সরকার সংস্কারের গান গাইতে গাইতে কুসংস্কারে পরিণত করেছে: গয়েশ্বর চন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮: ১৫
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। ফাইল ছবি
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। ফাইল ছবি

অন্তর্বর্তী সরকার সংস্কারের গান গাইতে গাইতে তা কুসংস্কারে পরিণত করে ফেলেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। আজ শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে এক আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

‘জুলাই বিপ্লব ও আগামীর গণতন্ত্র ভাবনা’ শীর্ষক এই আলোচনা সভার আয়োজন করে হিউম্যান রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস ফাউন্ডেশন।

সংখ্যানুপাতিক জনপ্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতি প্রসঙ্গে গয়েশ্বর বলেন, ‘গণতন্ত্র মানে হলো জনগণ ভুলবশত হোক আর সঠিকভাবেই হোক, সে ভোটে সরকার নির্বাচিত হবে। আবার জনগণ যদি মনে করে, একে ভোট দেওয়া ভুল করছি, তাহলে আরেকবার ভোটের সময় ভোট দেবে না। এটাই তো স্বাভাবিক। এই সোজা পথটায় আমাদের চলতে কষ্টটা কেন?’

বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকার তো সংস্কারের গান গাইতে গাইতে অনেক কুসংস্কারে পরিণত করে ফেলেছে। হায়ার করে বিদেশ থেকে বুদ্ধিমান লোক আনা হইছে, আর এত বুদ্ধিমান একখানে বসলে যা হয় তা-ই হইতেছে। বদিউল আলম মজুমদার একটা বিরাট লেখা লেখছেন পিআরের বিরুদ্ধে। আমি পিআর বুঝিও না। এই পিআরটা কোথা থেকে আসতেছে, বুঝি না। এখন বুঝতেছি-শুনতেছি যে নেপালে আছে। এ জন্য সকাল-বিকেল প্রধানমন্ত্রী পাল্টায়।’

গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, ‘আমরা ছোট ছোট দলে মিটিং করি কেন? আমরা গণতন্ত্র চাই নিরঙ্কুশভাবে। আমাদের নেতা তারেক রহমান প্রথমে বলছেন, ‘‘আপনার ভোট আপনিই দেবেন, আমাকে নাই-বা দেন। আপনাদের ভোটের অধিকারের আন্দোলন করছি আমার পাশে থাকেন।” কিন্তু আমরা যারা বিএনপি করি, সবাই কি তারেক রহমানের মতো বলি নাকি। আমরা তো সবাই এমপি হইতে চাই, তোরা যে যা বলিস ভাই।’

অন্তর্বর্তী সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘হাসিনা সরকার ছিল ফ্যাসিবাদ, ভুইলা গেছে তো ফ্যাসিবাদ সরকার। এই সরকারটা কোন বাদ? সরকারের কোনো কাজকর্ম চোখে পড়ে... তিন-চারজন ছাড়া আর কেউ কোনো কথা বলে? মন্ত্রণালয় কেমনে চলে, কোন মন্ত্রণালয়ে কী হচ্ছে, কোনো খবর রাখে। সরকারের সব চালাচ্ছে শেখ হাসিনার রেখে যাওয়া সেই প্রশাসন।’

আয়োজক সংগঠনের আহ্বায়ক আহমেদ হুসেইনের সভাপতিত্বে ও সদস্যসচিব শহিদুল হক দেওয়ানের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব আবদুস সালাম আজাদ, স্বেচ্ছাসেবকবিষয়ক সম্পাদক মীর সরাফত আলী সপু, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম, সাবেক ছাত্রনেতা মোস্তাফিজুর রহমান সেগুন প্রমুখ বক্তব্য দেন।

বিষয়:

বিএনপিনির্বাচনঅন্তর্বর্তীকালীন সরকারআওয়ামী লীগ
