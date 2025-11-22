Ajker Patrika
রাজনীতি

বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
গাইবান্ধা-১ আসনে প্রাথমিক মনোনয়ন পাওয়া অধ্যাপক ডা. খন্দকার জিয়াউল ইসলাম মোহাম্মদ আলীর পরিবর্তন চেয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বিএনপির একাংশ। ছবি: আজকের পত্রিকা
গাইবান্ধা-১ আসনে প্রাথমিক মনোনয়ন পাওয়া অধ্যাপক ডা. খন্দকার জিয়াউল ইসলাম মোহাম্মদ আলীর পরিবর্তন চেয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বিএনপির একাংশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিএনপির মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে দেশের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় শনিবার বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ, সড়ক অবরোধসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। গত ৩ নভেম্বর সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণার পর থেকে এসব কর্মসূচি চলছে।

গাইবান্ধা-১ আসন

গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ) আসনে প্রাথমিক মনোনয়ন পাওয়া অধ্যাপক ডা. খন্দকার জিয়াউল ইসলাম মোহাম্মদ আলীর পরিবর্তন চেয়ে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বিএনপির একাংশ। এই আসনে বিএনপির আরেক মনোনয়নপ্রত্যাশী মো. আরেফিন আজিজ সরদার সিন্টুর পক্ষের নেতা-কর্মীরা এই বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেন। বিক্ষোভ মিছিলটি সুন্দরগঞ্জ ডি ডাব্লিউ সরকারি কলেজ থেকে বের হয়ে বাহিরগোলার মোড় হয়ে থানার সামনে দিয়ে স্বাধীনতা চত্বরে এসে সমাবেশ করে।

ময়মনসিংহের সীমান্তবর্তী গারো পাহাড় অধ্যুষিত ময়মনসিংহ-১ (হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়া) আসনে বিএনপির মনোনীত সম্ভাব্য প্রার্থী পরিবর্তনের দাবি জানানো হয়েছে। গতকাল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চার শতাধিক ভ্যান নিয়ে দুই উপজেলার বিভিন্ন বাজার ও প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে এ দাবি জানান সালমান ওমর রুবেল সমর্থকেরা।

কিশোরগঞ্জ-৫ আসন

কিশোরগঞ্জ-৫ আসনে বিএনপি নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ইকবালকে দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নের দাবিতে নিকলী থেকে বাজিতপুরের ২২ কিলোমিটার সড়কের শতাধিক স্থানে মানববন্ধন করেন তাঁর সমর্থকেরা। বাজিতপুর ও নিকলী উপজেলা বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের একাংশের নেতা-কর্মীরা এই কর্মসূচি পালন করেন।

কোন মানদণ্ডে তিনি মনোনয়নবঞ্চিত হলেন, তা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে জানতে চেয়েছেন চাঁদপুর-৪ (ফরিদগঞ্জ) আসনের বিএনপির মনোনয়নবঞ্চিত উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক এম এ হান্নান। শুক্রবার রাতে চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জের আশেক আলী উচ্চবিদ্যালয় মাঠে মতবিনিময় সভায় তিনি এই প্রশ্ন রাখেন।

কিশোরগঞ্জ-৫ আসনে বিএনপি নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ইকবালকে দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নের দাবিতে নিকলী থেকে বাজিতপুরের ২২ কিলোমিটার সড়কের শতাধিক স্থানে মানববন্ধন করেন তাঁর সমর্থকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
কিশোরগঞ্জ-৫ আসনে বিএনপি নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ইকবালকে দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নের দাবিতে নিকলী থেকে বাজিতপুরের ২২ কিলোমিটার সড়কের শতাধিক স্থানে মানববন্ধন করেন তাঁর সমর্থকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম-৪ আসন

চট্টগ্রাম-৪ (সীতাকুণ্ড) আসনে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আসলাম চৌধুরীকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে ৪০ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিভিন্ন স্থানে মানববন্ধন করেছেন স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরা। গতকাল বেলা ১১টায় চট্টগ্রাম নগরের কর্নেল হাট থেকে সীতাকুণ্ড উপজেলার বড় দারোগার হাট পর্যন্ত এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে হাজার হাজার সমর্থক, নেতা-কর্মীকে ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে।

