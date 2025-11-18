Ajker Patrika
শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় ন্যায়বিচারের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ: জামায়াত আমির

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
শফিকুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত
শফিকুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় ন্যায়বিচারের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। তিনি বলেছেন, ‘এখন ন্যায়বিচারের দাবি হচ্ছে বিচারের রায় কার্যকর হওয়া। আমরা সরকার এবং বিচার বিভাগের প্রতি আহ্বান জানাব, আপনারা তার উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। দেশবাসী আপনাদের সঙ্গে আছে, দেশবাসী আপনাদের সঙ্গে থাকবে।’

রাজধানীর মনিপুর স্কুল ইব্রাহিমপুর শাখার মাঠে গতকাল মঙ্গলবার জামায়াতের এক প্রীতি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন শফিকুর রহমান।

জামায়াতের আমির বলেন, ‘গতকাল (সোমবার) একটা মামলার রায় হয়েছে। আমরা মনে করি, এর মধ্য দিয়ে মজলুমের কান্না কিছুটা হলেও থামবে। স্বজনহারা পরিবারগুলো সাময়িক কিছু সান্ত্বনা পাবে। তবে আমরা মনে করি, এই বিচার ন্যায়বিচারের মানদণ্ডেই উত্তীর্ণ হয়েছে। কারণ বিচার ছিল স্পষ্ট, খোলাসা। লাইভে এই বিচার সম্প্রচার করা হয়েছে; এটা কোনো গোপন বিচার ছিল না।’

জামায়াত আমির আরও বলেন, পতিত স্বৈরাচারের একজন নেতা বারবার বলতেন, ‘আওয়ামী লীগ যদি ক্ষমতা থেকে বিদায় নেয় দুই দিনে কমপক্ষে ৫ লাখ আওয়ামী কর্মীকে খুন করা হবে।’ আমি জিজ্ঞেস করি, ‘ঢাকায় কয়জনকে খুন করা হয়েছে? আওয়ামী লীগের দরদ, দায় না থাকতে পারে; কিন্তু আমাদের দায় এবং দরদ আছে। আমরা দেশকেও ভালোবাসি, মানুষকেও ভালোবাসি। আইন প্রয়োগ করবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা। বিচার বিভাগ তার দায়িত্ব পালন করবে।’

কারও ওপর কোনো অবিচার চান না উল্লেখ করে শফিকুর রহমান বলেন, ‘আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট, প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার আছে ন্যায়বিচার পাওয়ার। তাদের কারও (আওয়ামী লীগের) ওপর অবিচার হোক, সেটাও আমরা চাই না। যা আমাদের ওপর করা হয়েছে, ওটা করা হোক, তাও আমরা চাই না।’

মানবতাবিরোধী অপরাধশেখ হাসিনাজামায়াতে ইসলামীমৃত্যুদণ্ড
