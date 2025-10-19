Ajker Patrika
বিএনপিকে গণ-অভ্যুত্থানের বিপরীতে দাঁড় করানোর অপচেষ্টা সফল হবে না: সালাহউদ্দিন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। ফাইল ছবি
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। ফাইল ছবি

বিএনপিকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ‘বিপরীতে দাঁড় করানোর অপচেষ্টা’ চলছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। তবে এই অপচেষ্টা সফল হবে না বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

রাজধানীর গুলশানে আজ রোববার বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে সালাহউদ্দিন এ মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ১৬ বছরের ধারাবাহিক আন্দোলন-সংগ্রামের ফসল। সুতরাং, বিএনপিকে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বিপরীতে দাঁড় করানোর যেকোনো অপচেষ্টা আমার মনে হয় সফল হবে না।

‘কোনো একটি রাজনৈতিক দল নয়, সকল রাজনৈতিক দল—যারা ফ্যাসিবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামে অবদান রেখেছে, অবিরাম সংগ্রাম করেছে—তাদের সকলের অবদানের প্রেক্ষিতেই সংঘটিত হয়েছে গণ-অভ্যুত্থান। আমরা যদি মনে করি, মাত্র ৩৬ দিনে একটা ফ্যাসিস্ট সরকার বা ফ্যাসিস্ট শাসকের পতন হয়েছে, সেটা সঠিক নয়।’

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা নাহিদ ইসলামের বক্তব্য প্রসঙ্গে সালাহউদ্দিন বলেন, ‘একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য দেওয়ার সময় আমার একটা বক্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে আমাকে ক্ষমা চাওয়ার জন্য তাঁরা আহ্বান জানিয়েছেন। আমি এটাকে স্বাগত জানাই। এভাবেই রাজনৈতিক চর্চা হওয়া উচিত; গণতান্ত্রিক চর্চা হওয়া উচিত। যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গেই তাঁরা কথাগুলো বলেছেন।’

তিনি বলেন, ‘আসলে বয়সের কারণে অনেকেই আবেগে হয়তো অনেক কথা বলেছেন। আমি সেটা নিয়ে সমালোচনা করতে চাই না। আমি শুধু আহ্বান জানাব, আমাদের তরুণ প্রজন্ম যারা জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত, যারা জীবন দিয়েছে, গুলির মুখে দাঁড়িয়েছে, তাদের সামান্য কিছু ভুলত্রুটি থাকতেই পারে। রাজনীতিতে যেহেতু আমাদের অনেক দিনের অভিজ্ঞতা, আমরা সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি এবং আশা করি, তারা এ সমস্ত ভুলভ্রান্তি থেকে মুক্ত হবে ভবিষ্যতে।’

জামায়াতে ইসলামীর আমিরের ফেসবুক স্ট্যাটাস প্রসঙ্গে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘জামায়াতে ইসলামীর সম্মানিত আমির একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন। আমি দেখলাম তাতেও তিনি আহ্বান জানিয়েছেন, জুলাই যোদ্ধাদের ফ্যাসিবাদের দোসর নামে অভিহিত করে বক্তব্য দেওয়া উচিত নয়। সে বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত এবং সেই বক্তব্যকে ধারণ করা আমাদের সকলের উচিত, তাদেরও উচিত। কিন্তু আমাদের বক্তব্য নিয়ে কাটিং করে বিভিন্নভাবে অপব্যাখ্যা দেওয়া থেকে সর্বমহলকে বিরত থাকার জন্য আমি অনুরোধ জানাব।’

এক প্রশ্নের জবাবে সালাহউদ্দিন বলেন, ‘আমি মনে করি না, বক্তব্য বিকৃত করা হয়েছে। তবে আংশিক বক্তব্য কাট করে তারা কথা বলেছে বলে আমার মনে হয়। কারণ, আমি আমার বক্তব্যের শেষ লাইনে বলেছি, জুলাই অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত কোনো সংগঠন বা ব্যক্তি ওই বিশৃঙ্খল ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে না বলে আমি বিশ্বাস করি।’

বিষয়:

বিএনপিএনসিপিসালাহউদ্দিন আহমদ
