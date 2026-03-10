Ajker Patrika
রাজনীতি

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ব্যত্যয় হলে জাতি ক্ষমা করবে না: এ টি এম আজহার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১০ মার্চ ২০২৬, ২১: ০৮
জামায়াতে ইসলামীর নেতা এ টি এম আজহারুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে সংবিধান সংস্কার পরিষদের শপথ নিতে বিএনপির প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির এটিএম আজহারুল ইসলাম। তিনি বলেছেন, আপনারা জুলাই সনদে স্বাক্ষর দিয়েছেন কিন্তু শপথ নিতে অনীহা প্রকাশ করে জাতির সঙ্গে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন। জুলাই সনদ বাস্তবায়নের ব্যত্যয় হলে জাতি আপনাদের ক্ষমা করবে না।

আজ মঙ্গলবার রাজধানীর বকশি বাজারে কারা কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত এক ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। জামায়াতের চকবাজার দক্ষিণ থানা শাখা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

সরকারের উদ্দেশে এটিএম আজহারুল ইসলাম বলেন, ‘মনে রাখবেন জুলাই সনদ ২৪ এর জুলাই আন্দোলনের ফসল। আজকে জুলাই সনদ বাস্তবায়নে অনীহা দেখাচ্ছেন অথচ জুলাই না হলে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশে আসতে পারতেন না। আজকে যারা মন্ত্রী হয়েছেন তারা মন্ত্রী হওয়ার সুযোগ পেতেন না। আমরা যারা জাতীয় সংসদ সদস্য হয়েছি এই সুযোগও আমরা পেতাম না। জুলাই সনদকে অস্বীকার করা মানে জুলাই বিপ্লবকে অস্বীকার করা।’ জুলাইকে অস্বীকার করা নিজেদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার শামিল বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

জামায়াতের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের মজলিশে শুরা সদস্য ও চকবাজার দক্ষিণ থানা আমির আনিসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমির আব্দুস সবুর ফকির, আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক এনায়েত উল্লাহ প্রমুখ।

বিষয়:

বিএনপিসংসদজাতীয় সংসদজামায়াতে ইসলামীজুলাই সনদ


