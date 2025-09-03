Ajker Patrika
> রাজনীতি

‘গণঅধিকারের কার্যালয় থেকে বের হলেই জাগপা সভাপতিকে রাম দা দিয়ে কোপানো হয়’

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
খন্দকার লুৎফুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত
খন্দকার লুৎফুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

একটি রাজনৈতিক সভা থেকে ফেরার পথে প্রকাশ্যে রাজধানীর পল্টনে গত সোমবার সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হয়েছেন জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) একাংশের সভাপতি খন্দকার লুৎফুর রহমান। সন্ত্রাসীদের এলোপাথারি কোপে গুরুতর আহত এই নেতা বর্তমানে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তার দলের রাজনৈতিক নেতারা বলছেন এটি পরিকল্পিত হামলা। তবে এ ঘটনায় থানায় এখনো কোনো অভিযোগ দেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

জাগপার যুগ্মসাধারণ সম্পাদক জহুরুল ইসলাম মঙ্গলবার রাতে আজকের পত্রিকাকে বলেন, গত সোমবার সন্ধ্যায় গণঅধিকার পরিষদের কার্যালয়ে একটি বৈঠক অংশগ্রহণ করেন লুৎফুর রহমান। রাত ৮টার পর সেখান থেকে বেরিয়ে সড়ক পার হওয়ার সময় কয়েকজন এসে তাকে ডেকে নিয়ে রাম দা দিয়ে এলোপাতারি কুপিয়ে জখম করে। এতে তার ডান পায়ে বেশ ক্ষত তৈরি হয়। পরে তাকে উদ্ধার করে কাকরাইলে ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসাপাতালে নেওয়া হয়। তার শরীর থেকে প্রচুর রক্তক্ষণ হয়েছে। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এদিকে খন্দকার লুৎফুর রহমানের ওপর হামলার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার। রাতে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে লুৎফুর রহমানকে দেখতে যান বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম খন্দকার। লুৎফুর রহমান জাগপার একাংশের সভাপতি। তার দল বিএনপির সমর্থিত জাতীয়তাবাদী সমমনা জোটের সঙ্গে রয়েছে।

পল্টনে জাগপা সভাপতির ওপর হামলা, জামায়াতের তীব্র নিন্দাপল্টনে জাগপা সভাপতির ওপর হামলা, জামায়াতের তীব্র নিন্দা

এ ঘটনার একদিন পেরিয়ে গেলেও এখনো থানায় কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। এ বিষয়ে পল্টন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাসিরুল আমীন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ঘটনার বিষয়ে আমরা খোঁজখবর নিয়েছি। ঘটনাস্থলের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজসহ বিস্তারিত জেনেছি। তবে এখনো আমাদের কাছে কোনো অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেব।’

বিষয়:

চিকিৎসাহাসপাতালরাজনৈতিক দল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সাংবাদিক নির্যাতনের মামলায় কুড়িগ্রামের সাবেক ডিসি সুলতানা পারভীন কারাগারে

নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ, গুলি, এক শ্রমিক নিহত

পাকিস্তানকে সমর্থন করায় ভারত এসসিওর সদস্যপদ আটকে দেয়: আজারবাইজান

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

দেশে চালু হলো ৫-জি নেটওয়ার্ক, কী কী সুবিধা মিলবে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

গাজীপুরে রাস্তা বন্ধ করে চলাচল করা সেই পুলিশ কমিশনারকে প্রত্যাহার

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

মির্জাপুরে বিএনপি নেতার পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

সম্পর্কিত

‘গণঅধিকারের কার্যালয় থেকে বের হলেই জাগপা সভাপতিকে রাম দা দিয়ে কোপানো হয়’

‘গণঅধিকারের কার্যালয় থেকে বের হলেই জাগপা সভাপতিকে রাম দা দিয়ে কোপানো হয়’

জাতীয় পার্টি রক্ষার দায়িত্ব নেতা-কর্মীদের—শামীম পাটোয়ারীর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় চুন্নু

জাতীয় পার্টি রক্ষার দায়িত্ব নেতা-কর্মীদের—শামীম পাটোয়ারীর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় চুন্নু

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

স্বৈরাচারী আমলের মতোই শ্রমিকদের ওপর গুলি চালানো হচ্ছে: এনসিপি শ্রমিক উইং

স্বৈরাচারী আমলের মতোই শ্রমিকদের ওপর গুলি চালানো হচ্ছে: এনসিপি শ্রমিক উইং