জামায়াত ইসলামের নামে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে: মির্জা ফখরুল

জামায়াত ইসলামের নামে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন ঠাকুরগাঁও-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী ও দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, এই দল ইসলামের কথা বলে, কিন্তু অনেক আলেম-ওলামা, বিশেষ করে, চরমোনাই পীর সাহেব পরিষ্কার করে বলেছেন—জামায়াত কোনো ইসলামী দল নয়। মাওলানা সাহেবরাও বলছেন, তারা ইসলামের কথা বলে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করছে, ভুল বোঝাচ্ছে।
আজ বুধবার ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার নারগুন ইউনিয়নের কিসমত দৌলতপুর গ্রামে এক নির্বাচনী সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আমরা বিএনপি সব সময় কাজে বিশ্বাস করি। আমরা সমালোচনায় বিশ্বাস করি না। আজ একটা দল আপনাদের সামনে আসছে, নিশ্চয়ই আপনারা চেনেন। এদের আমরা আগে এভাবে দেখিনি। আমাদের সঙ্গে ছিল এবং একসঙ্গে ছিলাম। এখন তারা নির্বাচন করবে—ভালো কথা। যে কেউ রাজনীতি করতে পারে। কিন্তু রাজনীতি করবেন, দয়া করে মিথ্যা কথা বলবেন না। গিবত করবেন না, অন্যের সমালোচনা এভাবে করবেন না।’
বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘জামায়াত বিশেষ করে আমাদের সাধারণ মা-বোনদের বোঝাচ্ছে যে, দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিলে নাকি জান্নাত পাওয়া যাবে—নাউজুবিল্লা। এটা কোনো মুসলমান বিশ্বাস করবে না। মুসলমান বিশ্বাস করে, আমলের ওপর নির্ভর করে বেহেশত দেবেন কি না, তা আল্লাহ নির্ধারণ করবেন।’
মির্জা ফখরুল আরও বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে টেলিভিশন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর আসছে যে, জামায়াতের আমির সাহেব নাকি মহিলাদের অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেছেন।
উপস্থিত জনতার উদ্দেশে বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘দেখছেন আপনারা?’ জনতা সম্মতিসূচক মন্তব্য করলে তিনি বলেন, ‘যে দল বা দলের নেতা এমন কথা বলে—আমাদের অর্ধেক জনগোষ্ঠী, আমার মা-বোন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তাদের পায়ের তলে বেহেশত। সেই মা-বোনদের যদি ইজ্জত-সম্মান না করতে পারি, কটু কথা বলতে পারি, তাহলে কি আমরা কোনো দিন বেহেশতে যেতে পারব? আমরা কি ভালো কাজ করতে পারব?’
এ সময় উপস্থিত জনতা না-সূচক মন্তব্য করলে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘গত ১৫ বছর রাস্তাঘাটে কোনো কাজ হয়নি। আমরা আপনাদের রাস্তাঘাটের কাজ করব।’ সভায় তিনি ভোটারদের ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।
