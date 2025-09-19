Ajker Patrika
বিপ্লব সফল করতে সংগঠনকে শক্তিশালী করা দরকার, বদরুদ্দীন উমরের স্মরণসভায় মির্জা ফখরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯: ৩১
বিপ্লব সফল করতে সংগঠনকে শক্তিশালী করার দিকে জোর দিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, ‘আমার মনে হয়, বিপ্লব তখনই সফল হয়, যখন শক্তিশালী সংগঠন থাকে। আজকে যে একটা হতাশা এসেছে, এই হতাশার মূল কারণ হচ্ছে সংগঠনের অভাব। বিপ্লবী সংগঠন যদি না থাকে, তাহলে বিপ্লব হয় না।’

আজ শুক্রবার বিকেলে বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে লেখক, গবেষক ও মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক বদরুদ্দীন উমরের জীবনাবসানে আয়োজিত শোকসভায় তিনি এ কথাগুলো বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘আজ যারা বিপ্লব করতে চান, সমাজ বদলাতে চান, যাঁরা সাধারণ মানুষের অবস্থার পরিবর্তন করতে চান, তাঁদের অবশ্যই সেই সংগঠনকে শক্তিশালী করতে হবে। আরও মজবুত করতে হবে। একেবারে মানুষের কাছে চলে যেতে হবে, তাহলেই সেটা সম্ভব হবে।’

সভায় বদরুদ্দীন উমরের আদর্শ তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘বদরুদ্দীন উমর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর আদর্শ, সংগ্রামের সঙ্গে কোনো আপস করেননি। যারা নতুন প্রজন্মের, তারা উমর সাহেবের কাছ থেকে কতটুকু নিতে পেরেছে, সেটা আমার ঠিক জানা নেই।’

শোকসভার শুরুতে এক মিনিট দাঁড়িয়ে বদরুদ্দীন উমরের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। এরপর ‘কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল’ (কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক সংগীত) পরিবেশন করা হয়। প্রদর্শন করা হয় তথ্যচিত্র।

শোকসভায় আরও বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, অধ্যাপক আকমল হোসেন, অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের (বাসদ) প্রধান উপদেষ্টা কমরেড খালেকুজ্জামান প্রমুখ।

