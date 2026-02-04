Ajker Patrika
রাজনীতি

জামায়াত ইসলামের নামে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে: মির্জা ফখরুল

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
আপডেট : ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৮: ০৮
জামায়াত ইসলামের নামে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে: মির্জা ফখরুল
ঠাকুরগাঁওয়ে কিসমত দৌলতপুর গ্রামে নির্বাচনী সভায় মির্জা ফখরুল। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াত ইসলামের নামে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন ঠাকুরগাঁও-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী ও দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, এই দল ইসলামের কথা বলে, কিন্তু অনেক আলেম-ওলামা, বিশেষ করে, চরমোনাই পীর সাহেব পরিষ্কার করে বলেছেন—জামায়াত কোনো ইসলামী দল নয়। মাওলানা সাহেবরাও বলছেন, তারা ইসলামের কথা বলে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করছে, ভুল বোঝাচ্ছে।

আজ বুধবার ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার নারগুন ইউনিয়নের কিসমত দৌলতপুর গ্রামে এক নির্বাচনী সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আমরা বিএনপি সব সময় কাজে বিশ্বাস করি। আমরা সমালোচনায় বিশ্বাস করি না। আজ একটা দল আপনাদের সামনে আসছে, নিশ্চয়ই আপনারা চেনেন। এদের আমরা আগে এভাবে দেখিনি। আমাদের সঙ্গে ছিল এবং একসঙ্গে ছিলাম। এখন তারা নির্বাচন করবে—ভালো কথা। যে কেউ রাজনীতি করতে পারে। কিন্তু রাজনীতি করবেন, দয়া করে মিথ্যা কথা বলবেন না। গিবত করবেন না, অন্যের সমালোচনা এভাবে করবেন না।’

বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘জামায়াত বিশেষ করে আমাদের সাধারণ মা-বোনদের বোঝাচ্ছে যে, দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিলে নাকি জান্নাত পাওয়া যাবে—নাউজুবিল্লা। এটা কোনো মুসলমান বিশ্বাস করবে না। মুসলমান বিশ্বাস করে, আমলের ওপর নির্ভর করে বেহেশত দেবেন কি না, তা আল্লাহ নির্ধারণ করবেন।’

মির্জা ফখরুল আরও বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে টেলিভিশন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর আসছে যে, জামায়াতের আমির সাহেব নাকি মহিলাদের অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেছেন।

উপস্থিত জনতার উদ্দেশে বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘দেখছেন আপনারা?’ জনতা সম্মতিসূচক মন্তব্য করলে তিনি বলেন, ‘যে দল বা দলের নেতা এমন কথা বলে—আমাদের অর্ধেক জনগোষ্ঠী, আমার মা-বোন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তাদের পায়ের তলে বেহেশত। সেই মা-বোনদের যদি ইজ্জত-সম্মান না করতে পারি, কটু কথা বলতে পারি, তাহলে কি আমরা কোনো দিন বেহেশতে যেতে পারব? আমরা কি ভালো কাজ করতে পারব?’

এ সময় উপস্থিত জনতা না-সূচক মন্তব্য করলে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘গত ১৫ বছর রাস্তাঘাটে কোনো কাজ হয়নি। আমরা আপনাদের রাস্তাঘাটের কাজ করব।’ সভায় তিনি ভোটারদের ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

বিষয়:

ঠাকুরগাঁওপ্রতারণাবিএনপিজামায়াতভুল ধারণাত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

উড়োজাহাজে ঘুমের ভান করে নারীর গায়ে হাত, ভারতীয় যুবক গ্রেপ্তার

উড়োজাহাজে ঘুমের ভান করে নারীর গায়ে হাত, ভারতীয় যুবক গ্রেপ্তার

বিএনপি সরকার গঠন করলে এনসিপির অবস্থান কী হবে, যা জানালেন নাহিদ ইসলাম

বিএনপি সরকার গঠন করলে এনসিপির অবস্থান কী হবে, যা জানালেন নাহিদ ইসলাম

যেভাবে হত্যা করা হয় মুয়াম্মার গাদ্দাফির পুত্র সাইফকে

যেভাবে হত্যা করা হয় মুয়াম্মার গাদ্দাফির পুত্র সাইফকে

মাঘের বিদায়বেলায় কেমন শীত পড়বে, জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

মাঘের বিদায়বেলায় কেমন শীত পড়বে, জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

অনলাইন গেমের নেশা: নিষেধ করায় গভীর রাতে ৯ তলা থেকে ঝাঁপ দিল ৩ বোন

অনলাইন গেমের নেশা: নিষেধ করায় গভীর রাতে ৯ তলা থেকে ঝাঁপ দিল ৩ বোন

সম্পর্কিত

নিরপেক্ষ নির্বাচন না হলে হতাশার শেষ থাকবে না: নজরুল ইসলাম খান

নিরপেক্ষ নির্বাচন না হলে হতাশার শেষ থাকবে না: নজরুল ইসলাম খান

জামায়াত ইসলামের নামে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে: মির্জা ফখরুল

জামায়াত ইসলামের নামে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে: মির্জা ফখরুল

জামায়াত প্রগতিশীল ও মধ্যপন্থী ইসলামি দল, সময়ের সঙ্গে নীতি পরিমার্জন করেছে : শফিকুর রহমান

জামায়াত প্রগতিশীল ও মধ্যপন্থী ইসলামি দল, সময়ের সঙ্গে নীতি পরিমার্জন করেছে : শফিকুর রহমান

বিএনপি সরকার গঠন করলে এনসিপির অবস্থান কী হবে, যা জানালেন নাহিদ ইসলাম

বিএনপি সরকার গঠন করলে এনসিপির অবস্থান কী হবে, যা জানালেন নাহিদ ইসলাম