেকে গেলেন মোহাম্মদ শামি।
ম্যানচেস্টার টেস্টে পায়ে চোট পান পন্ত। এই চোট তাঁকে এশিয়া কাপ, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ এবং চলমান অস্ট্রেলিয়া সিরিজ থেকে দূরে রাখে। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা ‘এ’ দলের বিপক্ষে চার দিনের ম্যাচে ৯০ রানের ইনিংস খেলেন পন্ত। সাড়ে তিন মাসের অপেক্ষা শেষে ফের জাতীয় দলের জার্সি গায়ে জড়ানোর অপেক্ষায় আছেন তিনি। এন জগদিশানের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে পন্তকে।
রঞ্জি ট্রফির প্রথম দুই ম্যাচে দুর্দান্ত বোলিং করেছেন শামি। উত্তরখণ্ডের বিপক্ষে সাত উইকেট নেন এই ডানহাতি গতি তারকা। গুজরাটের বিপক্ষে তাঁর শিকার আট উইকেট। এরপরও শামিকে বিবেচনায় আনেননি নির্বাচকরা।
কলকাতার ইডেন গার্ডেন্স আগামী ১৪ নভেম্বর সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলতে নামবে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। শেষ টেস্ট শুরু হবে ২২ নভেম্বর। ভেন্যু গৌহাটির বারশাপাড়ার ক্রিকেট স্টেডিয়াম।
ভারতে টেস্ট দল: শুবমান গিল (অধিনায়ক), ঋষভ পন্ত, লোকেশ রাহুল, যশস্বী জয়সওয়াল, সাই সুদর্শন, দেবদূত পাড়িকল, ধ্রুব জুরেল, রবীন্দ্র জাদেজা, ওয়াশিংটন সুন্দর, যশপ্রীত বুমরা, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ সিং, আকাশ দীপ, নিতিশ কুমার রেড্ডি, মোহাম্মদ সিরাজ।
ক্রীড়াঙ্গনে আজ তেমন ব্যস্ততা নেই। মাঠে নামবে হাতেগোনা কিছু বড় দল। ম্যাচ আছে বিশ্ব ক্রিকেটের দুই দর্শকপ্রিয় দল ভারত ও পাকিস্তানের। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৩ ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে নামবে শাহিন শাহ আফ্রিদির দল।৩০ মিনিট আগে
নানা বিতর্কিত ঘটনা শেষে বিসিবি নির্বাচনের পর এখন মনোযোগ শুধুই খেলার মাঠে থাকার কথা। আয়ারল্যান্ড বাংলাদেশে আসছে আগামীকাল। আইরিশদের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে বাংলাদেশ ১০ নভেম্বর উদ্যাপন করবে ক্রিকেটের অভিজাত সংস্করণে পা রাখার রজতজয়ন্তী।১ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টিতে ভারতের নিয়মিত মুখ হলেও লম্বা সময় ধরে ওয়ানডে দলের বাইরে আছেন সূর্যকুমার যাদব। এই সংস্করণে ফেরার জন্য সম্ভাব্য সব রকমের চেষ্টাই করছেন তিনি। ওয়ানডে ক্যারিয়ার বাঁচাতে দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক ক্রিকেটার এবি ডি ভিলিয়ার্সের সহায়তা চাইলেন তারকা ক্রিকেটার।১৩ ঘণ্টা আগে
চলতি মাসে নিজেদের মাঠে নেপাল ও ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ ফুটবল দল। ম্যাচ দুটির জন্য আজ ২৬ সদস্যের দল দিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। দলে আছেন হামজা চৌধুরী, শমিত শোমের মতো ফুটবলাররা।১৬ ঘণ্টা আগে
নিজস্ব প্রতিবদেক
চলতি মাসে নিজেদের মাঠে নেপাল ও ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ ফুটবল দল। ম্যাচ দুটির জন্য আজ ২৭ সদস্যের দল দিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। যথারীতি দলে আছেন হামজা চৌধুরী, শমিত শোমের মতো ফুটবলাররা।
দলে রাখা হয়নি ফাহামিদুল ইসলামকে। সবশেষ গত মাসে হংকংয়ের বিপক্ষে ও জুনে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচে হলুদ কার্ড দেখেন এই ফুটবলার। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের বাইলজ অনুযায়ী, কোনো ফুটবলার দুটি হলুদ কার্ড দেখলে পরের ম্যাচে নিষিদ্ধ থাকবেন। ফাহামিদুলের ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছে।
এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে আগামী ১৮ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে ভারতের বিপক্ষে খেলতে নামবে বাংলাদেশ। তার আগে একই ভেন্যুতে ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে জামাল, হামজারা। দুটি ম্যাচই শুরু হবে রাত ৮টায়।
এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের প্রথম ৪ ম্যাচ শেষে বাংলাদেশের সংগ্রহ ২ পয়েন্ট। ‘সি’ গ্রুপ থেকে ভারতের সঙ্গে বিদায় নিশ্চিত হয়েছে হাভিয়ের কাবরেরার দলের। এর আগে গত মার্চে প্রতিবেশী দেশটির সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে বাংলাদেশ। সে ম্যাচ দিয়ে জাতীয় দলে অভিষেক হয় হামজার।
