Ajker Patrika
রাজনীতি

‘অনিচ্ছাকৃত’ দেওয়া কষ্টের জন্য ক্ষমা চাইলেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। ফাইল ছবি

সিয়াম সাধনার মাস রমজান প্রায় শেষ! এমন এক সময়ে এসে ‘কিয়ামুল লাইলের মাধ্যমে আত্মিক যাত্রার এক নীরব সূচনার’ কথা জানিয়ে পোস্ট করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। এই যাত্রায় তিনি ‘অনিচ্ছাকৃতভাবে’ কাউকে কষ্ট দিয়ে থাকলে সে জন্য সবার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন এবং ভবিষ্যতে তিনি ‘ব্যক্তিগত আক্রমণ’ ও ‘অপ্রয়োজনীয়’ কথা এড়িয়ে চলাসহ বেশ কিছু প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করেছেন।

আজ বুধবার সকালে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে এমন এক পোস্টে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী লিখেছেন, ‘আমার কোনো কথা বা কাজে অনিচ্ছাকৃতভাবে কেউ কষ্ট পেয়ে থাকলে আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনাদের দোয়া, ভালোবাসা ও পরামর্শ আমার পথচলার শক্তি।’

এনসিপির এই নেতা বলেন, ‘গতকাল ধানমন্ডির তাকওয়া মসজিদে কিয়ামুল লাইলের মাধ্যমে এই আত্মিক যাত্রার এক নীরব সূচনা করেছি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করুন।’

নেপথ্যের গল্পের উল্লেখ করে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী লিখেছেন, ‘গত কয়েক দিনে বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু, রাজনৈতিক শুভাকাঙ্ক্ষী, মন্ত্রী-এমপি ও প্রিয় সহযোদ্ধাদের সঙ্গে কিছু আন্তরিক কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। সবার কাছ থেকেই একটি সুন্দর দিকনির্দেশনা পেয়েছি, ব্যক্তিগত আক্রমণ এড়িয়ে চলা, অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে দূরে থাকা এবং গঠনমূলক আলোচনায় মনোযোগ দেওয়া।’

এনসিপির এ নেতা তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে লিখেছেন, ‘আমি বিনয়ের সঙ্গে সেই পরামর্শগুলো গ্রহণ করছি এবং আরো শান্ত ও দায়িত্বশীলভাবে পথ চলার চেষ্টা করব। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির জন্য নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে যেতে চাই।’

