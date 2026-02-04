বিটিভিতে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিতে চান নাহিদ ইসলাম

আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ও জুলাই সনদ বাস্তবায়নে গণভোট উপলক্ষে বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি) জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার জন্য সময় স্লট চেয়ে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) আবেদন করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম এই ভাষণ দিতে আগ্রহী বলে আবেদনে জানানো হয়েছে।
আজ বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) এনসিপির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার সই করা লিখিত আবেদন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বরাবর জমা দেওয়া হয়।
এতে বলা হয়, বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে জনগণের সামনে একটি সুস্পষ্ট ও ভবিষ্যৎমুখী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা জরুরি। রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম হিসেবে বিটিভির মাধ্যমে দেশব্যাপী বার্তা পৌঁছানো সবচেয়ে কার্যকর। এই ভাষণের মাধ্যমে নাহিদ ইসলাম নতুন রাজনৈতিক স্বপ্ন, নতুন রাজনীতির রূপরেখা এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির নির্বাচনী ইশতেহার জাতির সামনে উপস্থাপন করতে চান।
আবেদনের বিষয়ে এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও নির্বাচনী মিডিয়া উপকমিটির প্রধান মাহাবুব আলম বলেন, ‘আমরা আবেদন জমা দিয়েছি। কমিশন এখনো আমাদের নির্দিষ্ট কোনো স্লট বরাদ্দ দেয়নি। তবে আমরা আশা করছি, বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে দ্রুতই স্লট বরাদ্দ দেওয়া হবে।’
নির্বাচনে জিতলেও আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ফল স্থগিত থাকবে বিএনপি মনোনীত দুই প্রার্থীর। এরা হলেন—চট্টগ্রাম-৪ আসনের প্রার্থী আসলাম চৌধুরী ও চট্টগ্রাম-২ আসনের প্রার্থী সারোয়ার আলমগীর। গত মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এ আদেশ দেন।৪ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ইশতেহার ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। ইশতেহারে দলটি জানিয়েছে, ‘আমার টাকা আমার হিসাব’ অ্যাপ চালুর মাধ্যমে সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হবে।৯ মিনিট আগে
জুবাইদা রহমান বলেন, বিএনপি সবার জন্য সমান সুযোগ, শ্রমের মর্যাদা ও মেধার মূল্যায়নে বিশ্বাস করে। মেধাভিত্তিক চাকরি, ন্যায্য অধিকার এবং শোষণের আগে সুবিচার প্রতিষ্ঠাই তাদের লক্ষ্য। এমন একটি সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চায় বিএনপি, যেখানে নেতার আগে জনতা।১ ঘণ্টা আগে
কর্মজীবী নারীদের জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক দিবাযত্ন কেন্দ্র গড়ে তোলা, ঢাকাসহ সব নগরে সরকার নিয়ন্ত্রিত ও ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক বাস ব্যবস্থাপনা চালু, সেবাকেন্দ্রিক করব্যবস্থা এবং সবার জন্য নির্বিঘ্ন নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার কথাও ইশতেহারে বলা হয়।১ ঘণ্টা আগে