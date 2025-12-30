খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে সাকিব-তামিমদের শোকবার্তা

ক্রীড়া ডেস্ক
বাংলাদেশের মানুষের আজকের সকালটা শুরু হয়েছে খালেদা জিয়ার মৃত্যুর সংবাদ শুনে। তাঁর মৃত্যুতে তিন দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে। শোকে স্তব্ধ ক্রীড়াঙ্গনও। খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি), বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) পাশাপাশি সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবাল, লিটন দাস, জামাল ভূঁইয়ারা শোক জানিয়েছেন।
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে সাকিব-তামিমদের ফেসবুক পেজ শোকবার্তায় ছেঁয়ে যায়। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে সাকিব আজ দুপুরে লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া আজ সকাল ৬টায় ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এই শোকের মুহূর্তে তাঁর পরিবার ও স্বজনদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। তিনি দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও অবদান রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর রুহের মাগফিরাত দান করুন। সকলের কাছে তাঁর জন্য দোয়া প্রার্থনা করছি।’ তামিম ইকবাল নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে লিখেছেন, ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর প্রয়াণে দেশ হারাল এক দৃঢ় নেতৃত্বের প্রতীককে। মহান আল্লাহ তাঁর রুহের মাগফিরাত দান করুন ও জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করুন।’
বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক জামাল ভূঁইয়ার পাশাপাশি রুবেল হোসেন, লিটন, মেহেদী হাসান মিরাজরাও সামাজিকমাধ্যমে শোক প্রকাশ করেছেন। জামাল নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে লিখেছেন, ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ১৯৪৫-এর ১৫ আগস্ট থেকে ২০২৫-এর ৩০ ডিসেম্বর। শান্তিতে ঘুমান।’ ফেসবুকে রুবেল লিখেছেন, ‘আজ (৩০ ডিসেম্বর) ভোর ৬টায় বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তায়ালা যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন এবং তাঁর সকল গুনাহ মাফ করে দিয়ে কবরকে প্রশস্ত করে দেন। আমিন।’ লিটন ফেসবুকে লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর পরিবার ও প্রিয়জনদের জানাই সমবেদনা।’
মিরাজ ফেসবুকে লিখেছেন, ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মহান আল্লাহ তাআলা সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান দিন এবং তাকে ক্ষমা করুন। তার আত্মার শান্তি এবং দেশের জন্য শক্তি কামনা করছি।’ মুমিনুল হক ফেসবুকে লিখেছেন, ‘সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সমবেদনা। তাঁর নেতৃত্ব ও জাতির জন্য তাঁর অবদান দেশের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। শান্তিতে ঘুমান তিনি।’
ফুসফুস ও হৃদ্যন্ত্রের সংক্রমণ নিয়ে ২৩ নভেম্বর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন খালেদা জিয়া। নতুন করে নিউমোনিয়াতেও আক্রান্ত হয়েছিলেন। আজ ৮০ বছর বয়সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি চলে গেলেন না ফেরার দেশে। বিপিএলের আজকের দুটি ম্যাচ স্থগিত করা হয়েছে। বাফুফেসহ দেশের অন্যান্য ক্রীড়া ফেডারেশনও খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন জাতীয় কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপের (পুরুষ ও নারী) নির্ধারিত সেমিফাইনাল ম্যাচগুলো স্থগিত করেছে।
চোটে পড়ায় প্রায় দুই মাস মাঠের বাইরে ছিলেন আশরাফ হাকিমি। গত রাতে আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের (আফকন) ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফেরেন তিনি। তাঁর ফেরার রাতে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ ষোলোতে উঠেছে মরক্কো।
