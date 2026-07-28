Ajker Patrika
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রাজনীতি

ঢাবিতে নীল দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ চায় সাদা দল

ঢাবি প্রতিনিধি
ঢাবিতে নীল দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ চায় সাদা দল
২০২৪ সালের ৩ আগস্ট মানববন্ধন ও মিছিল করে উপাচার্যকে পাঁচ দফা দাবিতে স্মারকলিপি দেন তৎকালীন নীল দলের সমর্থক কয়েক শ শিক্ষক। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামী লীগপন্থী নীল দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ চেয়েছে বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দল। একই সঙ্গে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় শিক্ষার্থীদের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়ার অভিযোগে চিহ্নিত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছেন তাঁরা।

গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আব্দুল মতিন ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এবিএম ওবায়দুল ইসলামের কাছে এ স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

স্মারকলিপি প্রদান প্রসঙ্গে সাদা দলের যুগ্ম আহ্বায়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন ও ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দুই বছর পূর্ণ হতে চললেও আন্দোলনের সময় শিক্ষার্থীদের বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদের দোসরদের বিরুদ্ধে এখনো কোনো বিচার হয়নি, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

তিনি বলেন, বর্তমান উপাচার্যও সে সময়ের একজন ভুক্তভোগী। তাই অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ তদন্ত করে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

স্মারকলিপিতে নীল দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ এবং অভিযোগে অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

বিষয়:

নিষিদ্ধঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়বিএনপিশিক্ষকআওয়ামী লীগউপাচার্য
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