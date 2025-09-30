Ajker Patrika
তারেক মনোয়ারের বক্তব্যের ‘দায় নেবে না’ জামায়াত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
তারেক মনোয়ার। ফাইল ছবি
তারেক মনোয়ার। ফাইল ছবি

দরসে নেজামির আলেমদের নিয়ে ইসলামি বক্তা তারেক মনোয়ারের সাম্প্রতিক বিতর্কিত বক্তব্যের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ততা পুরোপুরি অস্বীকার করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। দলটি বলছে, ইসলামি বক্তার বক্তব্য সম্পূর্ণ ‘তাঁর নিজস্ব’। এর দায় জামায়াতে ইসলামীর ওপর চাপানোর চেষ্টা ‘দুঃখজনক ও অনভিপ্রেত’।

আজ মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এসব কথা বলেন জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এহসানুল মাহবুব জুবায়ের।

এতে তিনি বলেন, ‘কয়েক দিন আগে সিরাতুন্নবী (সা.) মাহফিল উপলক্ষে আয়োজিত এক ঘরোয়া আলোচনায় দরসে নেজামির আলেমদের জড়িয়ে বক্তব্য দিয়েছেন মাওলানা তারেক মনোয়ার। উক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব। এর সঙ্গে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি ইতিমধ্যে উক্ত বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন। তারপরও এ বক্তব্যের দায় জামায়াতে ইসলামীর ওপর চাপানোর চেষ্টা দুঃখজনক ও অনভিপ্রেত।’

এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, ‘জামায়াতে ইসলামী বরাবরই আলেম সমাজের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। আমরা তাঁদের মুসলিম উম্মাহর রাহবার হিসেবে সম্মান করি। তাঁরা যুগ যুগ ধরে জাতিকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন এবং ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিচ্ছেন। তাঁদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার মতো কোনো অবস্থান বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কখনো গ্রহণ করেনি। সুতরাং, এ বিষয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকে বিতর্কিত করার কোনো সুযোগ নেই।’

সম্প্রতি সিরাতুন্নবী (সা.) মাহফিল উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় দরসে নেজামির আলেমদের ‘ফ্যাসিস্টের দোসর’ আখ্যা দিয়ে তাঁদের মসজিদ থেকে বের করে দেওয়ার দাবি জানান তারেক মনোয়ার। তাঁর এই মন্তব্য নিয়ে এরপরই শুরু হয় আলোচনা-সমালোচনা।

বিষয়:

রাজনীতিবিদরাজনৈতিক দলজামায়াতে ইসলামী
