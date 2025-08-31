নুরকে দেশের বাইরে নিয়ে চিকিৎসার দাবি গণঅধিকার পরিষদের

ঢামেক প্রতিবেদক
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে দেশের বাইরে নিয়ে চিকিৎসা করানোর দাবি জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান। আজ রোববার (৩১ আগস্ট) দুপুরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি।
এ সময় ঘটনার সঙ্গে জড়িত সেনাবাহিনীর সদস্যদের বিচার দাবি করেন রাশেদ খান।
সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব তিনি আরও বলেন, ‘এই ইস্যুতে নির্বাচন বানচাল করার কোনো সুযোগ নেই।’
রাশেদ খান আরও বলেন, সকালে রাষ্ট্রপতি ভিপি নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন। তিনি ভিপি নুরকে বিদেশে উন্নত চিকিৎসার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেও আশ্বস্ত করেছেন। ভিপি নুরের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে রাষ্ট্রপতি ভিপি নুরের ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এ জঘন্য হামলায় জড়িতদের ব্যাপারে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা হবে মর্মেও আশ্বস্ত করেছেন।
এদিকে আহত নুরের স্ত্রী মারিয়া আক্তার জানান, নুর এখনো আশঙ্কামুক্ত নন। হামলাকারীদের শাস্তি দাবি করে তিনি নুরের সুস্থতার জন্য দোয়া কামনা করেন।
শামসুজ্জামান দুদু বলেন, ‘আগে এই গণহত্যাকারীদের বিচার করতে হবে। তাদের ঝোলাতে হবে। তাহলে অন্য কাজ কি বাকি থাকবে? না। নির্বাচন নির্বাচনের মতো হবে। সেটি কোনো অবস্থায় ফেব্রুয়ারি অতিক্রম করা চলবে না। কারণ মানুষ ভোটাধিকার পাবে, মতামত দিতে পারবে। কীভাবে জীবন যাপন করবে, কাদের দ্বারা দেশ চলবে-এসব বিষয়ে মতামত১৩ মিনিট আগে
হামলায় আহত গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের স্বাস্থ্যের সার্বিক খোঁজখবর নিয়েছেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। এই হামলার নিন্দা জানিয়েছেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের শারীরিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের আবাসিক সার্জন ডা. মো. মোস্তাক আহমেদ।৪ ঘণ্টা আগে
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন। আজ রোববার সকাল ১০টা ৭ মিনিটে ফোন করে নুরের খবর নেন তিনি। নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে এ তথ্য জানিয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের উচ্চতর পরিষদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক শাকিল উজ্জামান।৪ ঘণ্টা আগে