মুন্সিগঞ্জ-১ আসন

মুন্সিগঞ্জ-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে জেলার শ্রীনগরে সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল ও এক্সপ্রেসওয়ে অবরোধ করা হয়। গতকাল বেলা ১১টার দিকে শ্রীনগর স্টেডিয়ামে এ আসনের শ্রীনগর ও সিরাজদিখান উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের ব্যানারে সমাবেশ করে। দলের মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার লক্ষ্যে ওই সমাবেশ মঞ্চে এক কাতারে দাঁড়ান তিন মনোনয়নবঞ্চিত নেতা। তাঁরা হলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির স্বেচ্ছাসেবকবিষয়ক সম্পাদক মীর সরাফত আলী সপু, শ্রীনগর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মমিন আলী ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক ফরহাদ হোসেন।

রাজশাহী-১ আসন

রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী-তানোর) ও রাজশাহী-৩ (পবা-মোহনপুর) আসনে বিএনপির প্রাথমিক মনোনয়ন পাওয়া প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন দলীয় নেতা-কর্মীরা। গতকাল বিকেলে পবা উপজেলার খড়খড়ি ও গোদাগাড়ীর সিঅ্যান্ডবি মোড়ে এ কর্মসূচি পালিত হয়। বিকেলে রাজশাহী-১ আসনের আরেক মনোনয়নপ্রত্যাশী সুলতানুল ইসলাম তারেকের অনুসারীরা গোদাগাড়ীর মহিষালবাড়ি বাজার থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলটি রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহাসড়ক হয়ে সিঅ্যান্ডবি মোড়ে যায়। এরপর নেতা-কর্মীরা সেখানে শুয়ে পড়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। এতে দুই পাশে দীর্ঘ যানজট দেখা দেয়। এদিকে রাজশাহী-৩ আসনে প্রাথমিক মনোনয়ন পাওয়া শফিকুল হক মিলনের মনোনয়ন বাতিল করার দাবিতে পবা উপজেলার খড়খড়ি এলাকায় রাজশাহী-নাটোর মহাসড়ক অবরোধ করেন মনোনয়নবঞ্চিত নেতা রায়হানুল আলম রায়হানের সমর্থকেরা।

প্রচারণায় গেলে হুমকি-ধমকি পাচ্ছেন এনসিপির প্রার্থীরা, অভিযোগ নাসীরুদ্দীনের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। ছবি: সংগৃহীত
এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। ছবি: সংগৃহীত

এনসিপির প্রার্থীরা প্রচারণায় গেলে হুমকি-ধমকি পাচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন দলটির মুখ্য সমন্বয়ক ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। আজ রোববার রাজধানীর শাহবাগে আবু সাঈদ কনভেনশন সেন্টারে এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

এনসিপির এই নেতা বলেন, এনসিপির সম্ভাব্য প্রার্থীরা প্রচারণায় গেলে হুমকি-ধমকি পাচ্ছেন। এমনকি তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মারধরের কথাও শোনা যাচ্ছে।

এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক আরও অভিযোগ করে বলেন, একটি দল বলেছে, প্রশাসনে তাদের লোক থাকতে হবে। প্রশাসনে থাকা আওয়ামী নিয়োগপ্রাপ্ত লোকদের এখনো সরানো হয়নি। তাঁদের সরানোর দাবি জানান নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।

প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার বিষয়ে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘আমরা সৎ প্রার্থী দিচ্ছি এটাই আমাদের চমক। এটাই বাংলাদেশের ৫৩ বছরের রাজনীতির ইতিহাসের সবচেয়ে বড় চমক।’

চব্বিশের স্পিরিট ধরে রাখতে গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিনিধিদের সংসদে যাওয়া উচিত উল্লেখ করে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘সংস্কার প্রক্রিয়া সরকারের দায়িত্ব, কিন্তু এটি রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটমেন্টের অভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আমরা সংসদে গেলে সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাব।’

সংবাদ সম্মেলনে দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘আমাদের যদি কোনো রাজনৈতিক সমঝোতা হয়, সেটা একটা নীতিগত জায়গা থেকে হতে হবে। কোনো ধরনের ক্ষমতার জন্য আসনের জন্য আমরা কারও সঙ্গে কোনো ধরনের সমঝোতা করব না।’

