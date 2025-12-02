খালেদা জিয়াকে বিদেশে নেওয়ার সব প্রস্তুতি নেওয়া আছে: ডা. জাহিদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
তিনবারের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে যেকোনো সময় বিদেশে নেওয়ার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া আছে। তবে মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শের বাইরে কোনো কিছু করার সুযোগ এই মুহূর্তে নেই বলে জানিয়েছেন ডা. জাহিদ হোসেন।
বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও বিএনপির স্থায়ী কমিটি সদস্য অধ্যাপক এ জেড এম জাহিদ হোসেন আজ ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন।
আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় ঢাকার বসুন্ধরা এলাকায় এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে প্রেস ব্রিফিংয়ে খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য পরিস্থিতির হালনাগাদ তথ্য জানান তিনি।
দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে কি না—সাংবাদিকের এই প্রশ্নের জবাবে ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন জানান, ‘আমি আগেও বলেছি, মেডিকেল বোর্ডের সদস্যরা উনাকে দেখেছেন। আজকেও ইউকে (যুক্তরাজ্য) থেকে উনাকে দেখার জন্য বিশেষজ্ঞ আসবেন এবং উনারা দেখবেন। দেখার পর উনাকে যদি ট্রান্সফারেবল মনে হয়, আমাদের যদি ট্রান্সফার করার প্রয়োজন পড়ে, মেডিকেল বোর্ড মনে করে, তখনই উনাকে সেই যথাযথ সময়ে চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে। আমাদের সব প্রস্তুতি আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে রোগীর বর্তমান অবস্থা এবং সর্বোপরি মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শের বাইরে কোনো কিছু করার সুযোগ এই মুহূর্তে আমাদের নেই।’
খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়ে নানা কথা প্রসঙ্গে ডা. জাহিদ বলেন, ‘আমাদের দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আমাদের দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী উনার স্বাস্থ্য ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে আপনাদের মাঝে মাঝে ব্রিফ করবেন। আর আমি ডাক্তার জাহিদ হোসেন দলের একজন কর্মী। আমি আপনাদের উনার স্বাস্থ্য নিয়ে ব্রিফ করব।’
চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত এই চিকিৎসক বলেন, ‘অন্য কারও ব্রিফিংয়ের প্রতি কোনো কান না দেওয়ার জন্য দল আপনাদের অনুরোধ করেছে। আপনারা যদি এটা মানেন, ফলো করেন, তাহলে আর কোনো গুজব ছড়ানোর সুযোগ থাকে না।’
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার চিকিৎসার সার্বিক পরিস্থিতি ব্রিফিংয়ের একপর্যায়ে কেঁদে ওঠেন তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
রাজধানীর বসুন্ধরায় এভারকেয়ার হাসপাতালের ফটকের সামনে আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার দিকে এই ব্রিফিং হয়।
ব্রিফিংয়ে ‘সম্মানিত সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা, আপনারা ধৈর্য ধরুন...দীর্ঘ ছয় বছর যাবৎ আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন। ইনশা আল্লাহ...’ এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে ওঠেন ডা. জাহিদ হোসেন।
এরপর নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বলেন, ‘আপনাদের ভালোবাসা, সহযোগিতা এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অশেষ মেহেরবানিতে আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া যে আজ দেশের মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসার প্রতীক, সেটি প্রমাণিত। সেই লক্ষ্যেই আমরা আপনাদের সহযোগিতা চাই। আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করেছেন ধৈর্য ধারণ করার জন্য। উনি বিরামহীনভাবে দেশি-বিদেশি চিকিৎসকদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল টিমের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছেন। কাজেই আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া চিকিৎসা কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে না।’
এ সময় কোনো ধরনের গুজবে কান না দেওয়ার অনুরোধ জানান তিনি।
সাবেক প্রধানমন্ত্রী সুস্থ হয়ে উঠবেন বলেও ব্রিফিংয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসক।
ডা. জাহিদ হোসেন বলেন, ‘আমরা এই সংকটময় মুহূর্তে আপনাদের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে উনার সুস্থতার জন্য দোয়া চাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, দেশবাসীর দোয়া ও সারা পৃথিবীর অনেক মানুষের উনার প্রতি ভালোবাসার কারণেই হয়তোবা উনি এই যাত্রায় সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে আমরা আশা করি।’
রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারছেন। মেডিকেল বোর্ড মনে করলে তাঁকে চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
আজ মঙ্গলবার দুপুর ১২টার পর বসুন্ধরা এলাকায় এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব তথ্য জানান।
