পিআর পদ্ধতি বিদেশি কনসেপ্ট, বাংলাদেশের মানুষের কাছে অপরিচিত: মেজর (অব.) হাফিজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সংখ্যানুপাতিক বা পিআর ভোট পদ্ধতিকে বাংলাদেশের মানুষের কাছে অপরিচিত ও একটি বিদেশি ধারণা বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেছেন, ‘পাকিস্তান, ভারত, যুক্তরাজ্য বা যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের পদ্ধতি নেই। দু-একটি দেশে থাকতে পারে, তবে সেসব দেশের সংস্কৃতি ও শিক্ষাব্যবস্থা ভিন্ন। বাংলাদেশের মানুষ ভোট দেয় এই কারণে যে, কোনো প্রয়োজনে বা সমস্যার সময় একজন জনপ্রতিনিধির কাছে যেতে পারবে। কিন্তু পিআর পদ্ধতিতে এমন প্রতিনিধি খুঁজে পাওয়া যাবে না।’
আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
পিআর পদ্ধতির সমালোচনা করে মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় এনসিপির জন্মই হয়নি। জামায়াতে ইসলামী করেছে বিরোধিতা। চরমোনাই পীরের কথা জানি না। সুতরাং, বাংলাদেশ নিয়ে এদের চিন্তাভাবনা করার দরকার কী।’
নির্বাচন প্রসঙ্গে মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘বাংলাদেশের জনগণই স্থির করবে আগামী নির্বাচনে কী ধরনের ব্যবস্থা, সংবিধান ও সংস্কার চাই। বিদেশ থেকে কয়েকজন এসে এসব নির্ধারণ করতে পারবে না।’ তিনি অভিযোগ করে বলেন, ‘বাংলাদেশকে নিয়ে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলছে। তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মকে আবারও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘১৯৭২ সালের সংবিধান আওয়ামী লীগের দলীয় দলিল নয়, এটি মুক্তিযুদ্ধ ও জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। সংবিধান পুরোপুরি বাতিল করা যাবে না, তবে সময়োপযোগী সংস্কার হতে পারে।’ তাঁর মতে, এটি সংরক্ষণ করেই প্রয়োজনীয় সংস্কার করা উচিত।
মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘বিএনপি রাষ্ট্র ক্ষমতায় এলে পুরো জাতিকে মুক্তিযোদ্ধা জাতিতে পরিণত করা হবে। ছাত্রদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যাতে কোনো প্রতিবেশী রাষ্ট্র হুমকি দিতে না পারে। আমাদের সেনাবাহিনীকেও পরিবর্তন হতে হবে। যুদ্ধ করার মানসিকতা থাকতে হবে, কেবল ব্রিজ, রাস্তাঘাট করবে—এ ধরনের সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নাই। আমরা মুক্তিযুদ্ধের সেই একাত্তর সালের সেনাবাহিনী দেখতে চাই।’
আলোচনা সভায় বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলেন, ‘এ দেশে প্রথম ইনডেমনিটি দিয়েছিল আওয়ামী লীগ। সেটা বিএনপির ওপর চাপানো হয়। সেই দলের নেত্রী শেখ হাসিনা ছিলেন সবচেয়ে অত্যাচারী ও লোভী।’
বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ জয়নুল আবদিন ফারুক বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, নির্বাচন ঠেকানোর কথা যারা বলে, তাদের সেই শক্তি নেই। একমাত্র আল্লাহ আর জনগণের কাছে আছে। পিআর এবং গণভোটের আগে একবার জনমত যাচাই করে দেখেন, বাংলাদেশে কত পার্সেন্ট ভোট আপনাদের আছে, তারপরে পিআরের কাছে নিয়ে যাব আমরা। কিন্তু সেই সাহস আপনাদের নাই। নতুন করে আবার নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করলে আমরা এখনো বেঁচে আছি।’
সংখ্যানুপাতিক বা পিআর ভোট পদ্ধতিকে বাংলাদেশের মানুষের কাছে অপরিচিত ও একটি বিদেশি ধারণা বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেছেন, ‘পাকিস্তান, ভারত, যুক্তরাজ্য বা যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের পদ্ধতি নেই। দু-একটি দেশে থাকতে পারে, তবে সেসব দেশের সংস্কৃতি ও শিক্ষাব্যবস্থা ভিন্ন। বাংলাদেশের মানুষ ভোট দেয় এই কারণে যে, কোনো প্রয়োজনে বা সমস্যার সময় একজন জনপ্রতিনিধির কাছে যেতে পারবে। কিন্তু পিআর পদ্ধতিতে এমন প্রতিনিধি খুঁজে পাওয়া যাবে না।’
আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
