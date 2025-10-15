Ajker Patrika
> খেলা

প্রথম জয়ের খোঁজে নামছে পাকিস্তান, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত জয়ের দেখা পায়নি পাকিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো
এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত জয়ের দেখা পায়নি পাকিস্তান। ছবি: ক্রিকইনফো

এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত তিন ম্যাচ খেলেছে পাকিস্তান। কিন্তু এখনো জয়ের দেখা পায়নি। আজ তারা নামবে টুর্নামেন্টে প্রথম জয়ের খোঁজে। কলম্বোতে বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে ৩টায় বিশ্বকাপের ম্যাচে মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড-পাকিস্তান। এদিকে লাহোরে খেলছেন বাবর আজম-মোহাম্মদ রিজওয়ানরা। যেভাবে চলছে খেলা, তাতে আজ চতুর্থ দিনেই পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্টের ফল হয়ে যেতে পারে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

লাহোর টেস্ট: চতুর্থ দিন

পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা

বেলা ১১টা

সরাসরি টি স্পোর্টস ও এ স্পোর্টস

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ

ইংল্যান্ড-পাকিস্তান

বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট

সরাসরি টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১

বিষয়:

খেলাফুটবলক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভাবিকে হত্যার ১০ বছর পরে ভাতিজিকে পিটিয়ে হত্যা করলেন হাবিল

ভাবিকে হত্যার ১০ বছর পরে ভাতিজিকে পিটিয়ে হত্যা করলেন হাবিল

ওরা আমার চুল নাই করে দিয়েছে—টাইমের প্রচ্ছদ নিয়ে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

ওরা আমার চুল নাই করে দিয়েছে—টাইমের প্রচ্ছদ নিয়ে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

সঞ্চয়পত্রের মুনাফা কমছে

সঞ্চয়পত্রের মুনাফা কমছে

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

শ্বশুরবাড়ি থেকে আ.লীগ নেত্রীর লাশ উদ্ধার

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

সোনার দামের পাগলা ঘোড়া ছুটছে, গড়ছে রেকর্ডের পর রেকর্ড

সম্পর্কিত

রোনালদোর রেকর্ডের পরও বিশ্বকাপের অপেক্ষায় পর্তুগাল, সবার আগে ইংল্যান্ড

রোনালদোর রেকর্ডের পরও বিশ্বকাপের অপেক্ষায় পর্তুগাল, সবার আগে ইংল্যান্ড

প্রথম জয়ের খোঁজে নামছে পাকিস্তান, খেলা দেখবেন কোথায়

প্রথম জয়ের খোঁজে নামছে পাকিস্তান, খেলা দেখবেন কোথায়

বাংলাদেশকে ধসিয়ে দেওয়া কে এই নব্য বিবাহিত আফগান পেসার

বাংলাদেশকে ধসিয়ে দেওয়া কে এই নব্য বিবাহিত আফগান পেসার

কেউ তো ইচ্ছে করে বাজে খেলে না: মিরাজ

কেউ তো ইচ্ছে করে বাজে খেলে না: মিরাজ