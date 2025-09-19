কর্তৃত্ববাদের আওয়াজ পাওয়া যায়: ডা. জাহিদ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেছেন, নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে, একটি দল পিআর নিয়ে আন্দোলন করছে। গণতন্ত্র শক্তিশালী করতে হলে পিআর কার্যকরী পদক্ষেপ হবে না।
আজ শুক্রবার সকালে সেগুনবাগিচায় বিএমএ ভবনে ফার্মাসিউটিক্যালস রিপ্রেজেনটেটিভ অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সম্মেলনে এসব কথা বলেন ডা. জাহিদ হোসেন।
তিনি বলেন, ‘গণতন্ত্রের মধ্যে ভিন্নমত থাকবে, কিন্তু যখন কোনো দল তাদের সিদ্ধান্ত জনগণের ওপরে চাপিয়ে দেবে, তখন কর্তৃত্ববাদের আওয়াজ পাওয়া যায়। আর এতে ফ্যাসিবাদী চরিত্র ফুটে ওঠে।’
জাহিদ হোসেন আরও বলেন, জনগণ না চাইলেও জনগণের নামে পিআর চেয়ে স্বৈরাচারের আসার পথ সুগম করা হচ্ছে, নির্বাচন পেছানোর অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। জনগণের দাবি বলে দলীয় এজেন্ডা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে তা সফল হবে না। দেশের সাধারণ মানুষই তা প্রতিহত করবে।