বাংলাদেশ দল:
গোলরক্ষক: মিতুল মারমা, সুজন হোসেন, পাপ্পু হোসেন ও মেহেদী হাসান শ্রাবন।
ডিফেন্ডার: তারিক রায়হান কাজি, রহমত মিয়া, শাকিল আহমেদ তপু, আবদুল্লাহ ওমর, শাকিল হোসেন, জায়ান আহমেদ, তপু বর্মন, তাজউদ্দিন ও সাদ উদ্দিন।
মিডফিল্ডার: শেখ মোরসালিন, জামাল ভূঁইয়া, সোহেল রানা, মোঃ সোহেল রানা, মোহাম্মদ হৃদয়, হামজা চৌধুরী ও শমিত শোম।
ফরোয়ার্ড: মোহাম্মদ ইব্রাহিম, আল আমিন, আরমান ফয়সাল আকাশ, শাহরিয়ার ইমন, ফয়সাল আহমেদ ফাহিম ও রাকিব হোসেন।
চলতি মাসে নিজেদের মাঠে নেপাল ও ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ ফুটবল দল। ম্যাচ দুটির জন্য আজ ২৭ সদস্যের দল দিয়েছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। যথারীতি দলে আছেন হামজা চৌধুরী, শমিত শোমের মতো ফুটবলাররা।
দলে রাখা হয়নি ফাহামিদুল ইসলামকে। সবশেষ গত মাসে হংকংয়ের বিপক্ষে ও জুনে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচে হলুদ কার্ড দেখেন এই ফুটবলার। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের বাইলজ অনুযায়ী, কোনো ফুটবলার দুটি হলুদ কার্ড দেখলে পরের ম্যাচে নিষিদ্ধ থাকবেন। ফাহামিদুলের ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছে।
এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে আগামী ১৮ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে ভারতের বিপক্ষে খেলতে নামবে বাংলাদেশ। তার আগে একই ভেন্যুতে ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে জামাল, হামজারা। দুটি ম্যাচই শুরু হবে রাত ৮টায়।
এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বের প্রথম ৪ ম্যাচ শেষে বাংলাদেশের সংগ্রহ ২ পয়েন্ট। ‘সি’ গ্রুপ থেকে ভারতের সঙ্গে বিদায় নিশ্চিত হয়েছে হাভিয়ের কাবরেরার দলের। এর আগে গত মার্চে প্রতিবেশী দেশটির সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে বাংলাদেশ। সে ম্যাচ দিয়ে জাতীয় দলে অভিষেক হয় হামজার।
বাংলাদেশ দল:
গোলরক্ষক: মিতুল মারমা, সুজন হোসেন, পাপ্পু হোসেন ও মেহেদী হাসান শ্রাবন।
ডিফেন্ডার: তারিক রায়হান কাজি, রহমত মিয়া, শাকিল আহমেদ তপু, আবদুল্লাহ ওমর, শাকিল হোসেন, জায়ান আহমেদ, তপু বর্মন, তাজউদ্দিন ও সাদ উদ্দিন।
মিডফিল্ডার: শেখ মোরসালিন, জামাল ভূঁইয়া, সোহেল রানা, মোঃ সোহেল রানা, মোহাম্মদ হৃদয়, হামজা চৌধুরী ও শমিত শোম।
ফরোয়ার্ড: মোহাম্মদ ইব্রাহিম, আল আমিন, আরমান ফয়সাল আকাশ, শাহরিয়ার ইমন, ফয়সাল আহমেদ ফাহিম ও রাকিব হোসেন।
ক্রীড়াঙ্গনে আজ তেমন ব্যস্ততা নেই। মাঠে নামবে হাতেগোনা কিছু বড় দল। ম্যাচ আছে বিশ্ব ক্রিকেটের দুই দর্শকপ্রিয় দল ভারত ও পাকিস্তানের। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৩ ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে নামবে শাহিন শাহ আফ্রিদির দল।৩০ মিনিট আগে
নানা বিতর্কিত ঘটনা শেষে বিসিবি নির্বাচনের পর এখন মনোযোগ শুধুই খেলার মাঠে থাকার কথা। আয়ারল্যান্ড বাংলাদেশে আসছে আগামীকাল। আইরিশদের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে বাংলাদেশ ১০ নভেম্বর উদ্যাপন করবে ক্রিকেটের অভিজাত সংস্করণে পা রাখার রজতজয়ন্তী।১ ঘণ্টা আগে
টি-টোয়েন্টিতে ভারতের নিয়মিত মুখ হলেও লম্বা সময় ধরে ওয়ানডে দলের বাইরে আছেন সূর্যকুমার যাদব। এই সংস্করণে ফেরার জন্য সম্ভাব্য সব রকমের চেষ্টাই করছেন তিনি। ওয়ানডে ক্যারিয়ার বাঁচাতে দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক ক্রিকেটার এবি ডি ভিলিয়ার্সের সহায়তা চাইলেন তারকা ক্রিকেটার।১৩ ঘণ্টা আগে
অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফি চলাকালীন চোট পেয়েছিলেন ঋষভ পন্ত। চোট কাটিয়ে উঠায় জাতীয় দলে ফেরাটা তাঁর জন্য ছিল কেবলমাত্র সময়ের অপেক্ষা। সে অপেক্ষা শেষ হয়েছে। এই উইকেটরক্ষক ব্যাটারকে নিয়েই দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের জন্য দল দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)।১৪ ঘণ্টা আগে