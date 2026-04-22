নোয়াখালী বিভাগ চাই: সংসদে হান্নান মাসউদ

বৃহত্তর নোয়াখালীকে বিভাগ হিসেবে ঘোষণা করার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানিয়েছেন সংসদ সদস্য আবদুল হান্নান মাসউদ। আজ বুধবার জাতীয় সংসদে জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে আলোচনাকালে তিনি এই দাবি উত্থাপন করেন।
আবদুল হান্নান মাসউদ বলেন, বৃহত্তর নোয়াখালীকে বিভাগে উন্নীত করার জন্য ১৯৯৪ সাল থেকে এই অঞ্চলের জনগণ ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন করে আসছে। ভৌগোলিক অবস্থান, সমৃদ্ধ ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের কারণে এই অঞ্চলের একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা ও পরিচিতি রয়েছে।
হান্নান মাসউদ আরও বলেন, ব্রিটিশ শাসনামলে এই অঞ্চলের ঐতিহাসিক ও আঞ্চলিক গুরুত্ব বিবেচনায় একটি বড় বিমানঘাঁটিও নির্মাণ করা হয়েছিল। এ ছাড়া একসময় এখানে ভুলুয়া নামের নদীবন্দর ছিল, যা তৎকালীন দক্ষিণাঞ্চলের সবচেয়ে বড় নদীবন্দর হিসেবে পরিচিত ছিল।
দেশের প্রতিটি জাতীয় আন্দোলনে নোয়াখালীবাসীর বীরত্বগাথা তুলে ধরে হান্নান মাসউদ বলেন, খেলাফত আন্দোলন, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও সাম্প্রতিক গণ-অভ্যুত্থানে এই অঞ্চলের মানুষ সম্মুখসারি থেকে আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।
হান্নান মাসউদ আক্ষেপ করে বলেন, দুঃখজনক হলেও সত্য যে, রাজনৈতিক নানা কারণে দীর্ঘদিন ধরে অঞ্চলটি উন্নয়ন ও প্রশাসনিক দিক থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। এর ফলে এখানকার জনগণ দীর্ঘকাল ধরে বৈষম্যের শিকার। এই বঞ্চনা দূর করতে দ্রুততম সময়ে নোয়াখালীকে দেশের একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক বিভাগ হিসেবে ঘোষণা করার জোর দাবি জানান তিনি।
ওয়াসার পানি দুর্গন্ধময়, পানিতে পোকা থাকায় মানুষ পান করতে পারে না বলে জানিয়েছেন জামায়াতের সংসদ সদস্য (ঢাকা-১২) সাইফুল আলম মিলন। আজ বুধবার জাতীয় সংসদে জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে এ কথা বলেন তিনি।১ ঘণ্টা আগে
‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান কোনো একক দলের অর্জন নয়; এটি ছিল সাধারণ মানুষের সম্মিলিত সংগ্রামের ফল। বিশেষ করে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এই আন্দোলনকে বেগবান করেছে, তবে বর্তমানে তাদের সেই অবদান যথাযথভাবে স্বীকৃতি পাচ্ছে না এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা প্রান্তিক হয়ে পড়ছেন।’৪ ঘণ্টা আগে
ত্রয়োদশ সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের নির্বাচনে জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের ১২ জনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এ জোটের একজন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরা শারমিনের মনোনয়নপত্র স্থগিত রাখা হয়েছে; প্রয়োজনীয় কাগজপত্র উপস্থাপন করার পর আগামীকাল বৃহস্পতিবার সিদ্ধান্ত আসবে।৫ ঘণ্টা আগে
উপজেলা পর্যায়ে সংসদ সদস্যদের জন্য ‘পরিদর্শন কক্ষ’ করার ঘোষণা আসার পর ঢাকা শহরের এমপিদের জন্য একই ধরনের ব্যবস্থা কোথায় হবে, সেই প্রশ্ন তুলেছেন ঢাকা-১২ আসনের জামায়াতের সংসদ সদস্য সাইফুল আলম মিলন।১ দিন আগে