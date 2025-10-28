Ajker Patrika
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টি-টোয়েন্টি কোথায় দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হচ্ছে আজ। ছবি: ক্রিকইনফো
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হচ্ছে আজ। ছবি: ক্রিকইনফো

দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ শেষে আজ সীমিত ওভারের ক্রিকেটে লড়াইয়ে নামছে পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা। রাওয়ালপিন্ডিতে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৯টায় শুরু হচ্ছে দুই দলের তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি। পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচটি বাংলাদেশ সময় রাত ৯টায় শুরু হবে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

প্রথম টি-টোয়েন্টি

পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা

রাত ৯টা

সরাসরি

পিটিভি স্পোর্টস

টেনিস খেলা সরাসরি

প্যারিস মাস্টার্স

বিকেল ৪ টা ও রাত ৯ টা

সরাসরি

সনি টেন ৫

খেলাটিভিতে আজকের খেলা
