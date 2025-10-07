একটি বিশ্বমোড়লসহ তিন পরাশক্তি বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে: সালাহউদ্দিন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
একটি বিশ্বমোড়লসহ তিনটি পরাশক্তি বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।
শহীদ আবরার ফাহাদের ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ‘মতপ্রকাশ থেকে মৃত্যু: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফ্যাসিবাদের বিস্তার ও প্রতিরোধ’ শীর্ষক এক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। আলোচনা সভার আয়োজন করে কেন্দ্রীয় ছাত্রদল।
বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘পৃথিবীতে তিনটি শক্তি আমাদের দেশে প্রভাব বিস্তার করার জন্য চেষ্টা করছে। দুটি আঞ্চলিক শক্তি, তারা পরাশক্তিও বটে এবং একটি বিশ্বমোড়ল।’
বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন বলেন, ‘সবাই (তিন শক্তি) আমাদের দেশে একটা হেজিমনি (আধিপত্য) সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে, প্রত্যেকেরই ইন্টারেস্ট (আগ্রহ) আলাদা আলাদা। আমাদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তিনটার দ্বারা একইভাবে। আমাদের সচেতন থাকতে হবে এবং সবার আগে বাংলাদেশ—এই এক নীতির ওপরে থাকতে হবে, যেটি হবে দেশের ও জনগণের স্বার্থে।’
বিএনপির এ নেতা বলেন, ‘সবার আগে বাংলাদেশ—এই তিনটা শব্দের মধ্যে সারা বাংলাদেশ জীবিত থাকবে। সারা বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থ নিহিত থাকবে। এই তিনটা শব্দের মধ্যেই আমরা উজ্জীবিত হব স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে। পররাষ্ট্রনীতিতে, আন্তর্জাতিক চুক্তিতে ও যেকোনো বিষয়ে আমাদের নীতি গঠনের প্রক্রিয়ার মধ্যে সবার আগে বাংলাদেশের স্বার্থ থাকতে হবে। কারণ, আমরা যদি আমাদের দেশের স্বার্থকে, জনগণের স্বার্থকে প্রাধান্য দিই, এক নম্বরে রাখি, তাহলে আমরা জাতি কোনো দিন ভুল পথে পরিচালিত হব না।’
বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, বাহুর চাইতে মেধাকে গুরুত্ব দিতে হবে। শক্তির প্রধান উৎস হতে হবে মেধা ও প্রতিবাদ। কেউ যদি বাহুবলে (শক্তি) কথা বলে, তার পরিণতি হাসিনার মতোই হবে।
কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শ্যামল মালুমের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আমানউল্লাহ আমান; ঢাবি শাখা ছাত্রদলের সভাপতি ও সেক্রেটারি; মহানগর ও কলেজ ছাত্রদলের বিভিন্ন নেতা। আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম বকুল। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব।
একটি বিশ্বমোড়লসহ তিনটি পরাশক্তি বাংলাদেশে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।
শহীদ আবরার ফাহাদের ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ‘মতপ্রকাশ থেকে মৃত্যু: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফ্যাসিবাদের বিস্তার ও প্রতিরোধ’ শীর্ষক এক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। আলোচনা সভার আয়োজন করে কেন্দ্রীয় ছাত্রদল।
বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘পৃথিবীতে তিনটি শক্তি আমাদের দেশে প্রভাব বিস্তার করার জন্য চেষ্টা করছে। দুটি আঞ্চলিক শক্তি, তারা পরাশক্তিও বটে এবং একটি বিশ্বমোড়ল।’
বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন বলেন, ‘সবাই (তিন শক্তি) আমাদের দেশে একটা হেজিমনি (আধিপত্য) সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে, প্রত্যেকেরই ইন্টারেস্ট (আগ্রহ) আলাদা আলাদা। আমাদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তিনটার দ্বারা একইভাবে। আমাদের সচেতন থাকতে হবে এবং সবার আগে বাংলাদেশ—এই এক নীতির ওপরে থাকতে হবে, যেটি হবে দেশের ও জনগণের স্বার্থে।’
বিএনপির এ নেতা বলেন, ‘সবার আগে বাংলাদেশ—এই তিনটা শব্দের মধ্যে সারা বাংলাদেশ জীবিত থাকবে। সারা বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থ নিহিত থাকবে। এই তিনটা শব্দের মধ্যেই আমরা উজ্জীবিত হব স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে। পররাষ্ট্রনীতিতে, আন্তর্জাতিক চুক্তিতে ও যেকোনো বিষয়ে আমাদের নীতি গঠনের প্রক্রিয়ার মধ্যে সবার আগে বাংলাদেশের স্বার্থ থাকতে হবে। কারণ, আমরা যদি আমাদের দেশের স্বার্থকে, জনগণের স্বার্থকে প্রাধান্য দিই, এক নম্বরে রাখি, তাহলে আমরা জাতি কোনো দিন ভুল পথে পরিচালিত হব না।’
বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, বাহুর চাইতে মেধাকে গুরুত্ব দিতে হবে। শক্তির প্রধান উৎস হতে হবে মেধা ও প্রতিবাদ। কেউ যদি বাহুবলে (শক্তি) কথা বলে, তার পরিণতি হাসিনার মতোই হবে।
কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শ্যামল মালুমের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আমানউল্লাহ আমান; ঢাবি শাখা ছাত্রদলের সভাপতি ও সেক্রেটারি; মহানগর ও কলেজ ছাত্রদলের বিভিন্ন নেতা। আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক রকিবুল ইসলাম বকুল। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব।
‘কোথায় সেইফ এক্সিট নেবেন? পৃথিবীতে সেইফ এক্সিট নেওয়ার একটাই রাস্তা, সেটা হচ্ছে, মৃত্যু। এর চাইতে সেইফ এক্সিট... এ ছাড়া কোনো সেইফ এক্সিট নাই। আপনি পৃথিবীর যে প্রান্তেই যান, সেখানেই বাংলাদেশের মানুষ আপনাকে ধরবে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে হোক, সামনাসামনি হোক।’৩ ঘণ্টা আগে
দলীয় প্রতীক হিসেবে শাপলা চেয়ে নির্বাচন কমিশনে আবারও চিঠি দিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। আজ মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) ই-মেইলের মাধ্যমে এ চিঠি পাঠানো হয়। কমিশনের সিনিয়র সচিব বরাবর পাঠানো চিঠিতে শাপলার সাতটি নমুনাচিত্রও যুক্ত করা হয়েছে।৬ ঘণ্টা আগে
জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন জাতিসংঘের বাংলাদেশের আবাসিক সমন্বয়কারী গোয়েন লুইস। আজ মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় আমিরের কার্যালয়ে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।৭ ঘণ্টা আগে
জোটের লক্ষ্য ও কর্মসূচি সম্পর্কে জাতীয় নাগরিক জোট জানায়, আসন্ন ফেব্রুয়ারির নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে আয়োজন নিশ্চিত করতে গণচাপ গড়ে তুলবে তারা। এ ছাড়াও জনগণের নির্বাচিত সরকার গঠনের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়সূচি ঘোষণা ও সকল প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগ (লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড) নিশ্চিত করার দাবি জানাবে৭ ঘণ্টা আগে