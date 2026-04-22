Ajker Patrika
রাজনীতি

নোয়াখালী বিভাগ চাই: সংসদে হান্নান মাসউদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সংসদে হান্নান মাসউদ। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

বৃহত্তর নোয়াখালীকে বিভাগ হিসেবে ঘোষণা করার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছেন সংসদ সদস্য আবদুল হান্নান মাসউদ। আজ বুধবার জাতীয় সংসদে জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে আলোচনাকালে তিনি এই দাবি উত্থাপন করেন।

আবদুল হান্নান মাসউদ বলেন, বৃহত্তর নোয়াখালীকে বিভাগে উন্নীত করার জন্য ১৯৯৪ সাল থেকে এই অঞ্চলের জনগণ ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন করে আসছে। ভৌগোলিক অবস্থান, সমৃদ্ধ ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের কারণে এই অঞ্চলের একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা ও পরিচিতি রয়েছে।

হান্নান মাসউদ আরও বলেন, ব্রিটিশ শাসনামলে এই অঞ্চলের ঐতিহাসিক ও আঞ্চলিক গুরুত্ব বিবেচনায় একটি বড় বিমানঘাঁটিও নির্মাণ করা হয়েছিল। এ ছাড়া একসময় এখানে ভুলুয়া নামের নদীবন্দর ছিল, যা তৎকালীন দক্ষিণাঞ্চলের সবচেয়ে বড় নদীবন্দর হিসেবে পরিচিত ছিল।

দেশের প্রতিটি জাতীয় আন্দোলনে নোয়াখালীবাসীর বীরত্বগাথা তুলে ধরে হান্নান মাসউদ বলেন, খেলাফত আন্দোলন, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও সাম্প্রতিক গণ-অভ্যুত্থানে এই অঞ্চলের মানুষ সম্মুখসারি থেকে আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

হান্নান মাসউদ আক্ষেপ করে বলেন, দুঃখজনক হলেও সত্য যে, রাজনৈতিক নানা কারণে দীর্ঘদিন ধরে অঞ্চলটি উন্নয়ন ও প্রশাসনিক দিক থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। এর ফলে এখানকার জনগণ দীর্ঘকাল ধরে বৈষম্যের শিকার। এই বঞ্চনা দূর করতে দ্রুততম সময়ে নোয়াখালীকে দেশের একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে ঘোষণা করার জোর দাবি জানান তিনি।

বিষয়:

নোয়াখালীভৌগোলিকইতিহাসবৈচিত্র্যরাজনীতিবিদসংস্কৃতিসংসদজাতীয় সংসদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

