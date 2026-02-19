তারেক রহমানের নেতৃত্বে সরকার ‘রাজনৈতিক মন্দের ভালো’: জাসদ (ইনু)

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে রাজনৈতিক সরকারের ক্ষমতা গ্রহণকে দেশের জন্য ‘মন্দের ভালো’ হিসেবে আখ্যা দিয়ে বিবৃতি দিয়েছে ইনু নেতৃত্বাধীন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)। বিবৃতিতে ‘অবৈধ’, ‘অসাংবিধানিক’ ও ‘মবতান্ত্রিক’ ইউনূস সরকারের বিদায়কে সাধুবাদ এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে ‘একতরফা’, ‘একপাক্ষিক’ ও ‘প্রশ্নবিদ্ধ’ বলেও উল্লেখ করা হয়। সেই সঙ্গে নতুন সরকারকে শুভেচ্ছা জানিয়ে দলটি অবিলম্বে ‘মবতন্ত্রের’ অবসান, সংবিধান ও আইনের শাসন সমুন্নত রাখার আহ্বান জানায় দলটি।
আজ বৃহস্পতিবার দলের দপ্তর সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন স্বাক্ষরিত এ বিবৃতি দেওয়া হয়। এতে আরও বলা হয়, ‘গায়ের জোরে উল্টে দেওয়া’ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে (আইসিটি) প্রতিহিংসামূলক বিচার কার্যক্রমসহ অবৈধ ইউনূস সরকারের গৃহীত সব সিদ্ধান্ত, পদক্ষেপ ও কার্যক্রম অবিলম্বে স্থগিত ও বাতিল ঘোষণা করতে হবে। পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রতিহিংসামূলক মামলায় আটক জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনুসহ সব রাজবন্দীর মুক্তির দাবি জানানো হয়।
বিবৃতিতে সব রাজনৈতিক দলের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যমান বাধা ও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং দেশে রাজনৈতিক স্বাভাবিকতা, শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে দ্রুততম সময়ে সংবিধান অনুযায়ী নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।
দৈনিক সময়ের আলোতে উপদেষ্টা সম্পাদক হিসেবে যোগ দিয়েছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে পত্রিকাটির মালিক-প্রতিষ্ঠান আমিন মোহাম্মদ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মো. রমজানুল হক নিহাদ তাঁকে পত্রিকার নতুন দায়িত্বে নিযুক্ত করেন, তুলে দেন নিয়োগপত্র।১১ মিনিট আগে
বিএনপি একদিকে ঋণখেলাপি ও হত্যা মামলার আসামিদের মন্ত্রী বানিয়েছে, অন্যদিকে সংসদ সদস্যদের বৈধ সুবিধা না নিয়ে সাধু সাজার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেছেন জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। দলটি ক্ষমতায় এসেই গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করছে বলেও দাবি করেছেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে
জামায়াত আমির বলেন, ‘আন্দোলন দমনে তৎকালীন রাষ্ট্রীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মিছিলকারীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ অনেকেই শাহাদাত বরণ করেন। বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় তাঁদের এই আত্মত্যাগ জাতি চিরদিন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে।৪ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয় পেয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠনের পর এবার আলোচনার কেন্দ্রে সংসদের সংরক্ষিত নারী আসন। ৫০টি সংরক্ষিত নারী আসনের নির্বাচন রমজান মাসেই হবে বলে আভাস দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। বিএনপি জোটের ভাগে ৩৭টি আসন পড়তে পারে।১৮ ঘণ্টা আগে