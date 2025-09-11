Ajker Patrika
> রাজনীতি

নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে পাকিস্তান হাইকমিশনারের সঙ্গে এনসিপির বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আজ বুধবার নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে পাকিস্তান হাইকমিশনে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ বুধবার নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে পাকিস্তান হাইকমিশনে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতিনিধি দলের সাথে পাকিস্তানের নবনিযুক্ত হাইকমিশনার ইমরান হায়দারের সাথে সৌজন্য বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে পাকিস্তান হাইকমিশনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে আহবায়ক নাহিদ ইসলামের সাথে যুগ্ম সদস্যসচিব আলাউদ্দীন মোহাম্মদ ও যুগ্ম সদস্যসচিব এমএম সুজাউদ্দীন উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে উভয় দেশের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়।

বিষয়:

পাকিস্তাননাহিদ ইসলামএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

দৌলতপুরে সংঘর্ষে নিহত ১

দৌলতপুরে সংঘর্ষে নিহত ১

ডাকসু নির্বাচনে কে কত ভোট পেলেন

ডাকসু নির্বাচনে কে কত ভোট পেলেন

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

ডাকসু ভিপি নির্বাচিত হলেন শিবির সমর্থিত প্যানেলের সাদিক কায়েম, জিএস ফরহাদ

নেপালের অর্থমন্ত্রীকে দিগম্বর করে নদীতে নিক্ষেপ

নেপালের অর্থমন্ত্রীকে দিগম্বর করে নদীতে নিক্ষেপ

স্যাটেলাইট থেকে সরাসরি মোবাইলে ইন্টারনেট, ১৭০০ কোটি ডলারের স্পেকট্রাম চুক্তি স্টারলিংকের

স্যাটেলাইট থেকে সরাসরি মোবাইলে ইন্টারনেট, ১৭০০ কোটি ডলারের স্পেকট্রাম চুক্তি স্টারলিংকের

সম্পর্কিত

নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে পাকিস্তান হাইকমিশনারের সঙ্গে এনসিপির বৈঠক

নাহিদ ইসলামের নেতৃত্বে পাকিস্তান হাইকমিশনারের সঙ্গে এনসিপির বৈঠক

মঈন খানের বাসায় কূটনীতিকদের নৈশভোজ

মঈন খানের বাসায় কূটনীতিকদের নৈশভোজ

তলেতলে আ.লীগের সঙ্গে আঁতাত করে ছাত্রলীগের সব ভোট নিয়েছে শিবির: মির্জা আব্বাস

তলেতলে আ.লীগের সঙ্গে আঁতাত করে ছাত্রলীগের সব ভোট নিয়েছে শিবির: মির্জা আব্বাস

গানের শিক্ষকের পরিবর্তে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দিতে জোর দাবি নায়েবে আমির মুজিবুরের

গানের শিক্ষকের পরিবর্তে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দিতে জোর দাবি নায়েবে আমির মুজিবুরের