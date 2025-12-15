Ajker Patrika
খেলা

আজ বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ নেপাল, দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
প্রথম ম্যাচে ৩ উইকেটে জিতেছে বাংলাদেশ। ছবি: এসিসি
প্রথম ম্যাচে ৩ উইকেটে জিতেছে বাংলাদেশ। ছবি: এসিসি

যুব এশিয়া কাপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আজ বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ নেপাল। জয় দিয়েই টুর্নামেন্ট শুরু করেছে আজিজুল হাকিম তামিমের দল। নিজেদের প্রথম ম্যাচে আফগানিস্তানকে ৩ উইকেটে হারিয়েছে তারা। নেপালকে হারাতে পারলে সেমিফাইনালের পথে এগিয়ে যাবে দলটি। একনজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

যুব এশিয়া কাপ

বাংলাদেশ-নেপাল

বেলা ১১ টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কা

বেলা ১১ টা, সরাসরি

সনি টেন ১

বিগ ব্যাশ

রেনেগেডস-হিট

বেলা ২টা ১৫ মি. , সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

আইএল টি-টোয়েন্টি

শারজা-গালফ

রাত সাড়ে ৮ টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

ফুটবল

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ইউনাইটেড-বোর্নমাউথ

রাত ২ টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১

বিষয়:

খেলাক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হাদিকে গুলি: আসামি গ্রেপ্তারের আশা ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ

হাদিকে হত্যাচেষ্টা: ফয়সালের স্ত্রীসহ আরও তিনজন গ্রেপ্তার

জাতীয় সংসদ নির্বাচন: আসিফ-মাহফুজকে ঘিরে এনসিপিতে নতুন সমীকরণ

বুদ্ধিজীবী হত্যার দায়ে জামায়াতের দুই ছাত্রনেতা আশরাফ ও মুঈনুদ্দীনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল ট্রাইব্যুনাল

বন্ডাই বিচে আহত এই ব্যক্তি ইসরায়েলে হামাসের হামলার মুখেও পড়েছিলেন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হাদিকে গুলি: আসামি গ্রেপ্তারের আশা ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ

হাদিকে গুলি: আসামি গ্রেপ্তারের আশা ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ

চুয়াডাঙ্গার দুই আসন: একটিতে লড়াইয়ের আভাস, অন্যটিতে এগিয়ে বিএনপি

চুয়াডাঙ্গার দুই আসন: একটিতে লড়াইয়ের আভাস, অন্যটিতে এগিয়ে বিএনপি

বন্ডাই বিচে আহত এই ব্যক্তি ইসরায়েলে হামাসের হামলার মুখেও পড়েছিলেন

বন্ডাই বিচে আহত এই ব্যক্তি ইসরায়েলে হামাসের হামলার মুখেও পড়েছিলেন

বুদ্ধিজীবী হত্যার দায়ে জামায়াতের দুই ছাত্রনেতা আশরাফ ও মুঈনুদ্দীনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল ট্রাইব্যুনাল

বুদ্ধিজীবী হত্যার দায়ে জামায়াতের দুই ছাত্রনেতা আশরাফ ও মুঈনুদ্দীনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল ট্রাইব্যুনাল

হাদিকে হত্যাচেষ্টা: ফয়সালের স্ত্রীসহ আরও তিনজন গ্রেপ্তার

হাদিকে হত্যাচেষ্টা: ফয়সালের স্ত্রীসহ আরও তিনজন গ্রেপ্তার