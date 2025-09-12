আজ কি অঘটনের শিকার হবে পাকিস্তান, খেলা দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আগে কখনোই মুখোমুখি হয়নি পাকিস্তান-ওমান। আজ তারা প্রথমবারের মতো মুখোমুখি হচ্ছে ক্রিকেটে। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে পাকিস্তান-ওমান ম্যাচ। এশিয়া কাপের ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
এশিয়া কাপ
পাকিস্তান-ওমান
রাত সাড়ে ৮টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
রাত ১১ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২
কাবাডি খেলা সরাসরি
প্রো কাবাডি লিগ
রাত ৮টা ২০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আগে কখনোই মুখোমুখি হয়নি পাকিস্তান-ওমান। আজ তারা প্রথমবারের মতো মুখোমুখি হচ্ছে ক্রিকেটে। বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে পাকিস্তান-ওমান ম্যাচ। এশিয়া কাপের ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
এশিয়া কাপ
পাকিস্তান-ওমান
রাত সাড়ে ৮টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
ইংল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা
রাত ১১ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
সনি টেন ২
কাবাডি খেলা সরাসরি
প্রো কাবাডি লিগ
রাত ৮টা ২০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
ম্যাচ তো নয়, যেন মিস ম্যাচ। মাত্র ২৭ বল খেলেই পরশু সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ জিতেছে ভারত। শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সামনে পড়লে যা হয়, দুবাইয়ের সেই ম্যাচে তা-ই হয়েছে। একই ভেন্যুতে আজ শক্তিশালী পাকিস্তানের মুখোমুখি হচ্ছে ‘পুঁচকে’ ওমান। আজও কি আরেকটি মিস ম্যাচ দেখবে এশিয়া কাপ...১ ঘণ্টা আগে
আফগানিস্তানের কাছে হেরে এশিয়া কাপ শুরু করা হংকংয়ের কাছে ম্যাচগুলো এখন ‘বাঁচা-মরা’র ম্যাচ। টুর্নামেন্টে টিকে থাকতে বাংলাদেশের বিপক্ষে আবুধাবিতে গত রাতে জিততেই হতো হংকং। কিন্তু ম্যাচটি হেরে হংকং মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্ট থেকে এক রকম ছিটকে গেছে।১ ঘণ্টা আগে
তাওহিদ হৃদয় হংকং ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন, বাংলাদেশের নেট রানরেট বাড়ানোর চিন্তার চেয়েও জয় নিয়ে ভাবনা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু হৃদয়ের এই কথার সঙ্গে মোটেও একমত নন ওয়াসিম জাফর। ভারতের সাবেক ক্রিকেটারের মতে বাংলাদেশ ভিতুর মতো খেলেছে গত রাতে।২ ঘণ্টা আগে
হার্শা ভোগলে, আকাশ চোপড়ার মতো ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশ এবারের এশিয়া কাপে গ্রুপ পর্বেই বাদ পড়ে যাবে। কারণ, শ্রীলঙ্কা-আফগানিস্তানের মতো তুলনামূলক শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে টপকে সুপার ফোরে বাংলাদেশের ওঠা কঠিন মনে করছেন তাঁরা। এখানেই ব্যতিক্রম পাকিস্তানি তারকা ক্রিকেটার শোয়েব মালিক।২ ঘণ্টা আগে