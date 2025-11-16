কলকাতা টেস্টে জয়ের অপেক্ষায় ভারত, যেভাবে দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক
কলকাতা টেস্টের প্রথম দুই দিনেই পড়েছে ২৭ উইকেট। নাটকীয় কিছু না হলে তৃতীয় দিনেই ম্যাচটির ফল হতে যাচ্ছে। জয়ের পাল্লা ভারী ভারতের। ৩০ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা আরও ভয়াবহ। ৯৩ রান করতেই ৭ ব্যাটারকে হারিয়েছে সফরকারী দল। ৬৩ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করে টেম্বা বাভুমারা। ৩ উইকেট হাতে রেখে ভারতকে আর কত রানের লক্ষ্য দিতে পারে সেটাই এখন দেখার বিষয়। কলকাতা টেস্টের তৃতীয় দিন ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
প্রথম ওয়ানডে
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৭টা, সরাসরি
সনি টেন ১
কলকাতা টেস্ট: তৃতীয় দিন
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ১০টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
তৃতীয় ওয়ানডে
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
পিটিভি স্পোর্টস
ফুটবল
বিশ্বকাপ ইউরোপীয় বাছাই
পর্তুগাল-আর্মেনিয়া
রাত ৮টা, সরাসরি
আলবেনিয়া-ইংল্যান্ড
রাত ১১টা, সরাসরি
ইতালি-নরওয়ে
রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ২
ইসরায়েল-মলদোভা
রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ১
কলকাতা টেস্টের প্রথম দুই দিনেই পড়েছে ২৭ উইকেট। নাটকীয় কিছু না হলে তৃতীয় দিনেই ম্যাচটির ফল হতে যাচ্ছে। জয়ের পাল্লা ভারী ভারতের। ৩০ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা আরও ভয়াবহ। ৯৩ রান করতেই ৭ ব্যাটারকে হারিয়েছে সফরকারী দল। ৬৩ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করে টেম্বা বাভুমারা। ৩ উইকেট হাতে রেখে ভারতকে আর কত রানের লক্ষ্য দিতে পারে সেটাই এখন দেখার বিষয়। কলকাতা টেস্টের তৃতীয় দিন ছাড়াও আজ মাঠে গড়াবে আরও বেশকিছু ম্যাচ। একনজরে দেখে নেওয়া যাক আজকের টিভি সূচি।
আজকের খেলা
ক্রিকেট
প্রথম ওয়ানডে
নিউজিল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৭টা, সরাসরি
সনি টেন ১
কলকাতা টেস্ট: তৃতীয় দিন
ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা
সকাল ১০টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
তৃতীয় ওয়ানডে
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
পিটিভি স্পোর্টস
ফুটবল
বিশ্বকাপ ইউরোপীয় বাছাই
পর্তুগাল-আর্মেনিয়া
রাত ৮টা, সরাসরি
আলবেনিয়া-ইংল্যান্ড
রাত ১১টা, সরাসরি
ইতালি-নরওয়ে
রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ২
ইসরায়েল-মলদোভা
রাত ১টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
সনি টেন ১
