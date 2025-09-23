Ajker Patrika
আখতারকে ডিম ছুড়ে মারার অভিযোগে যুবলীগ কর্মী আটক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬: ৫৯
পুলিশের হাতে আটক যুবলীগ কর্মী মিজানুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত
পুলিশের হাতে আটক যুবলীগ কর্মী মিজানুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সফরসঙ্গী জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেনকে ডিম ছোড়ার অভিযোগে যুবলীগ কর্মী মিজানুর রহমানকে আটক করেছে নিউইয়র্ক পুলিশ (এনওয়াইপিডি)। তাঁর বিরুদ্ধে বিএনপির এক কর্মীকে ছুরিকাঘাত করার চেষ্টার অভিযোগও রয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টার দিকে নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের চার নম্বর টার্মিনালে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী আখতার হোসেন বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার সময় যুবলীগ কর্মী মিজানুর তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়েন। সে সময় সেখানে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী সুলাইমান হক গণমাধ্যমকে জানান, ঘটনার পর বিএনপি-সমর্থিত এক ব্যক্তি পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন যে মিজানুর রহমান তাঁকে ছুরি দিয়ে আঘাত করতে তেড়ে গিয়েছিলেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে নিউইয়র্ক পুলিশ মিজানুরকে আটক করে।

বিক্ষোভ শেষে একই দিন রাত সাড়ে ৯টার দিকে জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশ স্ট্রিট থেকে পুলিশ তাঁকে আটক করে। আটক হওয়ার পর মিজানুর রহমান ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরাও স্লোগান দেন।

এনওয়াইপিডি সূত্রে জানা যায়, মিজানুর রহমানকে সারা রাত হাজতে থাকতে হবে এবং পরদিন তাঁকে আদালতে তোলা হবে।

ঘটনার সময় আখতার হোসেনের সঙ্গে ছিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারা। স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা তাসনিম জারাকে লক্ষ্য করেও কটূক্তি করেন এবং সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

প্রধান উপদেষ্টা ও তাঁর সফরসঙ্গীরা বর্তমানে ম্যানহাটানের গ্র্যান্ড হায়াত হোটেলে অবস্থান করছেন। যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ আগে থেকেই সেখানে প্রতিবাদ করার অনুমতি নিয়ে রেখেছিল। সন্ধ্যায় সেখানে উভয় পক্ষই পাল্টাপাল্টি স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ করে। এনসিপি নেতা আখতার হোসেন এ ঘটনার বিচার দাবি করেন।

বিমানবন্দরযুবলীগঅন্তর্বর্তীকালীন সরকারআওয়ামী লীগনিউইয়র্ক
