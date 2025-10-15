প্রথম জয়ের খোঁজে নামছে পাকিস্তান, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক
এবারের নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত তিন ম্যাচ খেলেছে পাকিস্তান। কিন্তু এখনো জয়ের দেখা পায়নি। আজ তারা নামবে টুর্নামেন্টে প্রথম জয়ের খোঁজে। কলম্বোতে বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে ৩টায় বিশ্বকাপের ম্যাচে মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড-পাকিস্তান। এদিকে লাহোরে খেলছেন বাবর আজম-মোহাম্মদ রিজওয়ানরা। যেভাবে চলছে খেলা, তাতে আজ চতুর্থ দিনেই পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা প্রথম টেস্টের ফল হয়ে যেতে পারে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
লাহোর টেস্ট: চতুর্থ দিন
পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকা
বেলা ১১টা
সরাসরি টি স্পোর্টস ও এ স্পোর্টস
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ
ইংল্যান্ড-পাকিস্তান
বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি টি স্পোর্টস ও স্টার স্পোর্টস ১
রেকর্ডের পর রেকর্ড গড়ে চলেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। বয়সকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে ছুটে চলেছেন আপন গতিতে। আল নাসর, পর্তুগালের জার্সিতে গোল করে চলছেন তিনি। তবে রোনালদোর রেকর্ড গড়ার রাতেও যে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করতে পারল না পর্তুগিজরা।১ মিনিট আগে
বেশি দিন আগের ঘটনা নয়। ৪ অক্টোবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে আফগানিস্তানের পেসার বিলাল সামি লিখেছিলেন, ‘গট ম্যারিড’। কিন্তু সামি কি তখনো জানতেন, বিয়ের দুই সপ্তাহের মধ্যেই এমন কিছু করে ফেলবেন, যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা হবে।১ ঘণ্টা আগে
প্রতিপক্ষ দল ব্যাটিংয়ে নামলে গড়ে রানের বন্যা বইয়ে দেয়। অথচ নিজেরা ব্যাটিংয়ে নামলে স্কোর ১০০ পেরোয় কি না, সেটা নিয়েই তৈরি হয় শঙ্কা। বলা হচ্ছে এখানে বাংলাদেশের কথা। ওয়ানডেতে জেতা তো দূরে থাক, পুরো ৫০ ওভার ব্যাটিং করাও যেন এখন তাদের জন্য অনেক কঠিন কাজ।২ ঘণ্টা আগে
২০১৫ ওয়ানডে বিশ্বকাপে কোয়ার্টার ফাইনাল, ২০১৭ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সেমিফাইনাল, ওয়ানডে সংস্করণে দুবার এশিয়া কাপের ফাইনাল—এগুলো এখন শোনাচ্ছে রূপকথার মতো। যে ওয়ানডে সংস্করণে ভারত-পাকিস্তান-দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে সিরিজ জয়ের কীর্তি রয়েছে বাংলাদেশের, সেই সংস্করণে তারা (বাংলাদেশ) রীতিমতো ধুঁকছে।২ ঘণ্টা আগে