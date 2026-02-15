শপথ নেব, সংসদে যাব, গঠনমূলক সমালোচনাও করব: আযাদ

জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা শপথ নেবেন বলে জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও ১১ দলের লিয়াজোঁ কমিটির সমন্বয়কারী হামিদুর রহমান আযাদ। তিনি আরও বলেছেন, ‘আমাদের ১১ দলীয় জোট শপথ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা সংসদে যাব এবং গঠনমূলক সমালোচনাও করব।’
আজ রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা জানান হামিদুর রহমান আযাদ।
এর আগে বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে নির্বাচন কমিশনে আসেন ১১ দলীয় জোটের প্রতিনিধিদল। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০ আসনে ভোট জালিয়াতি এবং অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে আসেন তাঁরা।
যে আসনগুলো নিয়ে ১১ দলীয় জোটের পক্ষ থেকে অভিযোগ আনা হয়েছে— পঞ্চগড়-১; ঠাকুরগাঁও-২; দিনাজপুর-৩, দিনাজপুর-৫; লালমনিরহাট-১, লালমনিরহাট-২; গাইবান্ধা-৪; বগুড়া-২, বগুড়া-৩; সিরাজগঞ্জ-১; যশোর-৩; খুলনা-৩, খুলনা-৫; বরগুনা-১, বরগুনা-২; ঝালকাঠি-১; পিরোজপুর-২; ময়মনসিংহ-৬, ময়মনসিংহ-৮, ময়মনসিংহ-১০; কিশোরগঞ্জ-৩; ঢাকা-৬, ঢাকা-৮, ঢাকা-১০, ঢাকা-১৩, ঢাকা-১৭; গোপালগঞ্জ-২; ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২; চাঁদপুর-৪; চট্টগ্রাম-১৪ এবং কক্সবাজার-৪।’
ঢাকা-৮ আসনে ভোট কারচুপি, অনিয়ম ও বেআইনি প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ তুলে এই আসনের শপথ অনুষ্ঠান স্থগিত রাখার আবেদন জানিয়েছেন এই আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।২ ঘণ্টা আগে
‘ছায়া মন্ত্রিসভা’ গঠনের ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। দুটি দলের শীর্ষ দুই নেতা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্টের মাধ্যমে এসব কথা জানিয়েছেন।৪ ঘণ্টা আগে
