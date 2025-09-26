নিয়ম রক্ষার ম্যাচে জিতবে কে, ভারত নাকি শ্রীলঙ্কা

ক্রীড়া ডেস্ক
দুবাইয়ে গত রাতে বাংলাদেশকে ১১ রানে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট কেটেছে পাকিস্তান। এদিকে ভারত তো আগেই উঠে গেছে ফাইনালে। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে পরশু মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তান। তার আগে আজ টুর্নামেন্টের নিয়ম রক্ষার ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভারত-শ্রীলঙ্কা। দুবাইয়ে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে সুপার ফোরের নিয়ম রক্ষার এই ম্যাচ। এদিকে ফুটবলে বুন্দেসলিগার ম্যাচ রয়েছে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
এশিয়া কাপ
ভারত-শ্রীলঙ্কা
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
এনসিএল টি-টোয়েন্টি
রাজশাহী-খুলনা
সকাল ১০টা
সরাসরি
ঢাকা-রংপুর
বেলা ২টা
সরাসরি টি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
বুন্দেসলিগা
বায়ার্ন-ভেরডার ব্রেমেন
রাত ১২টা ৩০ মিনিট
সরাসরি সনি টেন ২
টেনিস খেলা সরাসরি
জাপান ওপেন
বেলা ১১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
চায়না ওপেন
বিকেল ৫টা
সরাসরি
ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া
