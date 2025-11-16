Ajker Patrika
খেলা

কলকাতা টেস্টে জয়ের অপেক্ষায় ভারত, যেভাবে দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
প্রথম দুই দিনেই পড়েছে ২৭ উইকেট। ছবি: ক্রিকইনফো
প্রথম দুই দিনেই পড়েছে ২৭ উইকেট। ছবি: ক্রিকইনফো

কলকাতা টেস্টের প্রথম দুই দিনেই পড়েছে ২৭ উইকেট। নাটকীয় কিছু না হলে তৃতীয় দিনেই ম্যাচটির ফল হতে যাচ্ছে। জয়ের পাল্লা ভারী ভারতের। ৩০ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা আরও ভয়াবহ। ৯৩ রান করতেই ৭ ব্যাটারকে হারিয়েছে সফরকারী দল। ৬৩ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করে টেম্বা বাভুমারা। ৩ উইকেট হাতে রেখে ভারতকে আর কত রানের লক্ষ্য দিতে পারে সেটাই এখন দেখার বিষয়। কলকাতা টেস্টের তৃতীয় দিন ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।

আজকের খেলা

ক্রিকেট

প্রথম ওয়ানডে

নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সকাল ৭টা, সরাসরি

সনি টেন ১

কলকাতা টেস্ট: তৃতীয় দিন

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা

সকাল ১০টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

তৃতীয় ওয়ানডে

পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা

বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

পিটিভি স্পোর্টস

ফুটবল

বিশ্বকাপ ইউরোপীয় বাছাই

পর্তুগাল-আর্মেনিয়া

রাত ৮টা, সরাসরি

আলবেনিয়া-ইংল্যান্ড

রাত ১১টা, সরাসরি

ইতালি-নরওয়ে

রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ২

ইসরায়েল-মলদোভা

রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

সনি টেন ১

বিষয়:

খেলাক্রিকেটকলকাতা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...