অন্তর্বর্তী সরকারের দুর্নীতির বিষয়েও শ্বেতপত্র প্রকাশ করা উচিত: বজলুর রশীদ ফিরোজ

অন্তর্বর্তী সরকারের দুর্নীতির বিষয়েও শ্বেতপত্র প্রকাশ করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ। তিনি বলেছেন, ‘শুধু অতীত সরকারের নয়, বর্তমান সরকারের দুর্নীতির বিষয়েও শ্বেতপত্র প্রকাশ করা উচিত।’
আজ শনিবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) আয়োজিত ‘স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও শাসন প্রক্রিয়া’ শীর্ষক নীতি সংলাপে তিনি এ কথা বলেন। সংলাপে নীতিনির্ধারক, সাবেক সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতা, গবেষক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।
অনুষ্ঠানে বক্তারা অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের সম্পদের হিসাব প্রকাশ না হওয়া, নন-ডিক্লোজার চুক্তি, নিয়োগে স্বচ্ছতার অভাব এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে আস্থাহীনতার বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন।
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ বলেন, ‘শুধু আলোচনা নয়, মাঠে নেমে দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি অতীত সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের ব্যর্থতার উদাহরণ টেনে বলেন, প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবতার মধ্যে বড় ধরনের আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে।’
বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ড. আসাদুজ্জামান রিপন বলেন, দায়বদ্ধতা শুরু হতে হবে নিজের কাছ থেকেই। সঠিক মানুষকে সঠিক জায়গায় বসাতে না পারলে গণতন্ত্র কার্যকর হবে না। অন্য বক্তারাও নির্বাচনের পরিবেশ, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা, মিডিয়ার পক্ষপাতিত্ব ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিয়ে উদ্বেগ জানান।
অংশগ্রহণকারীরা সংলাপে আরও বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংকিং অ্যান্ড ইনস্যুরেন্স বিভাগের অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম জাহিদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক অধ্যাপক ড. শামসুন নাহার খানম, এবি পার্টির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার নাসরিন সুলতানা মিলি, সাবেক সচিব এ কে এম আব্দুল আউয়াল মজুমদার, রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের যুগ্ম সম্পাদক দিদার ভূঁইয়া, সাবেক সংসদ সদস্য নিলুফার চৌধুরী মনি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মদ শওকত আলী হাওলাদারসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও পেশাজীবী নেতারা।