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আজ বিকেলে স্টেডিয়ামে ঢুকেই চোখে পড়ল দুজন অপরিচিত লোকের। হয়তো বলতে পারেন, স্টেডিয়ামের আশপাশে কত অচেনা মানুষ থাকে তাদের নিয়ে আলাদা করে বলার কী আছে। কৌতূহল বেড়ে গেল তখনই যখন দেখা গেল তাঁরা কথা বলছেন বাফুফের মিডিয়া ম্যানেজার সাদমান সাকিবের সঙ্গে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল ইংলিশ ক্লাব লেস্টার সিটি থেকে এসেছেন তাঁরা।
বাংলাদেশি ফুটবল সমর্থকদের আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে আছে লেস্টার সিটি। এ ক্লাবটিতেই যে বেড়ে উঠেছেন হামজা চৌধুরী। যাঁর আগমনে বাংলাদেশ ফুটবলে এসেছে নতুন বাকবদল। সেটা ফ্রেমবন্দী করতে এক ভিডিও প্রোডিউসার ও নিরাপত্তা কর্মকর্তা পাঠিয়েছে লেস্টার সিটি।
জাতীয় দলের অনুশীলনে আজ মাঠেই দেখা গেছে তাঁদের। কথা বলতে গেলে ভিডিও প্রোডিউসার ড্যানিয়েল ট্যাগেট বলেন, ‘আমরা আজ(প্রন্টে কাল) সকালেই এসেছি। সম্প্রতি সে ইংল্যান্ডের জাতীয়তা বদলে বাংলাদেশের হয়ে খেলছে। সেটারই একটা প্রামাণ্যচিত্র বানাচ্ছি। ইংল্যান্ডে গিয়ে আরও ভিডিও বানাব। এরপর এডিটিং আছে তাই প্রকাশ পেতে কয়েক মাস লাগবে।’
হামজার জনপ্রিয়তা বর্তমানে দেশের যেকোনো ক্রীড়াবিদের মধ্য সবচেয়ে বেশি। যেখানে যাচ্ছেন, সেখানেই তাঁকে ঘিরে ধরছেন সমর্থকেরা। বিপণন প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁর পিছু ছুটছে প্রতিনিয়ত। হামজার এমন জনপ্রিয়তা প্রত্যাশা করেননি ট্যাগেট, ‘বাংলাদেশে সে কতটা জনপ্রিয়—এটা দেখে সত্যিই ভালো লাগছে। হামজা বলেছিল আগে আমাকে। কিন্তু এতটা হবে তা আমি ভাবিনি। ম্যাচের সময় হয়তো আরও বাড়ব। হামজা বলেছে, ম্যাচের সব টিকিট নাকি সোল্ড আউট।’
১৮ নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচের টিকিট বিক্রি হতে সময় লেগেছ মাত্র ৪ মিনিট। ট্যাগেট তা শুনে কিছুটা অবাক, ‘হ্যাঁ, আমরা দেখতে চাই বাংলাদেশ কেমন, মানুষ হামজাকে কীভাবে গ্রহণ করছে, সে কতটা বড় সেলিব্রিটি। লেস্টারের ভক্তরা তো এগুলো দেখে না। তাদের সেই অভিজ্ঞতা দেখাতেই আমরা কাজ করছি।’
এর আগে লেস্টার সিটির আব্দুল ফাতাউকে নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র বানাতে তাঁর দেশ ঘানায় গিয়েছিলেন ট্যাগেট। হামজাকে নিয়ে কেন ভিডিও বানাতে হচ্ছে তাঁদের। সেই উত্তরে তিনি বলেন, ‘হামজা ভক্তদের প্রিয় কারণ সে লেস্টারের লোকাল ছেলে। এখানেই বড় হয়েছে। ভক্তরা তাকে ভালোবাসে, আর তার গল্পটাও আকর্ষণীয়। আমরা তাই এই ডকুমেন্টারি করছি।’
লেস্টার সিটি হামজাকে কীভাবে দেখে সেই গল্পও তুলে ধরলেন ট্যাগেট, ‘লেস্টার সিটি হামজাকে খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখে। সে আমাদের সহ অধিনায়ক। আমরা তাকে ভালোবাসি, সম্মান করি। সে বহুদিন ধরে ক্লাবে আছে, লেস্টারের কথা ভাবলে হামজার নাম আসে। সে ক্লাবকে ভালোবাসে, ক্লাবও তাকে ভালোবাসে।’