এ জেড এম জাহিদ হোসেন আরও বলেন, ‘আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে ডাক্তাররা যে চিকিৎসা দিচ্ছেন, সেই চিকিৎসা উনি গ্রহণ করতে পারছেন। অথবা আমরা যদি বলি মেনটেইন করছেন। কাজেই বিভিন্ন ধরনের গুজব, বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য, বিভিন্ন জায়গায় দেখার পরিপ্রেক্ষিতে দলের পক্ষ থেকে আমাদের দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান সার্বক্ষণিকভাবে উনার চিকিৎসার তদারকি করছেন। চিকিৎসার সমস্ত বিষয়ে উনি দেশি-বিদেশি চিকিৎসকদের সঙ্গে আমাদের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখছেন।’
খালেদা জিয়াকে বিদেশে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘যদি ট্রান্সফারেবল (স্থানান্তরযোগ্য) হয়, আমাদের যদি ট্রান্সফার করার প্রয়োজন পড়ে, মেডিকেল বোর্ড মনে করে, তখনই তাঁকে চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে।’
এই যাত্রায় খালেদা জিয়ার সুস্থ হয়ে ওঠার আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, ‘আমরা এই সংকটময় মুহূর্তে আপনাদের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে উনার সুস্থতার জন্য দোয়া চাই এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইচ্ছায় দেশবাসীর দোয়া, সারা পৃথিবীর অনেক মানুষের উনার প্রতি ভালোবাসা এবং দোয়ার কারণেই হয়তোবা উনি এই যাত্রায় সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে আমরা আশা করি।’
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
খালেদা জিয়া এই যাত্রায় সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে আশা করেন বিএনপির চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন। কোনো গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
ডা. জাহিদ বলেন, বিএনপির চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে তাঁর ব্রিফ ছাড়া অন্য কারও বক্তব্য যেন গণমাধ্যমে প্রকাশ করা না হয়, সে ব্যাপারে দলের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার দুপুর সোয়া ১২টার পর এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন।
বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার অবস্থা সংকটাপন্ন। গত রোববার রাতে তাঁর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হওয়ায় চীনা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা দেশে এসেছেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রীর অবস্থার পরিবর্তন এখনো হয়নি। এখনো সংকটাপন্ন অবস্থা।
এদিকে খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের অবনতির খবরে আজ মঙ্গলবার সকাল থেকে এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে ভিড় করছেন নেতা-কর্মীরা। এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কঠোর অবস্থান দেখা গেছে।
উত্তরা পূর্ব থানার সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মোকসেদুল ইসলাম মিলন বলেন, ‘আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তৃণমূলের অহংকার ও সারা দেশের আপসহীন নেত্রী। গতকালকে তাঁর খারাপ অবস্থা শোনার পরে যখন শুনলাম তিনি আইসিইউতে আছেন, তখন রাতে ঘুমাতে পারিনি। এ জন্য ছুটে চলে আসছি।’
বসুন্ধরা থেকে সালাহউদ্দিন আইয়ুবী বলেন, ‘সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার ভালো কার্যক্রম শুনে আমি বিএনপি করি। তাঁর সংকটাপন্ন অবস্থার কথা শুনে সকাল ও রাতে দু-তিনবার করে আসছি। বড় নেতারা যখন বক্তব্য দেন যে তিনি ভালো আছেন, তখন এই কথা শুনলে ভালো লাগে। কিন্তু গত কয়েক দিন ধরে শুনছি, তাঁর অবস্থা খুবই ক্রিটিক্যাল। এমন কথা যখনই শুনি, খারাপ লাগে, তখন ছুটে আসি। দোয়া করি যেন উনি দেশের ক্রান্তিকালে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন।’
উত্তর মহানগর বিএনপির সাবেক সদস্য শোহেলি পারভীন শিখা বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়াকে মায়ের মতো শ্রদ্ধা ও ভালোবাসি। তিনি নিবিড় পরিচর্যায় আছেন শুনেছি। কিন্তু গতকাল রাত থেকে সঠিক তথ্য পাচ্ছি না, কোনো খবর পাচ্ছি না। এ জন্য গতকাল রাত থেকে ঘুম নেই। তিনি ভালো আছেন নাকি খারাপ আছেন, সেটাও জানছি না। কোনো খবরই পাচ্ছি না। এ জন্য আজ সকালে ফজরের নামাজ পড়েই চলে আসছি ওনার খবর জানতে। আল্লাহ যেন ওনাকে দ্রুত সুস্থ করে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেন।’
খালেদা জিয়ার চিকিৎসা-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আজ দুপুর ১২টায় বসুন্ধরা এভারকেয়ার হাসপাতাল গেটের সামনে বিএনপির চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও বিএনপির স্থায়ী কমিটি সদস্য অধ্যাপক এ জেড এম জাহিদ হোসেন ব্রিফ করবেন বলে জানা গেছে।
গত ২৩ নভেম্বর থেকে খালেদা জিয়া এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি আছেন। লিভার, কিডনি ও হৃদ্যন্ত্রের জটিলতার জন্য তাঁকে হাসপাতালের করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।
গত রোববার রাতে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ভেন্টিলেটরে নেওয়া হয়। গতকাল সোমবার পাঁচ সদস্যের চীনা বিশেষজ্ঞ দল ঢাকায় এসে পৌঁছান। তাঁরা হাসপাতালের মেডিকেল বোর্ডের সঙ্গে বৈঠক করে খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার বিষয়ে স্থানীয় চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা করেন।