পিআর পদ্ধতির সমালোচনা করে মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় এনসিপির জন্মই হয়নি। জামায়াতে ইসলামী করেছে বিরোধিতা। চরমোনাই পীরের কথা জানি না। সুতরাং, বাংলাদেশ নিয়ে এদের চিন্তাভাবনা করার দরকার কী।’
নির্বাচন প্রসঙ্গে মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘বাংলাদেশের জনগণই স্থির করবে আগামী নির্বাচনে কী ধরনের ব্যবস্থা, সংবিধান ও সংস্কার চাই। বিদেশ থেকে কয়েকজন এসে এসব নির্ধারণ করতে পারবে না।’ তিনি অভিযোগ করে বলেন, ‘বাংলাদেশকে নিয়ে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলছে। তাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্মকে আবারও ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘১৯৭২ সালের সংবিধান আওয়ামী লীগের দলীয় দলিল নয়, এটি মুক্তিযুদ্ধ ও জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। সংবিধান পুরোপুরি বাতিল করা যাবে না, তবে সময়োপযোগী সংস্কার হতে পারে।’ তাঁর মতে, এটি সংরক্ষণ করেই প্রয়োজনীয় সংস্কার করা উচিত।
মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘বিএনপি রাষ্ট্র ক্ষমতায় এলে পুরো জাতিকে মুক্তিযোদ্ধা জাতিতে পরিণত করা হবে। ছাত্রদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যাতে কোনো প্রতিবেশী রাষ্ট্র হুমকি দিতে না পারে। আমাদের সেনাবাহিনীকেও পরিবর্তন হতে হবে। যুদ্ধ করার মানসিকতা থাকতে হবে, কেবল ব্রিজ, রাস্তাঘাট করবে—এ ধরনের সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নাই। আমরা মুক্তিযুদ্ধের সেই একাত্তর সালের সেনাবাহিনী দেখতে চাই।’
আলোচনা সভায় বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বলেন, ‘এ দেশে প্রথম ইনডেমনিটি দিয়েছিল আওয়ামী লীগ। সেটা বিএনপির ওপর চাপানো হয়। সেই দলের নেত্রী শেখ হাসিনা ছিলেন সবচেয়ে অত্যাচারী ও লোভী।’
বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ জয়নুল আবদিন ফারুক বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, নির্বাচন ঠেকানোর কথা যারা বলে, তাদের সেই শক্তি নেই। একমাত্র আল্লাহ আর জনগণের কাছে আছে। পিআর এবং গণভোটের আগে একবার জনমত যাচাই করে দেখেন, বাংলাদেশে কত পার্সেন্ট ভোট আপনাদের আছে, তারপরে পিআরের কাছে নিয়ে যাব আমরা। কিন্তু সেই সাহস আপনাদের নাই। নতুন করে আবার নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করলে আমরা এখনো বেঁচে আছি।’
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপকে স্বাগত জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) গণমাধ্যমকে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তিনি বলেছেন, দেশের সমস্যা সমাধানে নির্বাচন দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই।২৮ মিনিট আগে
স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নেওয়া হবে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে। আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টার দিকে রাজধানীর গুলশানের বাসা থেকে এভারকেয়ার হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা করবেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের সব রাজনৈতিক দলকে নিয়ে জাতীয় ঐকমত্যের সরকার গঠন করা হবে। আর সে সরকারের নেতৃত্বে দেবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তাঁর নেতৃত্বে দেশের মানুষ আজ ঐক্যবদ্ধ। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে লক্ষ্মীপুর পৌর বিএনপির১ ঘণ্টা আগে
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী গয়েশ্বর চন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা মামলার রায় ঘোষণার দিন পিছিয়ে আগামী ৪ সেপ্টেম্বর ধার্য করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৩-এর বিচারক মুহা. আবু তাহের এ তারিখ ধার্য করেন।২ ঘণ্টা আগে