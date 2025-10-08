৭ বছর পর জিয়াউর রহমানের সমাধির পাশে খালেদা জিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
৭ বছর পরে দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধি প্রাঙ্গণে গেলেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। আজ বুধবার রাত ১১টার পরে রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে জিয়াউর রহমানের সমাধি প্রাঙ্গণে যান তিনি।
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এজেডএম জাহিদ হোসেনের বরাত দিয়ে দলের মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।
সেখানে খালেদা জিয়া কবর জিয়ারত করবেন। এর আগে ২০১৮ সালে সবশেষ খালেদা জিয়া জিয়ার সমাধি প্রাঙ্গণে গিয়েছিলেন।
যাদের একাধিক দেশের পাসপোর্ট ও নাগরিকত্ব নেওয়া, তারাই আবার অন্যদের সেফ এক্সিটের তালিকা করে বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ। আজ বুধবার রাতে এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এমন মন্তব্য করেন।১ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগেই গণভোট হওয়া উচিত বলে জানিয়েছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। আজ বুধবার ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বৈঠক শেষে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে এমন মতামত জানান দলটির যুগ্ম মহাসচিব ও মুখপাত্র মাওলানা গাজী আতাউর রহমান।২ ঘণ্টা আগে
আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, ‘অনেকে বলেছেন গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন একসঙ্গে হলে ভালো। আমরা বলেছি, না, গণভোট আলাদা বিষয়, জাতীয় নির্বাচন আলাদা বিষয় এবং দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গণভোট হবে আমাদের যে সমস্ত রিফর্মস হচ্ছে, সংস্কার হচ্ছে, জুলাই সনদ হিসেবে যেটাকে প্যাকেজ হিসেবে আমরা হ্যান্ডেল করছি...৪ ঘণ্টা আগে
দলের সংশোধিত গঠনতন্ত্র ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নির্বাচন কমিশনে (ইসি) জমা দিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। আজ বুধবার দলের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জোবায়ের ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য জসিম উদ্দিন সরকার এ-সংক্রান্ত চিঠি ইসিতে জমা দেন।৫ ঘণ্টা আগে