Ajker Patrika
> রাজনীতি

মির্জা ফখরুলের নামে ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকার মিথ্যা ও মনগড়া: বিএনপি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪: ৫০
মির্জা ফখরুলের নামে ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকার মিথ্যা ও মনগড়া: বিএনপি

সম্প্রতি ভারতের কলকাতাভিত্তিক বাংলা পত্রিকা ‘এই সময়’-এ প্রকাশিত মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সাক্ষাৎকারটি মিথ্যা ও মনগড়া বলে জানিয়েছে বিএনপি।

আজ বুধবার বিএনপির সহদপ্তর সম্পাদক তাইফুল ইসলাম টিপু স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এ প্রতিক্রিয়া জানানো হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, সম্প্রতি বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ভারতের কলকাতার বাংলা দৈনিক পত্রিকা ‘এই সময়’কে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন বলে একটি ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশিত হয়। ‘নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টিকে চান ফখরুল’ শিরোনামে গতকাল ওই পত্রিকায় তাঁর একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হয়, যা ডাহা মিথ্যা ও মনগড়া।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সম্প্রতি বিএনপি মহাসচিব কোনো বিদেশি গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দেননি। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে দল ও মহাসচিবের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য কল্পনাপ্রসূত সাক্ষাৎকারটি প্রচার করা হয়েছে। বানোয়াট এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণের মনে সন্দেহ ও সংশয় তৈরি করা। উল্লেখিত বিদেশি বাংলা গণমাধ্যমে প্রকাশিত অসত্য বক্তব্য সম্পর্কে দেশের জনগণ ও দলের নেতা-কর্মীদের বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

বিষয়:

বিএনপিভারতমির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকলকাতা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

আ.লীগের ঝটিকা মিছিল: মানিকগঞ্জের প্যানেল মেয়র আরশেদ আলীসহ চারজন কারাগারে

ঘরে সদ্য বিবাহিত বিক্রয় প্রতিনিধির লাশ, চিরকুটে লেখা ‘জীবন খুবই কঠিন’

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

সম্পর্কিত

মির্জা ফখরুলের নামে ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকার মিথ্যা ও মনগড়া: বিএনপি

মির্জা ফখরুলের নামে ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকার মিথ্যা ও মনগড়া: বিএনপি

ডিএনসিসির সাবেক কাউন্সিলর মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রী নার্গিস গ্রেপ্তার

ডিএনসিসির সাবেক কাউন্সিলর মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রী নার্গিস গ্রেপ্তার

আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ: গ্রেপ্তার যুবলীগ নেতা জামিনে মুক্ত

আখতারের ওপর ডিম নিক্ষেপ: গ্রেপ্তার যুবলীগ নেতা জামিনে মুক্ত

বিএনপি মহাসচিবের নামে সাক্ষাৎকারে কী লিখেছে ‘এই সময়’, জামায়াত–এনসিপির প্রতিক্রিয়া কেন

বিএনপি মহাসচিবের নামে সাক্ষাৎকারে কী লিখেছে ‘এই সময়’, জামায়াত–এনসিপির প্রতিক্রিয়া কেন