Ajker Patrika
রাজনীতি

শপথ নেব, সংসদে যাব, গঠনমূলক সমালোচনাও করব: আযাদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৪: ৫৬
শপথ নেব, সংসদে যাব, গঠনমূলক সমালোচনাও করব: আযাদ
ইসিতে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও ১১ দলের লিয়াজোঁ কমিটির সমন্বয়কারী হামিদুর রহমান আযাদ। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা শপথ নেবেন বলে জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও ১১ দলের লিয়াজোঁ কমিটির সমন্বয়কারী হামিদুর রহমান আযাদ। তিনি আরও বলেছেন, ‘আমাদের ১১ দলীয় জোট শপথ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা সংসদে যাব এবং গঠনমূলক সমালোচনাও করব।’

আজ রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা জানান হামিদুর রহমান আযাদ।

এর আগে বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে নির্বাচন কমিশনে আসেন ১১ দলীয় জোটের প্রতিনিধিদল। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০ আসনে ভোট জালিয়াতি এবং অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে আসেন তাঁরা।

গঠনমূলক বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করবে ১১ দল: আযাদগঠনমূলক বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করবে ১১ দল: আযাদ

যে আসনগুলো নিয়ে ১১ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে অভিযোগ আনা হয়েছে— পঞ্চগড়-১; ঠাকুরগাঁও-২; দিনাজপুর-৩, দিনাজপুর-৫; লালমনিরহাট-১, লালমনিরহাট-২; গাইবান্ধা-৪; বগুড়া-২, বগুড়া-৩; সিরাজগঞ্জ-১; যশোর-৩; খুলনা-৩, খুলনা-৫; বরগুনা-১, বরগুনা-২; ঝালকাঠি-১; পিরোজপুর-২; ময়মনসিংহ-৬, ময়মনসিংহ-৮, ময়মনসিংহ-১০; কিশোরগঞ্জ-৩; ঢাকা-৬, ঢাকা-৮, ঢাকা-১০, ঢাকা-১৩, ঢাকা-১৭; গোপালগঞ্জ-২; ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২; চাঁদপুর-৪; চট্টগ্রাম-১৪ এবং কক্সবাজার-৪।’

বিষয়:

আগারগাঁওইসিঅভিযোগশপথসংসদজামায়াতে ইসলামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নেপালকে বিদায় করে সুপার এইটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

নেপালকে বিদায় করে সুপার এইটে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

ছেলেকে হত্যার দায় স্বীকার করলেন বাবা

ছেলেকে হত্যার দায় স্বীকার করলেন বাবা

গোয়েন্দা কর্মকর্তা পরিচয়ে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যের কাছে চাঁদা দাবি, যুবক গ্রেপ্তার

গোয়েন্দা কর্মকর্তা পরিচয়ে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যের কাছে চাঁদা দাবি, যুবক গ্রেপ্তার

মন্ত্রিপরিষদ সচিব রশীদের নিয়োগ বাতিলের বিষয়ে অপতথ্য প্রচার থেকে বিরত থাকার অনুরোধ

মন্ত্রিপরিষদ সচিব আব্দুর রশীদের নিয়োগ বাতিল নিয়ে আলোচনা, যে ব্যাখ্যা দিল সরকার

তারেক রহমানের শপথ অনুষ্ঠানে ১৩ দেশকে আমন্ত্রণ, থাকছেন যাঁরা

তারেক রহমানের শপথ অনুষ্ঠানে ১৩ দেশকে আমন্ত্রণ, থাকছেন যাঁরা

সম্পর্কিত

শপথ নেব, সংসদে যাব, গঠনমূলক সমালোচনাও করব: আযাদ

শপথ নেব, সংসদে যাব, গঠনমূলক সমালোচনাও করব: আযাদ

ঢাকা-৮ আসন: ভোট পুনর্গণনা ও শপথ বিরত রাখতে ইসিতে আবেদন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর

ঢাকা-৮ আসন: ভোট পুনর্গণনা ও শপথ বিরত রাখতে ইসিতে আবেদন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর

৩০ আসনে জালিয়াতির অভিযোগ নিয়ে ইসিতে ১১ দলীয় জোট

৩০ আসনে জালিয়াতির অভিযোগ নিয়ে ইসিতে ১১ দলীয় জোট

‘ছায়া মন্ত্রিসভা’ করবে জামায়াত-এনসিপি, কেমন হবে সেটি

‘ছায়া মন্ত্রিসভা’ করবে জামায়াত-এনসিপি, কেমন হবে সেটি