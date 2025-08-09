জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ২২ বছরের রেকর্ড কি ভাঙতে পারবে নিউজিল্যান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক
জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টেস্টে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড অস্ট্রেলিয়ার। ২০০৩ সালে পার্থের ওয়াকায় ৬ উইকেটে ৭৩৫ রান করে ইনিংস ঘোষণা করেছিল অজিরা। সেবার অস্ট্রেলিয়া ব্যাটিং করেছিল প্রথম ইনিংসে। ২২ বছর পর বুলাওয়েতে এবার সেই রেকর্ড ভাঙার হাতছানি নিউজিল্যান্ডের। প্রথম ইনিংসে এরই মধ্যে ৩ উইকেটে ৬০১ রান করেছে কিউইরা। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা ২টায় শুরু হবে জিম্বাবুয়ে-নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা। ইংল্যান্ডের ১০০ বলের টুর্নামেন্ট ‘দ্য হান্ড্রেড’-এরও ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্বিতীয় টেস্ট: তৃতীয় দিন
জিম্বাবুয়ে-নিউজিল্যান্ড
বেলা ২টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
দ্য হান্ড্রেড ওভাল-ম্যানচেস্টার
সন্ধ্যা ৭ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ওয়েলশ-লন্ডন
রাত ১১ টা
সরাসরি
সনি টেন ১
টেনিস খেলা সরাসরি
সিনসিনাটি ওপেন
রাত ৯টা
সরাসরি সনি টেন ২
জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টেস্টে সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড অস্ট্রেলিয়ার। ২০০৩ সালে পার্থের ওয়াকায় ৬ উইকেটে ৭৩৫ রান করে ইনিংস ঘোষণা করেছিল অজিরা। সেবার অস্ট্রেলিয়া ব্যাটিং করেছিল প্রথম ইনিংসে। ২২ বছর পর বুলাওয়েতে এবার সেই রেকর্ড ভাঙার হাতছানি নিউজিল্যান্ডের। প্রথম ইনিংসে এরই মধ্যে ৩ উইকেটে ৬০১ রান করেছে কিউইরা। বাংলাদেশ সময় আজ বেলা ২টায় শুরু হবে জিম্বাবুয়ে-নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলা। ইংল্যান্ডের ১০০ বলের টুর্নামেন্ট ‘দ্য হান্ড্রেড’-এরও ম্যাচ রয়েছে আজ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্বিতীয় টেস্ট: তৃতীয় দিন
জিম্বাবুয়ে-নিউজিল্যান্ড
বেলা ২টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
দ্য হান্ড্রেড ওভাল-ম্যানচেস্টার
সন্ধ্যা ৭ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ওয়েলশ-লন্ডন
রাত ১১ টা
সরাসরি
সনি টেন ১
টেনিস খেলা সরাসরি
সিনসিনাটি ওপেন
রাত ৯টা
সরাসরি সনি টেন ২
ইয়র্কারটা যেভাবে করতে চেয়েছিলেন, সেভাবে করতে পারেননি শামার জোসেফ। হাসান নাওয়াজ সেই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে মিড উইকেটের ওপর দিয়ে উড়িয়ে মারলেন। বল সীমানা পেরোতেই নিশ্চিত হয়ে যায় পাকিস্তানের জয়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডে শেষে নাওয়াজ জানিয়েছেন, জয়ের ব্যাপারে তিনি অনেক আত্মবিশ্বাস ছিলেন।৯ মিনিট আগে
মাঠের বাইরের ঘটনায় সাকিব আল হাসান ইতিবাচক ঘটনার চেয়ে নেতিবাচক ঘটনায় খবরের শিরোনাম হয়েছেন অনেকবার। তবে এবার সাকিব বন্ধুর জন্য যা করেছেন, তা খুব কম মানুষই করে থাকেন। বাংলাদেশের তারকা অলরাউন্ডারের এমন বিরল কাজ সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল।১ ঘণ্টা আগে
১০ বছর আগে দেশের অষ্টম বিভাগ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে ময়মনসিংহ। অথচ জাতীয় ক্রিকেট লিগে (এনসিএল) এখনো ঠাঁই মেলেনি তাদের। একাধিকবার আবেদন, সরকারি দপ্তরে চিঠি পাঠানো, সবই করেছে ময়মনসিংহ জেলা ক্রীড়া সংস্থা। এনসিএলে অংশ নিতে তারা কঠোর অবস্থান নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গেছে।২ ঘণ্টা আগে
বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল বর্তমানে ছুটিতে মেলবোর্নে। ১৮ আগস্ট ঢাকায় ফিরেই তাঁর অবশিষ্ট মেয়াদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হবে। সরকারঘোষিত জাতীয় নির্বাচনের সম্ভাব্য সময় ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ। বিসিবি নির্বাচন হওয়ার কথা তারও আগে, আগামী অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে শেষ হচ্ছে বর্তমান...২ ঘণ্টা আগে