ভারত ম্যাচ পর্যন্ত ঢাকায় থাকবেন ট্যাগেট। তাঁর নিরাপত্তায় সার্বক্ষণিক নিয়োজিত দীর্ঘদেহী জে প্যাটম্যান। দেখেই বোঝা যায় ফাইটার হিসেবে সুখ্যাতি থাকার কথা তাঁর। অনুমানটা বেশ ভালোভাবেই মিলেছে। খুব বিনয়ীভাবে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার অনুরোধ ফিরিয়ে দিলেও আড্ডা মারলেন চুটিয়ে। হামজা লেস্টার সিটিতে গেলে এভাবেই আলাপ হয় তাঁদের।
সাঞ্জামুলের আসল কাজটা বোলিংয়ে। পাশাপাশি দলের প্রয়োজনে ব্যাট হাতে অবদান রাখেন। এবার পার্টটাইম ভূমিকাতেই বেশি নজর কাড়লেন তিনি। জাতীয় ক্রিকেট লিগের চতুর্থ রাউন্ডের প্রথম দিনের একমাত্র সেঞ্চুরিয়ান বনে গেছেন সাঞ্জামুল। তাঁর শতকের দিনে বল হাতে পুরো আলোটাই নিজের দিকে টেনে নিয়েছেন রবিউল হক।
রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়ামে প্রথম দিন শেষে ঢাকার বিপক্ষে ৯ উইকেট হারিয়ে স্বাগতিকদের সংগ্রহ ২৭৫ রান। ১১২ রান করেন সাঞ্জামুল। শেষ বিকেলে সালাহউদ্দিনের বলে বোল্ড হয়ে ফেরেন তিনি। ১৩ চারে সাজানো তাঁর ১৮১ বলের ইনিংস। ৪৭ রান এনে দেন সাব্বির রহমান। ৩২ রান করেন তাওহীদ হৃদয়। ৭১ রানে ৪ উইকেট নেন আশরাফুল ইসলাম সিয়াম। শাকিলের শিকার ৩ উইকেট।
বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে রবিউলের তোলিং তোপে পড়ে ১৯৬ রানে অলআউট হয়েছে বরিশাল। দলটির হয়ে একা লড়াই চালিয়ে ৮০ রানের ইনিংস খেলেন ফজলে মাহমুদ রাব্বি। সেঞ্চুরির সম্ভাবনা জাগালেও নবিন ইসলামের শিকার হয়ে ফেরেন তিনি। শামসুল ইসলাম অনিক করেন ২৩ রান। ২৫ রানের বিনিময়ে ৫ উইকেট নেন রবিউল।
বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে চট্টগ্রামের বিপক্ষে ২৭১ রানে ৮ উইকেট হারিয়ে দিনের খেলা শেষ করেছে ময়মনসিংহ। ফিফটি করেছেন আইচ মোল্লা ও শুভাগত হোম চৌধুরী। ৬৫ ও ৫৪ রান করেন তাঁরা। সমান ৩৬ রানের ইনিংস খেলেন আজিজুল হাকিম তামিম ও আরিফ আহমেদ। নাঈম হাসান ৩ ও ইরফান হোসেন নেন ২ উইকেট।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
হামজা চৌধুরী-শমিত শোমরা আসার পর দেশের ফুটবল স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে নতুন করে। কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী সাফল্য পাচ্ছে না। প্রতিনিয়ত জয় ছিনিয়ে যাচ্ছে শেষ মুহূর্তের ভুলে। সেই ভুলটা করছেন স্থানীয় ফুটবলাররাই।
পরশু নেপালের বিপক্ষে জয়ের পথেই ছিল বাংলাদেশ। জোড়া গোল করেছেন হামজা চৌধুরী। কিন্তু মাঠ ছাড়তে হয় ২-২ গোলের ড্র নিয়ে। শেষ মুহূর্তে রক্ষণের ভুলে হজম করতে হয় গোল। তাই প্রশ্ন উঠছে কেন প্রবাসীদের সঙ্গে তাল মেলাতে পারছেন না স্থানীয় ফুটবলাররা। শমিত শোম অবশ্য বিষয়টা সেভাবে আলাদা করছেন না।
