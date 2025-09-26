Ajker Patrika
> খেলা

নিয়ম রক্ষার ম্যাচে জিতবে কে, ভারত নাকি শ্রীলঙ্কা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫: ০৭
এশিয়া কাপের সুপার ফোরে আজ নিয়মরক্ষার ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভারত-শ্রীলঙ্কা। ছবি: ক্রিকইনফো
এশিয়া কাপের সুপার ফোরে আজ নিয়মরক্ষার ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভারত-শ্রীলঙ্কা। ছবি: ক্রিকইনফো

দুবাইয়ে গত রাতে বাংলাদেশকে ১১ রানে হারিয়ে ফাইনালের টিকিট কেটেছে পাকিস্তান। এদিকে ভারত তো আগেই উঠে গেছে ফাইনালে। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে পরশু মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তান। তার আগে আজ টুর্নামেন্টের নিয়ম রক্ষার ম্যাচে মুখোমুখি হবে ভারত-শ্রীলঙ্কা। দুবাইয়ে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে সুপার ফোরের নিয়ম রক্ষার এই ম্যাচ। এদিকে ফুটবলে বুন্দেসলিগার ম্যাচ রয়েছে। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

এশিয়া কাপ

ভারত-শ্রীলঙ্কা

রাত ৮টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি

এনসিএল টি-টোয়েন্টি

রাজশাহী-খুলনা

সকাল ১০টা

সরাসরি

ঢাকা-রংপুর

বেলা ২টা

সরাসরি টি স্পোর্টস

ফুটবল খেলা সরাসরি

বুন্দেসলিগা

বায়ার্ন-ভেরডার ব্রেমেন

রাত ১২টা ৩০ মিনিট

সরাসরি সনি টেন ২

টেনিস খেলা সরাসরি

জাপান ওপেন

বেলা ১১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

চায়না ওপেন

বিকেল ৫টা

সরাসরি

ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া

বিষয়:

খেলাফুটবলক্রিকেটটিভিতে আজকের খেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গণ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ: নবনির্বাচিত ভিপি মৃদুল, জিএস রায়হান

মোদিজি—বিহারে কোনো বাংলাদেশি নেই, তবে দিল্লিতে আপনার বোন বসে আছেন: ওয়াইসি

অধ্যক্ষকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে বের করে দেওয়া হলো কলেজ থেকে

হাফ হাতা পোশাক পরে নামাজ আদায় করা যাবে কি?

যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হবে তুরস্ক, চুক্তি স্বাক্ষর

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নগর পরিবহন: মেট্রোর র‍্যাপিড কার্ড রিচার্জ অনলাইনে

নগর পরিবহন: মেট্রোর র‍্যাপিড কার্ড রিচার্জ অনলাইনে

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

সম্পর্কিত

পাকিস্তান ম্যাচে বাংলাদেশের পারফরম্যান্স নিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের রসিকতা

পাকিস্তান ম্যাচে বাংলাদেশের পারফরম্যান্স নিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের রসিকতা

নিয়ম রক্ষার ম্যাচে জিতবে কে, ভারত নাকি শ্রীলঙ্কা

নিয়ম রক্ষার ম্যাচে জিতবে কে, ভারত নাকি শ্রীলঙ্কা

২০২৬ বিশ্বকাপের তিন রঙিন মাস্কট প্রকাশ করল ফিফা

২০২৬ বিশ্বকাপের তিন রঙিন মাস্কট প্রকাশ করল ফিফা

মৃত্যুর হাত থেকে রুনিকে বাঁচিয়েছিলেন স্ত্রী, কী হয়েছিল

মৃত্যুর হাত থেকে রুনিকে বাঁচিয়েছিলেন স্ত্রী, কী হয়েছিল