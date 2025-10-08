Ajker Patrika
৭ বছর পর জিয়াউর রহমানের সমাধির পাশে খালেদা জিয়া

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আজ বুধবার রাত ১১টার পরে রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে জিয়াউর রহমানের সমাধি প্রাঙ্গণে যান বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ বুধবার রাত ১১টার পরে রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে জিয়াউর রহমানের সমাধি প্রাঙ্গণে যান বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা

৭ বছর পরে দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের সমাধি প্রাঙ্গণে গেলেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। আজ বুধবার রাত ১১টার পরে রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে জিয়াউর রহমানের সমাধি প্রাঙ্গণে যান তিনি।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এজেডএম জাহিদ হোসেনের বরাত দিয়ে দলের মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।

সেখানে খালেদা জিয়া কবর জিয়ারত করবেন। এর আগে ২০১৮ সালে সবশেষ খালেদা জিয়া জিয়ার সমাধি প্রাঙ্গণে গিয়েছিলেন।