আজ অনুশীলনের আগে শমিত বলেন, ‘আমরা কোনদিন চিন্তা করিনি যে বিদেশের খেলোয়াড় বনাম দেশি খেলোয়ার। এভাবে (দেখলে) তো বাংলাদেশ জিততে পারবে না। আমাদের সবার একত্রে থাকতে হবে। ওভাবে আমি চিন্তা করি না, আসলে আর সেটা করা যায় না।’
শমিত আরও বলেন, ‘আসলে আমরা যে শেষ তিন-চার-পাঁচ ম্যাচে খেলছি, বেশিরভাগ ম্যাচেই আমরা লিডিং পজিশনে ছিলাম। ওই অভিজ্ঞতাটা তাদের এখনো হয়নি যে, শেষ সময়ে প্রতিপক্ষের সঙ্গে একটু মাইন্ড গেম খেলতে হবে। সময় নষ্ট করা এখনো শিখিনি। ধীরে ধীরে ভাই আরও শিখব আর জিততে পারব।’
বাংলাদেশের হয়ে চারটি ম্যাচ খেলে ফেললেও এখনো জয়ের দেখা পাননি শমিত শোম। এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে ১৮ নভেম্বর জাতীয় স্টেডিয়ামে ভারতের বিপক্ষে সেই দুঃখ ঘোচাতে চান কানাডা প্রবাসী এই মিডফিল্ডার। তিনি বলেন, ‘আমি তো আসছি, আমার খুব ভালো লাগে আসতে, আমার সতীর্থদের সঙ্গে খেলতে। বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে। আশা করি যে মঙ্গলবার ওই উইনিং সেলিব্রেশনটা পুরো থাকবে।’
ক্রীড়া ডেস্ক
ইডেন গার্ডেন্স টেস্টের প্রথম দিন ১১ উইকেট পড়েছে। দ্বিতীয় দিন ব্যাটারদের অসহায়ত্ব ছিল আরও বেশি। এদিন দুই দল মিলে হারাল ১৬ উইকেট। ২৭ উইকেট পড়ে যাওয়ায় তৃতীয় দিনেই ম্যাচের ফল আসবে–সেটা এখন বলাই যায়। নাটকীয় কিছু না হলে ইডেন গার্ডেন্স টেস্ট জিততে যাচ্ছে ভারত।
প্রথম দিন বল হাতে দাপট দেখিয়েছেন যশপ্রীত বুমরা। ৫ উইকেট নেন এই পেসার। তাঁর আগুনে বোলিংয়ে ১৫৯ রানে অলআউট হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। জবাবে ভারতও সুবিধা করতে পারেনি। ১৮৯ রানে শেষ হয়েছে স্বাগতিকদের প্রথম ইনিংস। এরপরও জয়ের পাল্লা ভারী শুবমান গিলের দলের জন্য।
৩০ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা আরও ভয়াবহ। ৯৩ রান করতেই ৭ ব্যাটারকে হারিয়েছে সফরকারী দল। ৬৩ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ করেছে টেম্বা বাভুমারা। ৩ উইকেট হাতে রেখে ভারতকে আর কত রানের লক্ষ্য দিতে পারে সেটাই এখন দেখার বিষয়।
এক বাভুমা ছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকার আর কোনো ব্যাটার ভারতের বোলারদের সামনে দাঁড়াতে পারেননি। ২৯ রান নিয়ে তৃতীয় দিন ব্যাট করতে নামবেন অধিনায়ক। তাঁর সঙ্গী করবিন বশ করেছেন ১ রান। মার্কো জানসেনের ব্যাট থেকে আসে ১৩ রান। সমান ১১ রান করেন রায়ান রিকেলটন ও উইয়ান মুল্ডার। অতিথিদের পতন হওয়া ৭ উইকেটের মধ্যেই চারটাই নেন রবীন্দ্র জাদেজা। ১৩ ওভারে তাঁর খরচ ২৯ রান। কুলদীপ যাদব নেন ২ উইকেট।
প্রথম ইনিংসে ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ৩৯ রান করেন লোকেশ রাহুল। ওয়াশিংটন সুন্দরের অবদান ২৯ রান। সমান ২৭ রান আসে ঋষভ পন্ত ও জাদেজার ব্যাট থেকে। ৩০ রানে ৪ উইকেট নেন সাইমন হারমার। জানসেনের শিকার তিনটি।
