আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা আগের সরকারের অত্যাচারের কথা মনে করিয়ে দেয়: জামায়াত নেতা তাহের

ঢামেক প্রতিবেদক
রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষের সময় পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীর বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। তিনি বলেছেন, গতকাল শুক্রবার রাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা আগের সরকারের অত্যাচারের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।
সংঘর্ষে গুরুতর আহত গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে দেখতে এসে এমন মন্তব্য করেন তিনি।
আজ শনিবার (৩০ জুন) সন্ধ্যায় দলটির আট সদস্যের প্রতিনিধিদল ঢামেকে আসে। এ সময় জামায়াত নায়েবে আমির নূরের চিকিৎসার খোঁজখবর নেন এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন।
হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় মোহাম্মদ তাহের সাংবাদিকদের বলেন, ‘নুরের ওপর হামলার এই ঘটনার পেছনে কোনো দুরভিসন্ধি আছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে হবে এবং সরকারই এটি উদ্ঘাটন করতে হবে।’
জামায়াত নেতা তাহের বলেন, ‘শুক্রবার রাতে পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা দেখলাম, এটি আগের সরকারের আমলের অত্যাচারের কথা মনে করিয়ে দেয়। যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তারা নুরকে চিনেই আক্রমণ করেছে। এতে আগের প্রস্তুতি ও ষড়যন্ত্র ছিল। অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে কি না, তা সরকারের দেখতে হবে। এই ঘটনার মদদদাতাদের বিরুদ্ধে যেই ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ছিল, তা সরকারের পক্ষ থেকে দেখছি না। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও ঘৃণা জানাচ্ছি।’
ঢাকায় নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে তিন দফা দাবি দিয়েছে গণঅধিকার পরিষদ। সেই দাবির মধ্যে অন্যতম বিগত বছরগুলোতে আওয়ামী লীগের সহযোগী হিসেবে কাজ করা জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধ করতে হবে। সেই দাবির সঙ্গে সহমত পোষণ করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।
এ বিষয়ে জামায়াতের এই নেতা বলেন, ‘গণঅধিকার পরিষদ যে দাবি জানিয়েছে, আওয়ামী লীগের সহযোগীদের নিষিদ্ধের ব্যাপারে, আমরা তার সঙ্গে সহমত।’
ডা. তাহের বলেন, ‘ভারতের দালালদের আমরা যেভাবে মোকাবিলা করেছি, এখন যদি সে রকম করতে হয় তাহলে এ সরকাররে অনেক সমস্যা পোহাতে হবে। হামলার এই ঘটনার বিষয়ে আমরা আলোচনা করে আমাদের কর্মসূচি ঘোষণা করব।’ আহত নুরকে দেশের বাইরে নিয়ে চিকিৎসা করানো আহ্বান জানান তিনি।
রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষের সময় পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীর বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। তিনি বলেছেন, গতকাল শুক্রবার রাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা আগের সরকারের অত্যাচারের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।
সংঘর্ষে গুরুতর আহত গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে দেখতে এসে এমন মন্তব্য করেন তিনি।
আজ শনিবার (৩০ জুন) সন্ধ্যায় দলটির আট সদস্যের প্রতিনিধিদল ঢামেকে আসে। এ সময় জামায়াত নায়েবে আমির নূরের চিকিৎসার খোঁজখবর নেন এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন।
হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় মোহাম্মদ তাহের সাংবাদিকদের বলেন, ‘নুরের ওপর হামলার এই ঘটনার পেছনে কোনো দুরভিসন্ধি আছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে হবে এবং সরকারই এটি উদ্ঘাটন করতে হবে।’
জামায়াত নেতা তাহের বলেন, ‘শুক্রবার রাতে পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা দেখলাম, এটি আগের সরকারের আমলের অত্যাচারের কথা মনে করিয়ে দেয়। যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে, তারা নুরকে চিনেই আক্রমণ করেছে। এতে আগের প্রস্তুতি ও ষড়যন্ত্র ছিল। অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে কি না, তা সরকারের দেখতে হবে। এই ঘটনার মদদদাতাদের বিরুদ্ধে যেই ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ছিল, তা সরকারের পক্ষ থেকে দেখছি না। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও ঘৃণা জানাচ্ছি।’
ঢাকায় নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে তিন দফা দাবি দিয়েছে গণঅধিকার পরিষদ। সেই দাবির মধ্যে অন্যতম বিগত বছরগুলোতে আওয়ামী লীগের সহযোগী হিসেবে কাজ করা জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধ করতে হবে। সেই দাবির সঙ্গে সহমত পোষণ করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।
এ বিষয়ে জামায়াতের এই নেতা বলেন, ‘গণঅধিকার পরিষদ যে দাবি জানিয়েছে, আওয়ামী লীগের সহযোগীদের নিষিদ্ধের ব্যাপারে, আমরা তার সঙ্গে সহমত।’
ডা. তাহের বলেন, ‘ভারতের দালালদের আমরা যেভাবে মোকাবিলা করেছি, এখন যদি সে রকম করতে হয় তাহলে এ সরকাররে অনেক সমস্যা পোহাতে হবে। হামলার এই ঘটনার বিষয়ে আমরা আলোচনা করে আমাদের কর্মসূচি ঘোষণা করব।’ আহত নুরকে দেশের বাইরে নিয়ে চিকিৎসা করানো আহ্বান জানান তিনি।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলো হামলা, মামলা উপেক্ষা করে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করেছে। পতিত, পরাজিত, পলাতক স্বৈরাচারমুক্ত বাংলাদেশে বর্তমানে প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ সামনে এসেছে।৯ মিনিট আগে
জাতীয় পার্টি (একাংশ) মহাসচিব কাজী মামুনূর রশিদ বলেছেন, মব ভায়োলেন্স, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট করে জাতীয় পার্টির অগ্রযাত্রা দমিয়ে রাখা যাবে না। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার দেশবাসীর প্রত্যাশা পূরণে শতভাগ ব্যর্থ। জনগণ তাদেরকে আর দেখতে চায় না।৩৬ মিনিট আগে
জামায়াতে ইসলামী নির্বাচন চায় না বলে যে প্রচার চালানো হচ্ছে, তা মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছাড়া আর কিছুই নয় বলে দাবি করেছেন দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। আজ শনিবার খুলনা প্রেসক্লাবের আয়োজনে ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান: গণমাধ্যম ও আগামীর বাংলাদেশ’ শীর্ষক আলোচনা সভায় পরওয়ার এ দাবি করেন।১ ঘণ্টা আগে
দেশবাসী ও রাজনৈতিক দলের উদ্দেশে জাতীয় পার্টির মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেছেন, ‘এই হানাহানির রাজনীতি বন্ধ করুন। সকলের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত, আগুন নিয়ে খেলা বন্ধ করা উচিত। আমরা জাতীয় পার্টি ভীত না, কিন্তু আমরা দেশকে নিয়ে চিন্তিত। এ দেশ আমাদের সকলের।’১ ঘণ্টা আগে