নাহিদ আরও বলেন, ‘আমরা যদি একটি আসনও না পাই, জাতীয় নাগরিক পার্টির যে আদর্শ, যে নীতি, যে লক্ষ্য, তা অটুট থাকবে।’

সংবাদ সম্মেলনে এনসিপির মুখ্য সংগঠক (উত্তর) সারজিস আলম জানান, আগামী নির্বাচনে শক্তিশালী অবস্থান বজায় রাখতে সাংগঠনিক কাজ চলছে। ব্যালট বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এনসিপি সংসদে লোক পাঠানোর কাজ করছে।

এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারা জানান, প্রার্থী হওয়ার জন্য ১ হাজার ৪৮৪ জন এনসিপি মনোনয়নপত্র কিনেছেন। মনোনয়নপ্রত্যাশীদের আজ এবং কাল অর্থাৎ রোববার ও সোমবার আবু সাঈদ কনভেনশন সেন্টারে সাক্ষাৎকার চলবে। এরপর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে।

ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এনসিপির নেতাদের সাক্ষাৎ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের সঙ্গে এনসিপির নেতারা। ছবি: এনসিপি
ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের সঙ্গে এনসিপির নেতারা। ছবি: এনসিপি

বাংলাদেশে সফররত ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতারা। আজ রোববার রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও মিডিয়া সেলের সদস্য খান মুহাম্মদ মুরসালীন এক বার্তায় এ সব তথ্য জানিয়েছেন।

এ সাক্ষাতে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম এবং ভুটানের প্রধানমন্ত্রী দুই বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের স্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

নাহিদ ইসলাম প্রধানমন্ত্রীকে এই সফর এবং গণতন্ত্রের দিকে বাংলাদেশের উত্তরণে ভুটানের অব্যাহত সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানান।

এ সময় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সাম্প্রতিক অগ্রগতি, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা, বাণিজ্য এবং আইসিটি খাতে সহযোগিতার বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন শেরিং তোবগে।

এ সাক্ষাতে নাহিদ ইসলামের সঙ্গে ছিলেন এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক সুলতান মুহাম্মদ জাকারিয়া ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক এবং যুগ্ম সদস্য সচিব আলাউদ্দীন মোহাম্মদ।

আসনের জন্য এনসিপি কারও সঙ্গে সমঝোতা করবে না: নাহিদ ইসলাম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৩: ১৭
এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছেন নাহিদ ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা
এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছেন নাহিদ ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

ক্ষমতা বা আসনের জন্য জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) কারও সঙ্গে সমঝোতা করবে না বলে জানিয়েছেন দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। আজ রোববার রাজধানীর শাহবাগে আবু সাঈদ কনভেনশন সেন্টারে এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা জানান।

নাহিদ বলেন, ‘আমাদের যদি কোনো রাজনৈতিক সমঝোতা হয়, সেটা একটা নীতিগত জায়গা থেকে হতে হবে। ক্ষমতার জন্য, আসনের জন্য আমরা কারও সঙ্গে কোনো ধরনের সমঝোতা করব না।’

এনসিপির এই নেতা বলেন, ‘আমরা যদি একটি আসনও না পাই, জাতীয় নাগরিক পার্টির যে আদর্শ, যে নীতি, যে লক্ষ্য, তা অটুট থাকবে।’

এ সময় দলের মুখ্য সমন্বয়ক ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী অভিযোগ করেন, এনসিপির প্রার্থীরা প্রচারণায় গেলে হুমকি-ধমকি পাচ্ছেন। তিনি বলেন, এনসিপির সম্ভাব্য প্রার্থীরা প্রচারণায় গেলে হুমকি-ধমকি পাচ্ছেন। এমনকি তাঁদের পরিবারের সদস্যদের মারধরের কথাও শোনা যাচ্ছে।

এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক অভিযোগ করে বলেন, একটি দল বলেছে, প্রশাসনে তাদের লোক থাকতে হবে। প্রশাসনে থাকা আওয়ামী নিয়োগপ্রাপ্ত লোকদের এখনো সরানো হয়নি। তাদের সরানোর দাবি জানান নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।

প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার বিষয়ে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘আমরা সৎ প্রার্থী দিচ্ছি, এটাই আমাদের চমক। এটাই বাংলাদেশের ৫৩ বছরের রাজনীতির ইতিহাসের সবচেয়ে বড় চমক।’

