বাসা থেকে হেঁটে অফিসে গেলেন তারেক রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নিজের বাসভবন থেকে হেঁটে গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে গিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে তিনি গুলশান কার্যালয়ে পৌঁছান।
বিএনপির গুলশান কার্যালয় সূত্র বিষয়টি জানিয়েছে।
এর আগে, তারেক রহমান নৌবাহিনীর সদর দপ্তর মসজিদে জুমার নামাজ আদায় করেন। সেখান থেকে গুলশান-২-এর বাসায় যান। এরপর তিনি হেঁটে গুলশান কার্যালয়ের উদ্দেশে রওনা দিয়ে ১০ মিনিটের মধ্যে সেখানে পৌঁছান।