রাবাতে গত রাতে আফকনের ‘এ’ গ্রুপের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে মরক্কো-জাম্বিয়া। মরক্কোর শুরুর একাদশে না থাকা হাকিমি ৬৪ মিনিটে নামেন নুসার মাজরাউয়ির বদলি হিসেবে। জাম্বিয়াকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ৭ পয়েন্ট নিয়ে ‘এ’ গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে শেষ ষোলোয় উঠেছে মরক্কো। হাকিমির দল তিন ম্যাচ খেলে জিতেছে দুই ম্যাচ ও এক ম্যাচ ড্র করেছে। একই গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে মালি শেষ ষোলোর টিকিট। তারা কোনো ম্যাচ না জিতেই উঠেছে দ্বিতীয় রাউন্ডে। তিন ম্যাচের তিনটিতে ড্র করে ৩ পয়েন্ট নিয়ে ‘এ’ গ্রুপ রানার্সআপ হয়ে শেষ ষোলোর টিকিট কেটেছে মালি। এই গ্রুপের তিন ও চারে থাকা কমোরোস, জাম্বিয়া দুই দলেরই পয়েন্ট ২।
জাম্বিয়ার বিপক্ষে গত রাতে জোড়া গোল করেন মরক্কো স্ট্রাইকার আইয়ুব আল কাবি। ৯ মিনিটে তিনি মরক্কোকে ১-০ গোলে এগিয়ে দেন। ২৭ মিনিটে দলের দ্বিতীয় গোল করেন দলটির আরেক স্ট্রাইকার ব্রাহিম দিয়াজ। জাম্বিয়ার বিপক্ষে ২-০ গোলে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করে মরক্কো। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর ৫ মিনিটের মধ্যেই ব্যবধান ৩-০ করে ফেলে মরক্কো। ৫০ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন আইয়ুব আল কাবি। ৩-০ গোলে এগিয়ে থাকার পরই (৬৪ মিনিটে) মাঠে নামেন হাকিমি। শেষ পর্যন্ত এই ব্যবধানেই জেতে মরক্কো।
কাসাব্লাঙ্কায় ‘এ’ গ্রুপের অপর ম্যাচে কমোরোসের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করেছে মালি। তবে পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে থাকায় কোনো ম্যাচ না জিতেও শেষ ষোলোতে উঠেছে মালি। একই দিনে ‘বি’ গ্রুপের ম্যাচে জিম্বাবুয়েকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ৩ ম্যাচে ২ জয় ও ১ হারে ৬ পয়েন্ট নিয়ে ‘বি’ গ্রুপ রানার্সআপ হয়ে শেষ ষোলোয় উঠেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছে মিসর। অ্যাঙ্গোলার বিপক্ষে মিসর গোলশূন্য ড্রয়ে গ্রুপ পর্ব শেষ করেছে।
লিগ পর্ব শেষে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএল টি-টোয়েন্টি এখন এসে পৌঁছেছে নকআউট পর্যায়ে। আজ প্রথম কোয়ালিফায়ারে মুখোমুখি হবে ডেজার্ট ভাইপার্স-এমআই এমিরেটস। সাকিব খেলছেন এমআই এমিরেটসের হয়ে। আবুধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে টুর্নামেন্টের প্রথম কোয়ালিফায়ার। এই ম্যাচের জয়ী দল সরাসরি ফাইনালের টিকিট কাটবে। এসএ টোয়েন্টি, বিগ ব্যাশের ম্যাচও রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান পুরো দেশ। ক্রীড়াঙ্গনেও নেমে এসেছে শোকের ছায়া। বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) ও ঘরোয়া ফুটবলের ম্যাচগুলো স্থগিত করা হয়েছে। দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুতে বিভিন্ন ফেডারেশনের পাশাপাশি ক্রিকেটাররাও শোক জানিয়েছেন।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি), বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) আজ এক বিজ্ঞপ্তিতে ঘরোয়া টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলো স্থগিতের কথা জানিয়েছে। এক শোকবার্তায় বিসিবি লিখেছে, ‘বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিসিবি গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর সময়ে বাংলাদেশ ক্রিকেটের অবকাঠামোগত অনেক উন্নতি হয়েছে। ক্রিকেটটাকে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। ক্রিকেট আজ এই পর্যায়ে আসায় তাঁর অবদান অনেক। জাতির এমন দুঃসময়ে আমরা অন্তরের অন্তস্তল থেকে সমবেদনা জানাচ্ছি ও তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।’
বিপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোও খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে। বাফুফে এক শোকবার্তায় লিখেছে, ‘বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আজ সকাল ৬টায় মারা গেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে তিনি অসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। রাজনীতিতে তাঁর অবদান দেশের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে বাফুফে সভাপতি তাবিথ আউয়ালসহ সিনিয়র সহসভাপতি, সহসভাপতির পক্ষ থেকে শোক জানাচ্ছে বাফুফে।’ শোক প্রকাশ করেছে ক্রিকেটারদের উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা সংগঠন কোয়াবও।
খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে তামিম ইকবাল, রুবেল হোসেন, লিটন দাসরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শোক প্রকাশ করেছেন। তামিম নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে লিখেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর প্রয়াণে দেশ হারাল এক দৃঢ় নেতৃত্বের প্রতীককে। মহান আল্লাহ তাঁর রুহের মাগফিরাত দান করুন ও জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করুন।’ ফেসবুকে রুবেল লিখেছেন, ‘আজ (৩০ ডিসেম্বর) ভোর ৬টায় বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহ তাআলা যেন তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস নসিব করেন এবং তাঁর সকল গুনাহ মাফ করে দিয়ে কবরকে প্রশস্ত করে দেন। আমিন।’ লিটন ফেসবুকে লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর পরিবার ও প্রিয়জনদের জানাই সমবেদনা।’
ফুসফুস ও হৃদ্যন্ত্রের সংক্রমণ নিয়ে ২৩ নভেম্বর রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন খালেদা জিয়া। নতুন করে নিউমোনিয়াতেও আক্রান্ত হয়েছিলেন। আজ ৮০ বছর বয়সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি চলে গেলেন না ফেরার দেশে। বাফুফেসহ দেশের অন্যান্য ক্রীড়া ফেডারেশনও খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন জাতীয় কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপের (পুরুষ ও নারী) নির্ধারিত সেমিফাইনাল ম্যাচগুলো স্থগিত করেছে।
দিনটা আমান খানের জন্য ভুলে যাওয়ার মতোই। দলের বড় ব্যবধানে হারটাই শুধু নয়। এমন এক রেকর্ডে গতকাল আমান খান নাম লিখিয়েছেন, যা কখনোই তিনি চাননি। বাজে রেকর্ডে নাম উঠে গেছে ভারতীয় এই ক্রিকেটারের। তাতে তিনি স্বদেশি এক ক্রিকেটারকেই ছাড়িয়ে গেলেন।
আহমেদাবাদে গতকাল বিজয় হাজারে ট্রফির এলিট গ্রুপের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল ঝাড়খন্ড-পুডুচেরি। আমান খান পুডুচেরি দলটির অধিনায়ক। ঝাড়খন্ডের বিপক্ষে ১০ ওভারে ১২৩ রানে নিয়েছেন ১ উইকেট। লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে এটা এক ইনিংসে সবচেয়ে বাজে বোলিংয়ের রেকর্ড। এর আগে বাজে এই রেকর্ডটা করেছিলেন ভারতের আরেক পেসার মিবম মোসু। এ মাসে বিজয় হাজারে ট্রফিতে বিহারের বিপক্ষে ৯ ওভারে ১১৬ রান খরচ করেছিলেন মিবম। তিনি খেলেছিলেন অরুণাচলের হয়ে।
টস হেরে আগে ব্যাটিং পাওয়া ঝাড়খণ্ড ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে করেছে ৩৬৮ রান। অধিনায়ক কুমার কুশাগ্রা ১০৪ বলে ১০ চার ও ৫ ছক্কায় করেন ১০৫ রান। তিনি একই সঙ্গে দলটির উইকেটরক্ষকও। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯৮ রান করে অপরাজিত থাকেন অনুকূল রায়। ৫৩ বলের ইনিংসে ৭ চার ও ৮ ছক্কা মেরেছেন। রান তাড়া করতে নেমে ৪১.৪ ওভারে ২৩৫ রানে গুটিয়ে যায় পুদুচেরি। ঝাড়খন্ডের ১৩২ রানের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন দলটির অলরাউন্ডার অনুকূল। ঝোড়ো ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি ৯.৪ ওভারে ৫৮ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট।
২০২১ সালে মুম্বাইয়ের হয়ে লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে আমানের। পরবর্তীতে তিনি চলে যান পুদুচেরিতে। আইপিএলে ২০২২ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে অভিষেক হয় তাঁর। ২০২৩ সালে খেলেন দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে। ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্টে এখন পর্যন্ত তিনি ১২ ম্যাচ খেলেছেন। ২০২৬ আইপিএল নিলামে ৪০ লাখ রুপিতে তাঁকে নিয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস।