চব্বিশের স্পিরিট ধরে রাখতে গণ-অভ্যুত্থানের প্রতিনিধিদের সংসদে যাওয়া উচিত উল্লেখ করে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘সংস্কার প্রক্রিয়া সরকারের দায়িত্ব, কিন্তু এটি রাজনৈতিক দলগুলোর কমিটমেন্টের অভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আমরা সংসদে গেলে সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাব।’

সংবাদ সম্মেলনে এনসিপির মুখ্য সংগঠক (উত্তর) সারজিস আলম জানান, আগামী নির্বাচনে শক্তিশালী অবস্থান বজায় রাখতে সাংগঠনিক কাজ চলছে। ব্যালট বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এনসিপি সংসদে লোক পাঠানোর কাজ করছে।

এনসিপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারা জানান, প্রার্থী হওয়ার জন্য ১ হাজার ৪৮৪ জন এনসিপির মনোনয়ন ফরম কিনেছেন। মনোনয়নপ্রত্যাশীদের আজ এবং কাল অর্থাৎ রবি ও সোমবার আবু সাঈদ কনভেনশন সেন্টারে সাক্ষাৎকার চলবে। এরপর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে।

‘হাসিনাবিরোধী আন্দোলন করেনি’ বলায় মির্জা ফখরুলের নিন্দা জামায়াতের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
‘হাসিনাবিরোধী আন্দোলন করেনি’ বলায় মির্জা ফখরুলের নিন্দা জামায়াতের

‘গত ১০ বছরে জামায়াতে ইসলামী দৃশ্যমান কোনো আন্দোলন করেনি’ মর্মে বক্তব্য দেওয়ায় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

দলটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের ২২ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বিষয়টি জানান।

বিবৃতিতে এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দেশের একজন অন্যতম বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ। জাতি তাঁর নিকট থেকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে এ ধরনের অসত্য ও মনগড়া বক্তব্য আশা করে না। ‘গত ১০ বছরে জামায়াতে ইসলামী দৃশ্যমান কোনো আন্দোলন করেনি’ মর্মে তিনি যে বক্তব্য দিয়েছেন, সে ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো, ২০১১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের লেলিয়ে দেওয়া পেটুয়া বাহিনী আন্দোলনরত জনতার ওপর জুলুম-নির্যাতনের যে স্টিমরোলার চালিয়েছিল; জামায়াতে ইসলামী জনগণকে সঙ্গে নিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলে রাজপথ মুক্ত করেছিল।

এ সময় ডিএমপি কমিশনার বেনজীর আহমেদ ঢাকার রাজপথে আন্দোলনরত নিরীহ ছাত্র-জনতার ওপর ভয়াবহ পৈশাচিক হামলা চালিয়েছিল। জামায়াতে ইসলামী জনগণকে সঙ্গে নিয়ে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতি গড়ে তুলেছিল।

এহসানুল মাহবুব জুবায়ের আরও বলেন, ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রামে জামায়াতে ইসলামী কারও সঙ্গে আপস করেনি। জামায়াতে ইসলামী সব সময়ই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও প্রতিবাদী ছিল। স্বৈরাচারী শেখ হাসিনার সরকার জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ ৫ নেতাকে সাজানো ও মিথ্যা মামলায় ফাঁসি দিয়ে হত্যা করে এবং আরও ৫ শীর্ষ নেতাকে বিচারের নামে প্রহসন করে কারাগারে বন্দি রেখে তিলে তিলে হত্যা করে।

অপর দিকে জামায়াতে ইসলামীর তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল এ টি এম আজহারুল ইসলামকে দীর্ঘ প্রায় ১৪ বছর মানবতাবিরোধী অপরাধের নামে মিথ্যা ও সাজানো মামলা দিয়ে কারাগারে আটক রেখেছিল। তিনি দীর্ঘ কারাভোগের পর আইনি লড়াই করে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের মাধ্যমে জনতার মাঝে ফিরে এসেছেন।

দেশবাসী যেখানে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমে রক্ত দিয়ে ফ্যাসিবাদ বিদায় করেছে, সেখানে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির পরিবর্তে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য দিয়ে বিভেদ সৃষ্টি কারও কাম্য হতে পারে না।

