২৫০ বাসের রুট পারমিট চাওয়া ছাত্র কাউন্সিল নেতাকে বহিষ্কার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
২৫০ বাসের রুট পারমিট চাওয়া ছাত্র কাউন্সিল নেতাকে বহিষ্কার
মহিদুল ইসলাম দাউদ। ছবি: সংগৃহীত

চিত্রা পরিবহন লিমিটেড নামের একটি বাস কোম্পানির অংশীদারিত্ব ও আড়াই শ বাসের রুট পারমিট চাওয়ার অভিযোগের প্রমাণ পাওয়ায় গণতান্ত্রিক ছাত্র কাউন্সিল তাদের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মহিদুল ইসলাম দাউদকে বহিষ্কার (দুই বছর) করেছে। আজ শনিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ফিরোজ আহমেদের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘ঢাকায় আড়াই শ বাসের রুট পারমিট চান নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের ছাত্রনেতা’ শিরোনামে ২০২৫ সালের ৪ মে পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়। এই সংবাদে গণতান্ত্রিক ছাত্র কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মহিদুল ইসলাম দাউদের সম্পৃক্ততার অভিযোগ আসে। অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করে সংগঠন।

রুট পারমিট চাওয়া ছাত্র কাউন্সিল নেতা দাউদের সাংগঠনিক পদ স্থগিত, তদন্ত কমিটি গঠনরুট পারমিট চাওয়া ছাত্র কাউন্সিল নেতা দাউদের সাংগঠনিক পদ স্থগিত, তদন্ত কমিটি গঠন

ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিত্রা পরিবহনের আবেদনপত্র, মেমোরেন্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশন, মহিদুল ইসলাম দাউদের স্বাক্ষর, টিআইএন সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র, ঘটনা সংশ্লিষ্ট ফোনালাপসহ বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণাদি ও সাক্ষ্য যাচাই করে প্রতিবেদন জমা দেয় তদন্ত কমিটি। এর পরিপ্রেক্ষিতে মহিদুল ইসলাম দাউদ আত্মপক্ষ সমর্থন করে লিখিত বক্তব্য জমা দেন। সামগ্রিক তথ্য, প্রমাণ, সাক্ষ্য ও জবানবন্দি বিশ্লেষণ সাপেক্ষে ‘চিত্রা পরিবহন’—এর রুট পারমিট সংক্রান্ত আবেদনের সঙ্গে মহিদুল ইসলাম দাউদের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, মহিদুল ইসলাম দাউদ তাঁর সম্পৃক্ততার বিষয়ে অস্বচ্ছতা, ঘটনা প্রকাশের পর থেকে ধারাবাহিকভাবে অসত্য তথ্য দেওয়া, তদন্ত চলাকালে সংগঠনকে না জানিয়ে মালিকপক্ষের সঙ্গে ব্যক্তিগত সমঝোতা এবং মামলার বিষয়ে কেন্দ্রীয় নির্দেশনা অনুসরণ না করায় সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে তাঁকে দুই বছরের জন্য সংগঠন থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এর আগে, গত বছর ৬ মে গণতান্ত্রিক ছাত্র কাউন্সিল দাউদের সদস্যপদ স্থগিত করে। তাঁর দুই বছরের বহিষ্কারাদেশ সদস্যপদ স্থগিতের দিন থেকে কার্যকর হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

পাঠকের আগ্রহ

নেতানিয়াহু কোথায়, ভিডিওতে এক হাতে ৬ আঙুল দেখে ঘনীভূত হচ্ছে রহস্য

নেতানিয়াহু কোথায়, ভিডিওতে এক হাতে ৬ আঙুল দেখে ঘনীভূত হচ্ছে রহস্য

‘বাইরে থেকে দরজা আটকে’ ঘরে আগুন, জানালা ভেঙে বেরোলেন দগ্ধ স্বামী-স্ত্রী

‘বাইরে থেকে দরজা আটকে’ ঘরে আগুন, জানালা ভেঙে বেরোলেন দগ্ধ স্বামী-স্ত্রী

মাথাবিহীন লাশটি বরিশালের গোপালের, মাথার খোঁজে নদীতে তল্লাশি

মাথাবিহীন লাশটি বরিশালের গোপালের, মাথার খোঁজে নদীতে তল্লাশি

এবার ১০টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়লেন কিম জং উন

এবার ১০টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়লেন কিম জং উন

৯২ হাজার টন গ্যাস নিয়ে হরমুজ প্রণালি পার হলো দুই ভারতীয় জাহাজ

৯২ হাজার টন গ্যাস নিয়ে হরমুজ প্রণালি পার হলো দুই ভারতীয় জাহাজ

সম্পর্কিত

২৫০ বাসের রুট পারমিট চাওয়া ছাত্র কাউন্সিল নেতাকে বহিষ্কার

২৫০ বাসের রুট পারমিট চাওয়া ছাত্র কাউন্সিল নেতাকে বহিষ্কার

সাংবাদিকদের কণ্ঠের পাহারাদারি করার নিশ্চয়তা দিচ্ছি: জামায়াত আমির

সাংবাদিকদের কণ্ঠের পাহারাদারি করার নিশ্চয়তা দিচ্ছি: জামায়াত আমির

‘সামান্তারা বিক্রি হয়’ মন্তব্য শাহরিয়ারের, ক্ষমা চাইতে বললেন এনসিপি নেতারা

‘সামান্তারা বিক্রি হয়’ মন্তব্য শাহরিয়ারের, ক্ষমা চাইতে বললেন এনসিপি নেতারা

যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তি দেশের অর্থনীতি, নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি: সিপিবি

যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তি দেশের অর্থনীতি, নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকি: সিপিবি