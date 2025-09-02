নির্বাচনহীনতায় ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থান ঘটবে: আ স ম রব

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নির্বাচন ছাড়া দেশে অরাজকতা তৈরি হবে এবং এর ফলে ফ্যাসিবাদী শক্তির পুনরুত্থান ঘটতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) সভাপতি আ স ম আবদুর রব। তিনি বলেছেন, জুলাই ঘোষণাপত্র ও জাতীয় সনদ গ্রহণের পর নির্বাচনই জাতির সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) জেএসডি স্থায়ী কমিটির সভায় সভাপতির বক্তব্যে আ স ম আবদুর রব এসব কথা বলেন।
উত্তরার বাসভবনে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য দেন দলের সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন, স্থায়ী কমিটির সদস্য মিসেস তানিয়া রব, বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. সিরাজ মিয়া, মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন, কামাল উদ্দিন পাটোয়ারী প্রমুখ।
জেএসডি সভাপতি আ স ম আবদুর রব বলেছেন, ‘রক্তাক্ত জুলাইর ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান জাতিকে নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি করেছে। জুলাই ঘোষণাপত্র ও জাতীয় সনদ গৃহীত হওয়ার পর নির্বাচনই হবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার রক্ষাকবচ নিশ্চিত করার মাধ্যম হচ্ছে নির্বাচন।’
আ স ম আবদুর রব বলেছেন, ‘নির্বাচনবিহীন ফ্যাসিবাদী সরকার উৎখাতের পর রাষ্ট্রীয় রাজনীতির মৌলিক পরিবর্তনের অভিপ্রায়মুখী জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের জন্যই নির্বাচন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে, জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান শুধু একটি রাজনৈতিক কার্যক্রম নয়; এটি রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা, সাংবিধানিক নির্দেশনা এবং ফ্যাসিবাদী প্রভাব প্রতিরোধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ। অরাজকতা বা নির্বাচনের বিরোধিতা ফ্যাসিবাদী শক্তির পুনরুত্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।’
সভায় দলের সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন বলেন, ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের নৈতিক নির্দেশনা আমাদের সামনে এই শিক্ষা দিয়েছে যে রাষ্ট্র কারও একার নয়, বরং জনগণের সম্মিলিত সম্পদ। রাষ্ট্র পরিচালনায় শ্রমজীবী কর্মজীবী পেশাজীবী, নারী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসহ সমাজশক্তি তথা সব অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচনকে আন্দোলন ও সংগ্রামের কৌশল হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।’
নির্বাচন ছাড়া দেশে অরাজকতা তৈরি হবে এবং এর ফলে ফ্যাসিবাদী শক্তির পুনরুত্থান ঘটতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) সভাপতি আ স ম আবদুর রব। তিনি বলেছেন, জুলাই ঘোষণাপত্র ও জাতীয় সনদ গ্রহণের পর নির্বাচনই জাতির সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) জেএসডি স্থায়ী কমিটির সভায় সভাপতির বক্তব্যে আ স ম আবদুর রব এসব কথা বলেন।
উত্তরার বাসভবনে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য দেন দলের সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন, স্থায়ী কমিটির সদস্য মিসেস তানিয়া রব, বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. সিরাজ মিয়া, মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন, কামাল উদ্দিন পাটোয়ারী প্রমুখ।
জেএসডি সভাপতি আ স ম আবদুর রব বলেছেন, ‘রক্তাক্ত জুলাইর ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থান জাতিকে নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি করেছে। জুলাই ঘোষণাপত্র ও জাতীয় সনদ গৃহীত হওয়ার পর নির্বাচনই হবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার রক্ষাকবচ নিশ্চিত করার মাধ্যম হচ্ছে নির্বাচন।’
আ স ম আবদুর রব বলেছেন, ‘নির্বাচনবিহীন ফ্যাসিবাদী সরকার উৎখাতের পর রাষ্ট্রীয় রাজনীতির মৌলিক পরিবর্তনের অভিপ্রায়মুখী জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের জন্যই নির্বাচন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে, জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান শুধু একটি রাজনৈতিক কার্যক্রম নয়; এটি রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা, সাংবিধানিক নির্দেশনা এবং ফ্যাসিবাদী প্রভাব প্রতিরোধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ। অরাজকতা বা নির্বাচনের বিরোধিতা ফ্যাসিবাদী শক্তির পুনরুত্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।’
সভায় দলের সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন বলেন, ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের নৈতিক নির্দেশনা আমাদের সামনে এই শিক্ষা দিয়েছে যে রাষ্ট্র কারও একার নয়, বরং জনগণের সম্মিলিত সম্পদ। রাষ্ট্র পরিচালনায় শ্রমজীবী কর্মজীবী পেশাজীবী, নারী, ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসহ সমাজশক্তি তথা সব অংশীজনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচনকে আন্দোলন ও সংগ্রামের কৌশল হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।’
নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে শ্রমিক আন্দোলনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে এক তরুণ শ্রমিক নিহত ও অন্তত ১০ জন আহত হওয়ার ঘটনায় গভীর শোক, উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার।১৮ মিনিট আগে
কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া কিছু নেতা-কর্মীর উদ্দেশে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘অনেকে স্যুট পরে আসছেন। স্যুট পরে খাল পরিষ্কার হয় না। অনেক মহিলা নেতৃবৃন্দ আসছেন পারলার থেকে। তাহলে কীভাবে খালে নামবেন? কর্মসূচি দিয়ে নিজেদের কাজ করতে হবে। আগামী কয়েক দিন খাল পরিষ্কারের কর্মসূচি চলবে। আপনাদের লোকজনের কাছে যেতে হবে।২২ মিনিট আগে
দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করতে সাতটি রাজনৈতিক দল ও হেফাজতে ইসলামের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে করেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টার পরে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় এ বৈঠক হয়।১ ঘণ্টা আগে
শেখ হাসিনা ভারতে বসে আওয়ামী লীগ-যুবলীগের নেতা-কর্মীদের নাশকতা করার নির্দেশ দিচ্ছেন বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, শেখ হাসিনা এখনো শয়তানি ছাড়েননি। ভারতে তিনি শয়তানির আস্তানা বানিয়ে বসেছেন। ভারতে বসে আওয়ামী লীগ-যুবলীগের নেতা-কর্ম২ ঘণ্টা আগে