৮ দিন বিঘ্নিত হতে পারে টিভি সম্প্রচার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সৌর ব্যতিচারের কারণে স্যাটেলাইট সম্প্রচার কার্যক্রমে সাময়িক বিঘ্ন ঘটতে পারে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন লিমিটেড (বিএসসিএল)। ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৯টা ৩০ মিনিটের আশপাশে কিছু সময়ের জন্য এই বিঘ্ন ঘটতে পারে।
সৌর ব্যতিচার বা সান আউটেজ (Sun Outage) হলো একটি সাধারণ মহাজাগতিক ঘটনা, যেখানে পৃথিবী ও একটি জিওস্টেশনারি স্যাটেলাইটের মধ্যবর্তী সরলরেখায় সূর্য চলে আসে। ফলে স্যাটেলাইট সিগন্যালে সাময়িক বাধা সৃষ্টি হয়। এ সময় সূর্য থেকে আসা বিকিরণ স্যাটেলাইট অ্যানটেনা ও আর্থ স্টেশনকে (ভূ-কেন্দ্র) ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে টিভি বা অন্যান্য স্যাটেলাইটনির্ভর সম্প্রচারে ঝিরঝিরি বা বিচ্ছিন্নতা দেখা যায়।
আজ বুধবার বিএসসিএল এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, এই মহাজাগতিক ঘটনার কারণে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে ৬ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত প্রতিদিন কিছু সময় ধরে স্যাটেলাইট সম্প্রচার কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটতে পারে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সৌর ব্যতিচারের কারণে প্রতিদিন কিছু সময়ের জন্য এই বিঘ্ন ঘটতে পারে। এর সম্ভাব্য সময়সূচি হলো, ২৯ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা ৩৫ মিনিট থেকে ৯টা ৩৮ মিনিট, ৩০ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা ৩২ মিনিট থেকে ৯টা ৪১ মিনিট, ১ অক্টোবর সকাল ৯টা ৩০ মিনিট থেকে ৯টা ৪২ মিনিট, ২ অক্টোবর ৯টা ২৯ মিনিট থেকে ৯টা ৪২ মিনিট, ৩ অক্টোবর ৯টা ২৯ মিনিট থেকে ৯টা ৪২ মিনিট, ৪ অক্টোবর ৯টা ২৯ মিনিট থেকে ৯টা ৪১ মিনিট এবং ৫ অক্টোবর ৯টা ২৯ মিনিট থেকে ৯টা ৪০ মিনিট, ৬ অক্টোবর ৯টা ৩০ মিনিট থেকে ৯টা ৩৮ মিনিট বিঘ্ন ঘটতে পারে।
উল্লেখ্য, বিএসসিএল এই সৌর ব্যতিচার সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। দেশের প্রথম স্যাটেলাইট বাংলাদেশ স্যাটেলাইট-১-এর (বিএস-১) মাধ্যমে বিএসসিএল বর্তমানে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সম্প্রচার ও টেলিযোগাযোগসেবা দিয়ে থাকে।
